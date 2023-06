En el mes del aguinaldo, cuánto dinero esperar

Cuánto se cobra por aguinaldo este año

La Ley Nº 23.041 establece que debe calcularse sobre el cálculo del 50% de la mayor remuneración mensual devengada por todo concepto dentro del semestre. Pero en los últimos acuerdos salariales se incluyeron conceptos “no remunerativos”, y si no se aclaró específicamente lo contrario en paritarias, estos no se incluyen.

Así, no todos los conceptos que conforman el monto de dinero final que recibe un empleado en relación de dependencia son “remunerativos”.

Qué ítems incluye el aguinaldo

En el aguinaldo se incluyen “horas extras y comisiones” que el trabajador pudiera haber realizado durante el semestre que se considere. Es decir, se toma en cuenta para calcular la mejor remuneración.

Si durante los meses previos al pago del aguinaldo el trabajador hubiera reducido su jornada laboral, corresponderá el pago de “la mejor remuneración devengada”, sin computar dicha reducción de mutuo acuerdo.

Si un mes se hubiera cobrado más, por incluirse un retroactivo, este se prorratea en los meses en los que se debió cobrar, y esa proporción se incluye en el aguinaldo.

Por el contrario, los conceptos no remunerativos no se incluyen en el cálculo del aguinaldo, por no tener naturaleza remunerativa o salarial. El pago de “maternidad” también queda excluido, por ser subsidio, y no sueldo; y el mismo criterio se aplica para todos los beneficios sociales.

Las licencias sin goce de sueldo tampoco se computan.

Cuánto se cobra de aguinaldo de junio 2023

Para calcular cuánto se va a cobrar de aguinaldo, se aplica la siguiente fórmula: el salario dividido 12, por los meses trabajados (caso proporcional). En otro modo, basta con saber la mitad del mejor sueldo en el primer semestre.

Ejemplo 1 - proporcional: se empezó a trabajar en marzo de 2023, es decir, se lleva cuatro meses. El salario es de $100.000. El medio aguinaldo que se abona en diciembre corresponde a (100.000/12) x 4. El valor del aguinaldo es $33.333.

Ejemplo 2: se empezó a trabajar hace tres años. El mejor salario del primer semestre de 2023 equivale a $100.000. El medio aguinaldo que se abona en diciembre corresponde a la mitad, es decir, $50.000.

¿Los jubilados cobran aguinaldo?

Sí, el Sueldo Anual Complementario también se paga a los jubilados. Perciben un monto correspondiente a la mitad de la jubilación. Se abona el mismo día en que cobran sus haberes normalmente, según el número de terminación del DNI.

Con el nuevo aumento, la jubilación mínima ascenderá de $58.665,12 a $70.937,86. Asimismo, en el mes de junio se pagará el medio aguinaldo, por lo que un jubilado de la mínima percibirá 121.407 pesos.

¿El aguinaldo paga ganancias?

Según se publicó en el Boletín Oficial, los trabajadores que cobren un salario bruto de hasta $506.230 desde mayo quedarán exceptuados del pago al impuesto a las Ganancias, y ese tope se extiende al medio aguinaldo.

Se tiene en cuenta el sueldo bruto promedio mensual, a partir de mayo en adelante, y si ese sueldo promedio está por debajo de los $506.230, en ese caso no se le retiene nada al empleado en relación de dependencia, eso puede contener además del sueldo, algún adicional por antigüedad, algún concepto remunerativo o no, de acuerdo con el convenio colectivo de trabajo. Entonces, el aguinaldo, se paga en el mes de junio y en diciembre, y si entre mayo y junio, que son los meses sobre los que se va a liquidar, ese sueldo bruto promedio está por debajo de los $506.230, todo el aguinaldo se encuentra exento de Ganancias.

Si por ejemplo en mayo no lo supera, pero en junio sí, todo el aguinaldo va a quedar alcanzado por el impuesto.

