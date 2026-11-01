Después de casi cuatro décadas, un Papa volverá a la Argentina: "Son momentos históricos que nos mueven profundamente", afirmó Fenoy

El arzobispo de Santa Fe habló sobre la llegada de León XIV, prevista del 8 al 11 de noviembre. Destacó la expectativa de las comunidades y el mensaje de encuentro, humildad y vida comunitaria que espera del Pontífice.

Expectativas por el Papa. El arzobispo Sergio Fenoy destacó el carácter histórico del viaje y el mensaje de encuentro y humildad esperado.

La Argentina se prepara para recibir a un Papa después de 39 años . Entre el 8 y el 11 de noviembre de 2026, León XIV visitará Buenos Aires, Córdoba y Luján, en un viaje apostólico que marcará el regreso de un pontífice al país desde la visita de Juan Pablo II, en abril de 1987.

En la antesala de ese acontecimiento, el arzobispo de Santa Fe, monseñor Sergio Fenoy , compartió sus expectativas sobre la llegada del Santo Padre. Definió el viaje como un hecho histórico que trasciende a la comunidad católica y convoca también a quienes no profesan esa fe.

“Son momentos históricos que no podemos dejar pasar, que no podemos soslayar y que nos mueven profundamente. Tanto a creyentes como a no creyentes”, expresó Fenoy.

El arzobispo aclaró que la llegada del jefe de la Iglesia Católica no debe interpretarse como un menosprecio hacia otras religiones. “Esta visita, que es la visita de un Papa que es el jefe de la Iglesia Católica, no oscurece para nada las otras confesiones, los otros modos de dirigirse a Dios”, señaló en Radio EME.

Las comunidades se preparan para recibir al Papa

Fenoy explicó que, debido a la duración del viaje y a la cantidad de actividades previstas, cada comunidad tendrá la posibilidad de organizar su participación de acuerdo con sus recursos y posibilidades. Algunos fieles podrán trasladarse a Buenos Aires, Córdoba o Luján, mientras que otros seguirán las actividades desde sus localidades.

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“Todas las comunidades están movilizadas, tanto las que van como las que se quedan”, aseguró.

Para quienes no puedan viajar, desde la diócesis santafesina propusieron organizar encuentros comunitarios y seguir las celebraciones y actividades a través de pantallas y transmisiones en vivo.

El arzobispo también destacó la dimensión especial que tendrá el encuentro entre el Pontífice y la gente. “Cuando se dé el encuentro entre el Papa y el pueblo, ahí se establece algo especial. No lo podemos prever o definir de antemano. Es un misterio de comunión que trasciende el momento”, afirmó.

“Bienvenidos todos” y “vayan y anuncien”: el mensaje que espera Fenoy

Al referirse al mensaje que León XIV podría dejarle a la Iglesia argentina, Fenoy tomó como referencia el lema elegido para la visita: “Bienvenidos todos” y “vayan y anuncien”.

Según explicó, ambas expresiones representan dos dimensiones complementarias de la misión de la Iglesia: mantener las puertas abiertas para recibir a quienes se acercan y, al mismo tiempo, salir al encuentro de otras personas para compartir el mensaje cristiano.

En ese sentido, consideró que la visita puede ser una oportunidad para revisar algunas actitudes y dejar de lado las posiciones de comodidad o superioridad.

“Quitarnos de encima la comodidad, el triunfalismo, el estado de cristiandad, y salir y anunciar y compartir y recibir. Me parece que ese va a ser el mensaje”, planteó.

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Un Papa de perfil humilde y comunitario

Durante la entrevista con Radio EME, Fenoy también compartió su mirada sobre la personalidad de León XIV. Destacó su serenidad y humildad, y consideró que su pertenencia a la orden de San Agustín puede aportar una perspectiva centrada en la vida comunitaria.

“Su figura es muy humilde. Yo lo veo muy sereno, muy humilde, como diciendo: ‘Miren, acá estoy, voy a hacer lo que puedo’”, describió.

Para el arzobispo, uno de los aportes que puede realizar el nuevo Pontífice está relacionado con la necesidad de reconstruir vínculos y promover una convivencia basada en el entendimiento, el perdón y el trabajo conjunto.

“Lo comunitario que tanta falta nos hace: el poder entendernos, el poder perdonarnos, el poder trabajar juntos, pero sin crispaciones, sin querer prevalecer sobre el otro, como en familia”, expresó.

Fenoy también interpretó la llegada de León XIV a la Argentina como un reconocimiento a la fe de la sociedad y al lugar donde creció Jorge Bergoglio, el papa Francisco.

“Más que un homenaje a Francisco, es un homenaje a la fe del pueblo donde creció Francisco”, afirmó.