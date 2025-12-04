Se viene una gran velada de boxeo en el Fortín de Santa Fe

El próximo viernes 5 de diciembre se llevará a cabo un festival de boxeo denominado Revolución King Box en el Fortín de avenida Gorriti 5787 y que tiene como organizador a Esteban Farías quien recibe el apoyo de Orlando Azcurra del gimnasio del Parque Garay. Serán 12 peleas amateur con púgiles de Porteña, Baigorria, Coronda, Paraná y Santa Fe.

"Al gimnasio vienen a boxear entre 150 y 200 chicos, que concurren todos los días a entrenar. A nivel competitivo tenemos unos veinte boxeadores, y después los demás lo hacen de forma recreativa. De distintas realidades. Espacio como este gimnasio sirven contención para chicos que están pasando diferentes situaciones" sostuvo el entrenador de boxeadores.

Aseguró que "Cada chico es un mundo, la calle está complicada, y vienen por diferentes razones. Desde bullyng, problema con la calle, adicciones o distintas realidades. Cada uno sabe lo que acarrea y lo que se enfrenta cada día. Acá se hace un acompañamiento. Lo que se encuentra acá, principalmente, es una actividad física".

"Vienen una hora, descansan un rato, se ponen a hablar, y suman comunicación, conmigo o con los otros profesores. Este gimnasio existe hace tres años aproximadamente, y estamos preparando un evento que lo hacemos junto a Orlando Azcurra, que me da una mano con la organización" resaltó Esteban Farías.

El DT de boxeo detalló que "volvemos a traer el boxeo al norte de la ciudad, que es algo hermoso, y que hace muchos años que no se ve. Los chicos de la zona van a ser locales. Después de ir a pelear a otros lugares, como visitantes, se da esta oportunidad, por fin, de poder en su lugar de entrenamiento, y ante su gente".

"Son 12 peleas, en los cuales en su gran mayoría van a estar participando de la velada, y después boxeadores de gimnasios invitados, que son de la ciudad y de la zona. Están los chicos del Upper, Chino Box, Porteña de Córdoba y Paraná, con lo cual van a ser lindas peleas, con púgiles que están en ascenso, y con aquellos que quieren demostrar arriba del ring, que están dando sus primeros pasos" comentó el organizador del evento boxístico.

El programa de peleas del festival

1) Franco Alaguibe (King Box) vs Fernando Astudillo (Boxing Trainer) cat hasta 55kg

2) Axel Chamorro (King Box) vs Nahuel Bosso (porteña) hasta 58kg

3) Marcos Olivares (King Box) vs Agustín Ramirez (Pritrili) cat hasta 61kg

4) Alexis Valenzuela (King Box) vs Maxi Cariaga (Chino Box) hasta 54kg

5) Facundo Andrechuck (Upper) vs Lucas Ledesma (Porteña) 55kg

6) Analía bordón (Desvío Arijón) vs Ludmila Vega (Porteña) 56kg

7) Brian Dussol (King Box) vs Federico Palavecino (Upper) 61kg

8) Juan Martínez (King Box) vs Ariel Palavecino (Upper) 75kg

9) Cristian López (King Box) vs Nahuel Aguilar (Toledo Box) 75kg

10) Juan Leguiza (King Box) vs Benjamín Carpió (Parque Garay) 64 kg

11) Mirco Stivala (Chino Box) vs Santiago Ocampo (Porteña) 62kg

12) Ciro Garmendia (Chino Box) vs Isaías Núñez (Pequeño Demonio) hasta 55kg