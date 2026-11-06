Uno Santa Fe | Ovación | rugby

Todo listo para el comienzo de la fiesta del rugby en el Hipódromo de Rosario

Buscando la final del Torneo Regional del Litoral, en Casa Capibaras, Santa Fe Rugby se medirá con Duendes, y Estudiantes de Paraná lo hará con Jockey (R)

Ovación

Por Ovación

6 de noviembre 2026 · 17:31hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Santa Fe Rugby jugará con Duendes por un lugar en la final del Regional del Litoral.

Gentileza Jano Colcerniani

Santa Fe Rugby jugará con Duendes por un lugar en la final del Regional del Litoral.

Se vienen las finales del Toneo Regional del Litoral con partidos de alto nivel de rugby. Este sábado, en Casa Capibaras, se disputará en una doble jornada, las semifinales de la edición 26 del interuniones litoraleño. En la cita organizada por Santa Fe Producciones, se medirán en primer turno Jockey de Rosario con Estudiantes de Paraná y a continuación lo harán Santa Fe Rugby Club con Duendes, en dos verdaderas finales, que es el valor que tienen estos partidos donde el historial y el presente de cada elenco queda de lado.

Comienza a definirse el Regional del Litoral

Este sábado 7 de noviembre, desde las 15:30 en la cancha del Hipódromo de Rosario, ubicado en avenida Dante Alighieri 2480, se disputarán las semifinales de Primera División del Torneo Regional del Litoral de rugby. En primer turno se miden Jockey Club de Rosario y Estudiantes de Paraná, y a las 17:45 lo harán Duendes y Santa Fe Rugby.

El cruce entre Santa Fe Rugby Club y Duendes de Rosario contará con el arbitraje del rosarino Carlos Poggi. En el historial, fueron 39 triunfos del verdulero rosarino, con 5 empates, y 11 victorias de los de Sauce Viejo. El 6 de octubre jugaron la única semifinal, en el cual el verdinegro rosarino se impuso de local por 40 a 20. En los dos cotejos disputados en la presente temporada se impusieron los Tricolores, en la capital provincial fue triunfo por 34 a 33, y en barrio las Delicias, por 28 a 17.

Estudiantes de Paran&aacute; y Jockey de Rosario animar&aacute;n la otra semifinal del interuniones.

Estudiantes de Paraná y Jockey de Rosario animarán la otra semifinal del interuniones.

El plantel de Santa Fe Rugby que viajó a Rosario es el siguiente: Andoni Alzugaray, Francisco Ávalos, Bautista Bejarano, Bautista Benavides, Pedro Berardi, Guillermo Botta (h), Federico Cescut, Joaquín Correa, Gonzalo Del Pazo, Francisco Duranda, Marcos Erbetta, Valentín Fernández, Agustín Foradini, Tomás García, Ignacio Gómez, Santiago Gola, Tomás Longo, Santiago Mendicino, José Milesi, Gerónimo Paya, Santiago Quirelli, Juan Cruz Strada y Agustín Trossero.

Por su parte, Duendes, que tiene como head coach a Hernán Pavani formará con: Francisco Angaroni, Mateo Negroni, Federico Bautista, Faustino Boeris, Rafael Gietz, Lorenzo Colidio, Giuliano Bufarini e Ignacio Gandini; Valetín Larrazábal y Valentino Dicapua; Marcos Simioni, Guido Chesini, Martín Pellegrino, Gino Dicapua y Emiliano Boffelli.

Previamente, a lsa 15.30, Estudiantes de Paraná jugará con el Jockey Club de Rosario con el referato del santafesino Facundo Gorla. La escuadra entrerriana que tiene como conductor a Pedro Fontanetto formará con Valentín Haiek, Ramiro Gurovich y Francisco Florean; Álvaro Ferreyra y Lisandro Uranga; Felipe Villagrán, Mateo Martínez y Basilio Cañas; Juan Manuel Lescano y Sebastián Dorigón; Augusto Perrén, Máximo Cañas, Santo Lescano, Tomás Ferreyra y Bruno Heit.

En tanto, el verdiblanco de Fisherton que tiene como entrenador a Federico Amelong alistará a: Guido Cella, Alejo Tauzy Pereira, Santiago Bellotti, Marcos Lorenzini, Lucas Bur, Manuel Santi, Felipe Barladi y Emiliano Ferrari; Agustín Maderna y Juan Baronio; Santiago Casiello, Fermín Vergara Oroño, Ignacio Dogliani, Manuel Lluch y Joaquín Fanjul.

Universitario y CRAR de Rafaela se cruzar&aacute;n por la semi de la Segunda Divisi&oacute;n.

Universitario y CRAR de Rafaela se cruzarán por la semi de la Segunda División.

Las semifinales en Segunda División

En cuanto a los cruces del ascenso, a las 15.30, en el polideportivo de la ruta provincial 70, en la cabecera del departamento Las Colonias, Alma Juniors de Esperanza será anfitrión de Logaritmo con el referato del entrerriano Juan Moyano. Los conducidos por Ivo Trod formarán con Joaquín Fernández, Genaro Chielini y Agustín Vera; Rodrigo Perroud y Franco Juárez; José lucena, Mario Mosqueda y Bautista Grenón; Ignacio Roffinot y Tomás Burna; Mateo Widmer, Luciano Waisprot, Tomás Widmer, Maximiliano Henain y Alan Sánchez.

