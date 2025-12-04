Uno Santa Fe | Ovación | Santa Fe

Se viene una gran velada de boxeo en el Fortín de Santa Fe

Este viernes 5 de diciembre la revolución King llega al Fortín, con una velada de 12 combates amateurs, organizado por Esteban Farías y Orlando Azcurra

Ovación

Por Ovación

4 de diciembre 2025 · 08:44hs
El norte de la ciudad de Santa Fe disfrutará de una velada en el Fortín con 12 combates amateurs.

El norte de la ciudad de Santa Fe disfrutará de una velada en el Fortín con 12 combates amateurs.

El próximo viernes 5 de diciembre se llevará a cabo un festival de boxeo denominado Revolución King Box en el Fortín de avenida Gorriti 5787 y que tiene como organizador a Esteban Farías quien recibe el apoyo de Orlando Azcurra del gimnasio del Parque Garay. Serán 12 peleas amateur con púgiles de Porteña, Baigorria, Coronda, Paraná y Santa Fe.

Boxeo amateur en el Fortín de avenida Gorritti

"Al gimnasio vienen a boxear entre 150 y 200 chicos, que concurren todos los días a entrenar. A nivel competitivo tenemos unos veinte boxeadores, y después los demás lo hacen de forma recreativa. De distintas realidades. Espacio como este gimnasio sirven contención para chicos que están pasando diferentes situaciones" sostuvo el entrenador de boxeadores.

Aseguró que "Cada chico es un mundo, la calle está complicada, y vienen por diferentes razones. Desde bullyng, problema con la calle, adicciones o distintas realidades. Cada uno sabe lo que acarrea y lo que se enfrenta cada día. Acá se hace un acompañamiento. Lo que se encuentra acá, principalmente, es una actividad física".

"Vienen una hora, descansan un rato, se ponen a hablar, y suman comunicación, conmigo o con los otros profesores. Este gimnasio existe hace tres años aproximadamente, y estamos preparando un evento que lo hacemos junto a Orlando Azcurra, que me da una mano con la organización" resaltó Esteban Farías.

El DT de boxeo detalló que "volvemos a traer el boxeo al norte de la ciudad, que es algo hermoso, y que hace muchos años que no se ve. Los chicos de la zona van a ser locales. Después de ir a pelear a otros lugares, como visitantes, se da esta oportunidad, por fin, de poder en su lugar de entrenamiento, y ante su gente".

"Son 12 peleas, en los cuales en su gran mayoría van a estar participando de la velada, y después boxeadores de gimnasios invitados, que son de la ciudad y de la zona. Están los chicos del Upper, Chino Box, Porteña de Córdoba y Paraná, con lo cual van a ser lindas peleas, con púgiles que están en ascenso, y con aquellos que quieren demostrar arriba del ring, que están dando sus primeros pasos" comentó el organizador del evento boxístico.

El programa de peleas del festival

1) Franco Alaguibe (King Box) vs Fernando Astudillo (Boxing Trainer) cat hasta 55kg

2) Axel Chamorro (King Box) vs Nahuel Bosso (porteña) hasta 58kg

3) Marcos Olivares (King Box) vs Agustín Ramirez (Pritrili) cat hasta 61kg

4) Alexis Valenzuela (King Box) vs Maxi Cariaga (Chino Box) hasta 54kg

5) Facundo Andrechuck (Upper) vs Lucas Ledesma (Porteña) 55kg

6) Analía bordón (Desvío Arijón) vs Ludmila Vega (Porteña) 56kg

7) Brian Dussol (King Box) vs Federico Palavecino (Upper) 61kg

8) Juan Martínez (King Box) vs Ariel Palavecino (Upper) 75kg

9) Cristian López (King Box) vs Nahuel Aguilar (Toledo Box) 75kg

10) Juan Leguiza (King Box) vs Benjamín Carpió (Parque Garay) 64 kg

11) Mirco Stivala (Chino Box) vs Santiago Ocampo (Porteña) 62kg

12) Ciro Garmendia (Chino Box) vs Isaías Núñez (Pequeño Demonio) hasta 55kg

Santa Fe boxeo combates
Noticias relacionadas
union inicio su ultima semana de trabajo y analiza opciones para la pretemporada

Unión inició su última semana de trabajo y analiza opciones para la pretemporada

Actividad industrial 

Crisis en la industria local: en la provincia de Santa Fe hay 3.400 trabajadores suspendidos

Los vehículos involucrados el choque ocurrido este viernes cerca de Alcorta

Dolor en el sur de Santa Fe: quiénes eran las 5 personas que murieron en el choque de la ruta 90

Santa Fe tiene una nueva normativa que apuesta a ordenar a las empresas de seguridad privada. 

