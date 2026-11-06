EN VIVO | El papa León XIV llegó a Uruguay y comenzó su primera gira apostólica por Sudamérica

El pontífice arribó este viernes a las 16.20 al aeropuerto internacional de Carrasco, en Montevideo, donde fue recibido por el presidente Yamandú Orsi. Su agenda en el país vecino se extenderá hasta el 8 de noviembre e incluirá actividades en tres ciudades.

Llegada del Papa. El papa León XIV arribó a Uruguay, iniciando su primera gira apostólica por Sudamérica.

El p apa León XIV llegó este viernes a Uruguay y puso en marcha su primera gira apostólica por Sudamérica, que también contempla visitas a Argentina y Perú. El avión de Ita Airways que trasladó al pontífice aterrizó a las 16.20 en el aeropuerto internacional de Carrasco, en Montevideo, donde fue recibido por el presidente uruguayo, Yamandú Orsi.

El desembarco del jefe de la Iglesia católica marca un acontecimiento histórico para el país vecino: es la primera visita de un Papa a Uruguay en 38 años , luego de los viajes que realizó san Juan Pablo II en 1987 y 1988.

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En la pista del aeropuerto, León XIV recibió el saludo de Orsi, funcionarios del Gobierno uruguayo y el cardenal Daniel Sturla. Como parte de la bienvenida, las parroquias y capillas de todo el país hicieron sonar sus campanas durante cinco minutos, en un gesto de alegría, comunión y celebración por su llegada.

La agenda del papa León XIV en Uruguay

Tras su arribo, el pontífice tiene previsto desarrollar una intensa agenda institucional y religiosa durante su estadía, que se extenderá hasta el domingo 8 de noviembre.

A las 18.15, visitará al presidente Yamandú Orsi en el Edificio José Artigas, sede del Poder Ejecutivo. Posteriormente, a las 19.10, encabezará la celebración de las vísperas en la Catedral Metropolitana de la Inmaculada Concepción y San Felipe y Santiago.

En ese encuentro participarán obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas y seminaristas. Allí se espera que pronuncie su primera homilía durante la visita.

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El recorrido apostólico también contempla actividades en Paysandú, frente a la ciudad entrerriana de Colón, y en Florida, además de los encuentros previstos en Montevideo.

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Una gira histórica por Sudamérica

La llegada a Uruguay representa el primer destino de una gira que se extenderá hasta el 17 de noviembre y que incluirá también a Argentina y Perú.

Se trata del primer viaje apostólico de León XIV por América Latina desde que asumió como máxima autoridad de la Iglesia católica. La visita genera expectativa en la región, especialmente en Argentina, donde se aguarda su llegada en el marco de un acontecimiento histórico para la comunidad católica.