También a las 15.30, pero en barrio Las Delicias de nuestra capital, Universitario de Santa Fe recibirá al CRAR de Rafaela con el control del santafesino Fabián Prats. Los Cuervos conducidos por Mauro Aranda y Matías Fernández alistaran a: Jorge Onorato, Gonzalo Meza y Matías González; Tomás Galeano y Mateo Schmidt; Tobías Pantaleone, Víctor Redondo y Laureano Olmos; Mateo Carughi y Mateo Bianchi; Ian Dallaverde, Gustavo Benítez, Julián Fleitas, Diego Durán e Ignacio Hass.

-Torneo del Litoral - Semifinales:

-Sábado 7 de noviembre en el Hipódromo de Rosario

15.30, Jockey Club de Rosario con Estudiantes de Paraná

17.45, Duendes con Santa Fe Rugby

-Segunda División (7/11)

13.30, Alma Juniors con Logaritmo en Esperanza

13.30, Universitario de Santa Fe con CRAR de Rafaela en Santa Fe

-Semifinales Plantel superior:

Reserva: CRAI vs. Duendes (8/11, 15)

Pre-reserva A: Gimnasia y Esgrima vs. CRAI (8/11, 14.15)

Pre-reserva B: CRAI vs. Estudiantes de Paraná (6/11, 20.30)

rugby Regional del Litoral Santa Fe Rugby
Noticias relacionadas
racing cerro un 2026 para el olvido con una derrota ante barracas central

Racing cerró un 2026 para el olvido con una derrota ante Barracas Central

que necesita rosario central para coronarse bicampeon de liga profesional

Qué necesita Rosario Central para coronarse bicampeón de Liga Profesional

jorge macri presento la propuesta para que la formula 1 arribe a la ciudad de buenos aires

Jorge Macri presentó la propuesta para que la Fórmula 1 arribe a la Ciudad de Buenos Aires

colapinto llega al gp de brasil con el objetivo de volver a sumar en la formula 1

Colapinto llega al GP de Brasil con el objetivo de volver a sumar en la Fórmula 1

Lo último

Los Pumas sufrieron un dura derrota frente a Irlanda en Dublin

Los Pumas sufrieron un dura derrota frente a Irlanda en Dublin

El color de la hinchada de Unión en el partido crucial ante Vélez en el 15 de Abril

El color de la hinchada de Unión en el partido crucial ante Vélez en el 15 de Abril

La pobreza subió al 34,4% en Argentina y casi 800 mil personas cayeron en esa condición en un año

La pobreza subió al 34,4% en Argentina y casi 800 mil personas cayeron en esa condición en un año

Último Momento
Los Pumas sufrieron un dura derrota frente a Irlanda en Dublin

Los Pumas sufrieron un dura derrota frente a Irlanda en Dublin

El color de la hinchada de Unión en el partido crucial ante Vélez en el 15 de Abril

El color de la hinchada de Unión en el partido crucial ante Vélez en el 15 de Abril

La pobreza subió al 34,4% en Argentina y casi 800 mil personas cayeron en esa condición en un año

La pobreza subió al 34,4% en Argentina y casi 800 mil personas cayeron en esa condición en un año

Gana y reza: Unión es letal en Santa Fe, supera 2-0 a Vélez y va por más en el complemento

Gana y reza: Unión es letal en Santa Fe, supera 2-0 a Vélez y va por más en el complemento

Un gol, un contrato y una promesa en Colón: el gesto de Buosi que conquistó la pensión

Un gol, un contrato y una promesa en Colón: el gesto de Buosi que conquistó la pensión

Ovación
El color de la hinchada de Unión en el partido crucial ante Vélez en el 15 de Abril

El color de la hinchada de Unión en el partido crucial ante Vélez en el 15 de Abril

Todo listo para el comienzo de la fiesta del rugby en el Hipódromo de Rosario

Todo listo para el comienzo de la fiesta del rugby en el Hipódromo de Rosario

Colón ya tiene día y horario para enfrentar a Midland en el Reducido

Colón ya tiene día y horario para enfrentar a Midland en el Reducido

Los Pumas sufrieron un dura derrota frente a Irlanda en Dublin

Los Pumas sufrieron un dura derrota frente a Irlanda en Dublin

Colapinto terminó noveno y undécimo en las dos primeras prácticas libres del GP de Brasil

Colapinto terminó noveno y undécimo en las dos primeras prácticas libres del GP de Brasil

Policiales
Cayó preso por amenazar a su pareja y le secuestraron un arsenal de armas y municiones

Cayó preso por amenazar a su pareja y le secuestraron un arsenal de armas y municiones

Realizaron 16 allanamientos por microtráfico, abuso de armas y tentativa de homicidio en Santa Fe y Santo Tomé

Realizaron 16 allanamientos por microtráfico, abuso de armas y tentativa de homicidio en Santa Fe y Santo Tomé

B° 12 de Octubre: asesinaron a un hombre a balazos, hirieron a un niño de 10 años y aprehendieron a dos personas

B° 12 de Octubre: asesinaron a un hombre a balazos, hirieron a un niño de 10 años y aprehendieron a dos personas

Escenario
Nace el Festival del Liso Santafesino: La Rural será sede de dos jornadas de cerveza, música y gastronomía

Nace el Festival del Liso Santafesino: La Rural será sede de dos jornadas de cerveza, música y gastronomía

La XII edición del Festival de Blues en Santa Fe llega a HUB con un line up de lujo

La XII edición del Festival de Blues en Santa Fe llega a HUB con un line up de lujo

Flavio Mendoza: Santa Fe, los llevo en el corazón

Flavio Mendoza: "Santa Fe, los llevo en el corazón"

Nepal llega a Tribus celebrando 40 años junto al metal

Nepal llega a Tribus celebrando 40 años junto al metal

Noche de los museos en CABA: se presenta la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos Pascual Grisolía

Noche de los museos en CABA: se presenta la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos "Pascual Grisolía"