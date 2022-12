El santafesino Spreen celebró su distinción como "Streamer del Año" en la costanera

El pasado lunes, desde el Teatro Colón de la Ciudad de Buenos Aires, se llevó a cabo el evento que premia a los mejores streamers del país organizado por Martín Pérez di Salvo, más conocido como "Coscu".

En la gala de los “Coscu Army Awards”, el santafesino Spreen se llevó el máximo galardón de la noche, consagrandose como Streamer del Año.

"Quiero agradecerle a mi familia que siempre me apoyó en esto, aunque al principio costaba entender lo que hacíamos. Yo arranqué de muy chiquito a hacer contenido, y me costaba mucho que ellos entendieran pero lo hicieron, y me ayudaron a llegar hasta acá" dijo visiblemente emocionado Spreen.

Quién es Spreen

El santafesino que es sensación en las redes se inició en Youtube en el año 2013, plataforma donde creó distintos canales. Luego llegó a la plataforma Twitch, donde alcanzó su máxima popularidad.

El contenido que crea Spreen es muy variado, aunque generalmente predominan las transmisiones de videojuegos, en especial Minecraft. También realiza videoreacciones y charlas con sus suscriptores, en transmisiones en vivo que han llegado a superar el millón de visualizaciones.

"Estoy muy feliz gracias a todos por bancar este año, tengo varias sorpresas antes que termine igualmente" había anticipado en sus redes sociales, antes de conseguir el premio.

"No sé si voy a volver a tener un año como este, pero lo que si se, es que no voy a parar de hacer lo que me gusta, muchas gracias" fue otro mensaje que dejó el santotomesino a sus seguidores.