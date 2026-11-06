Femicidio de María Celeste Santillán: los tres imputados seguirán presos y no descartan un cuarto involucrado

El juez Octavio Silva dictó la prisión preventiva para José Hernán Lescano, Sebastián Santiago Maidana y Walter Gerardo Servín. La Fiscalía buscará profundizar la investigación para determinar si hubo una cuarta persona involucrada en el crimen.

Los tres hombres imputados por el femicidio de María Celeste Santillán, ocurrido en la ciudad de Recreo , permanecerán detenidos con prisión preventiva. Así lo resolvió el juez Octavio Silva durante una audiencia de medidas cautelares realizada este viernes en los Tribunales de Santa Fe, donde avaló el planteo de las fiscales María Rosario Haeffeli y Agustina Aimi.

La resolución alcanza a José Hernán Lescano, Sebastián Santiago Maidana y Walter Gerardo Servín , quienes fueron imputados por su presunta participación en el asesinato de la mujer. Durante la audiencia, las representantes del Ministerio Público de la Acusación expusieron los elementos probatorios reunidos hasta el momento y ratificaron la calificación legal atribuida a cada uno de los sospechosos.

Además, la investigación continúa abierta y no se descarta la participación de una cuarta persona en el hecho. En ese sentido, la Fiscalía prevé profundizar las medidas para establecer si hubo otros involucrados y reconstruir las circunstancias en las que se produjo el crimen.

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La hipótesis fiscal sobre el femicidio

De acuerdo con la acusación, los tres hombres habrían interceptado a Santillán en un descampado ubicado en inmediaciones de España y Alberdi, en el sector este de Recreo. El hecho habría ocurrido entre las 9 y las 21 del domingo 26 de octubre.

Las fiscales sostuvieron que los imputados aprovecharon el estado de extrema vulnerabilidad de la víctima, quien se encontraba en situación de calle y atravesaba consumos problemáticos de sustancias. Según la teoría del caso, esa condición habría anulado su capacidad de resistencia frente al ataque.

La imputación señala que los hombres asfixiaron a la mujer con una soga y posteriormente ocultaron su cuerpo entre la vegetación del terreno, donde fue encontrado por los investigadores.

En cuanto a las calificaciones legales, Lescano fue imputado como coautor de femicidio, mientras que Maidana y Servín fueron acusados como coautores de femicidio calificado por la relación de pareja.

Las hijas de la víctima reclamaron justicia

Luego de conocerse la decisión judicial, las hijas de María Celeste expresaron su conformidad con la prisión preventiva y remarcaron que esperan que los acusados permanezcan detenidos hasta el juicio.

Verónica, una de las jóvenes, describió las situaciones de violencia y sometimiento que, según relató, sufría su madre antes de ser asesinada.

“La tenían mal, la vivían maltratando. Lo único que queremos con mi hermana es que se haga justicia y que no queden libres porque ellos la asesinaron”, manifestó.

Además, la familia sostuvo que los imputados buscaban apoderarse del dinero que la mujer percibía a través de una pensión. “Estoy segura que la habrán querido hacer que ella hable, que diga dónde dejó la plata, su sueldo, su pensión y como no habló, llegó a ese punto”, señaló Verónica.

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La joven también recordó las condiciones en las que encontraron el cuerpo de su madre, a pocos metros de la precaria vivienda que habitaba. Según describió, estaba desnudo y oculto entre frazadas, nylon y vegetación.

Las pericias y las medidas que siguen en la investigación

El cuerpo de Santillán fue hallado en un descampado de una zona semirrural de Recreo. Tras el descubrimiento, los peritos realizaron las primeras diligencias en la escena del crimen y recolectaron elementos que luego fueron incorporados a la investigación.

La autopsia, realizada el miércoles 28 de octubre por la mañana, permitió establecer preliminarmente que la muerte se habría producido entre 36 y 48 horas antes del examen médico. No obstante, los investigadores aguardan los resultados definitivos de los análisis de laboratorio sobre los elementos secuestrados y las muestras extraídas del cuerpo.

La causa también expuso el contexto de vulnerabilidad social en el que vivía la víctima. Mientras avanza el proceso judicial, sus hijos menores permanecen al cuidado de sus tías y otros familiares.

Con los tres imputados en prisión preventiva, la Fiscalía continuará reuniendo pruebas para esclarecer todas las circunstancias del femicidio y determinar si existieron otras personas involucradas.