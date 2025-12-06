Empleados de comercio recibirán $100.000 extra no remunerativos hasta marzo

Los trabajadores del sector cobrarán $60.000 adicionales entre diciembre y marzo, que se suman a los $40.000 ya vigentes. El nuevo monto se incorporará al básico en abril de 2026

Los empleados de comercio percibirán un total de $100.000 en conceptos no remunerativos entre diciembre de 2025 y marzo de 2026, según la última revisión paritaria firmada entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) y las cámaras empresarias del sector.

El acuerdo establece una suma fija de $60.000, no remunerativa ni acumulativa, que se pagará durante los próximos cuatro meses y que se adicionará a los $40.000 ya pactados en junio pasado , que continuarán vigentes hasta marzo bajo las mismas condiciones.

Según detallaron a Noticias Argentinas, el nuevo bono de $60.000 se abonará mensualmente en diciembre, enero, febrero y marzo; y el correspondiente a marzo se incorporará al salario básico a partir de abril de 2026. En esta instancia, no hubo modificaciones en las escalas salariales.

Además, gremio y empresarios acordaron volver a reunirse en marzo para una nueva revisión, dependiendo de la situación económica. Como ocurre en cada paritaria, el entendimiento deberá ser homologado por la Secretaría de Trabajo.

Cómo impacta en el aguinaldo

Respecto del Sueldo Anual Complementario, se recordó que solo se toman en cuenta las remuneraciones habituales del trabajador. Por lo tanto, no se incluyen horas extras, comisiones esporádicas, premios puntuales ni el bono de $60.000, que tiene carácter no remunerativo.

A modo de ejemplo: un empleado de comercio categoría Administrativo A, con un básico de $1.057.199, percibirá en diciembre un aguinaldo estimado en $528.599.