Santa Fe tiene nueva ley para ordenar a las empresas de seguridad privada y reducir falsas alarmas

Lo último

El plantel de Gimnasia de La Plata no se entrenó por falta de pago

El plantel de Gimnasia de La Plata no se entrenó por falta de pago

Vazzoler podría sumarse al cuerpo técnico de Unión que encabeza Madelón

Vazzoler podría sumarse al cuerpo técnico de Unión que encabeza Madelón

Puente Carretero: este viernes llegan las primeras vigas para comenzar una nueva etapa de la obra

Puente Carretero: este viernes llegan las primeras vigas para comenzar una nueva etapa de la obra

Último Momento
El plantel de Gimnasia de La Plata no se entrenó por falta de pago

El plantel de Gimnasia de La Plata no se entrenó por falta de pago

Vazzoler podría sumarse al cuerpo técnico de Unión que encabeza Madelón

Vazzoler podría sumarse al cuerpo técnico de Unión que encabeza Madelón

Puente Carretero: este viernes llegan las primeras vigas para comenzar una nueva etapa de la obra

Puente Carretero: este viernes llegan las primeras vigas para comenzar una nueva etapa de la obra

Ezequiel Cañete pondrá fin a su etapa en Unión

Ezequiel Cañete pondrá fin a su etapa en Unión

Colón tiene en la mira a un mediocampista de Talleres

Colón tiene en la mira a un mediocampista de Talleres

Ovación
Unión se consagró campeón del Clausura Norberto Serenotti

Unión se consagró campeón del Clausura Norberto Serenotti

Llega la segunda etapa de la Maratón Santa Fe-Coronda para aficionados

Llega la segunda etapa de la Maratón Santa Fe-Coronda para aficionados

Se viene una gran velada de boxeo en el Fortín de Santa Fe

Se viene una gran velada de boxeo en el Fortín de Santa Fe

Felipe Contepomi analizó los rivales de Los Pumas en el Mundial

Felipe Contepomi analizó los rivales de Los Pumas en el Mundial

El plantel de Gimnasia de La Plata no se entrenó por falta de pago

El plantel de Gimnasia de La Plata no se entrenó por falta de pago

Policiales
Santa Rosa de Lima: aprehendieron a dos hombres por una presunta tentativa de femicidio y les secuestraron armas de fuego

Santa Rosa de Lima: aprehendieron a dos hombres por una presunta tentativa de femicidio y les secuestraron armas de fuego

Santo Tomé: un hombre de 28 años murió tras ser acribillado por dos personas que circulaban en moto

Santo Tomé: un hombre de 28 años murió tras ser acribillado por dos personas que circulaban en moto

Detuvieron a una mujer y a un hombre por un crimen y una doble tentativa de homicidio en Barranquitas

Detuvieron a una mujer y a un hombre por un crimen y una doble tentativa de homicidio en Barranquitas

Coronda: secuestran más de un kilo y medio de marihuana y $677.000 durante un operativo

Coronda: secuestran más de un kilo y medio de marihuana y $677.000 durante un operativo

Escenario
Cuenta regresiva para el reencuentro de Cacho Deicas con el público santafesino

Cuenta regresiva para el reencuentro de Cacho Deicas con el público santafesino

Santa Fe Mágica: llega el Primer Festival de Cerveza sin alcohol de Sudamérica

Santa Fe Mágica: llega el Primer Festival de Cerveza sin alcohol de Sudamérica

Plan Divino llega a Tribus para celebrar la obra de Charly García y Fito Páez

Plan Divino llega a Tribus para celebrar la obra de Charly García y Fito Páez

NVLO llega a Santa Fe con un show demoledor

NVLO llega a Santa Fe con un show demoledor

Presentan el libro Atavíos de la nostalgia

Presentan el libro "Atavíos de la nostalgia"