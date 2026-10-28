Colón espera por el Reducido: la visita del Papa podría retrasar el inicio de los playoffs

Colón recibirá este sábado a Defensores de Belgrano en el Brigadier López. Podría haber una postergación del inicio del Reducido por la visita del Papa.

Colón se prepara para afrontar la última fecha de la fase regular de la Primera Nacional, pero también sigue de cerca lo que puede suceder con el calendario del Reducido. La visita del papa León XIV a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre, podría obligar a modificar la programación de los cruces por el segundo ascenso y trasladar su comienzo al fin de semana del 14 y 15 de noviembre.

La posibilidad surge a partir de las dificultades previstas para disponer de efectivos policiales en la provincia de Buenos Aires y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el operativo de seguridad por la llegada del Sumo Pontífice. Según la información conocida, la decisión de suspender la actividad de ese fin de semana habría sido resuelta por el presidente de la divisional junto con el área de Torneos, con el aval del titular de la AFA.

De concretarse el cambio, tanto la final como los partidos de la liguilla se trasladarían al fin de semana siguiente. La definición del segundo ascenso también sufriría modificaciones: el último partido de la temporada por esa plaza pasaría a disputarse el 19 de diciembre.

Por ahora, la atención de Colón está puesta en cerrar de la mejor manera la fase regular y conocer su posición definitiva antes de ingresar a los cruces eliminatorios.

Colón quiere terminar tercero y llegar mejor posicionado

El equipo rojinegro recibirá a Defensores de Belgrano este sábado 31 de octubre, desde las 18, en el estadio Brigadier López, por la última fecha de la Zona A. Será una jornada determinante para establecer los puestos finales y los emparejamientos del Reducido.

Prensa Colón

El Sabalero conserva la posibilidad de escalar hasta el tercer lugar, aunque para conseguirlo necesitará ganar y esperar resultados favorables en los encuentros de sus competidores directos. La ubicación final no será un detalle menor: determinará el rival de la primera instancia y las condiciones en las que afrontará el camino hacia el segundo ascenso.

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En ese escenario, terminar lo más arriba posible representa una ventaja deportiva y una oportunidad para fortalecer sus aspiraciones. Colón buscará aprovechar la localía, sumar ante su gente y llegar a los playoffs con el mejor panorama disponible.

Midland, el rival que aparece en el horizonte de Colón

Con la clasificación al Reducido asegurada, el Sabalero comienza a mirar de reojo el cuadro de los cruces. Si la instancia eliminatoria comenzara en la fecha prevista originalmente, el rival que hoy aparece en el horizonte sería Midland, al que Colón enfrentaría en el Brigadier López con ventaja deportiva.

Ese escenario, sin embargo, dependerá de la ubicación definitiva de ambos equipos y de la confirmación del calendario. La última fecha puede modificar los emparejamientos y, por eso, el conjunto santafesino todavía tiene una tarea prioritaria: resolver su propio partido y esperar los resultados que terminen de ordenar la tabla.

La ventaja de definir en Santa Fe y contar con mejores condiciones deportivas en el cruce inicial puede resultar determinante en una competencia en la que cada partido se juega con margen reducido para el error.

Un calendario condicionado por la visita del Papa

La llegada de León XIV al país incorporó un factor extraordinario a la organización de la etapa decisiva de la Primera Nacional. El operativo de seguridad previsto para esos días demandaría una importante disponibilidad de efectivos, lo que complicaría la cobertura policial de los encuentros programados en Buenos Aires.

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Si se confirma la postergación, el Reducido comenzaría el fin de semana del 14 y 15 de noviembre, una semana después de la fecha que se manejaba inicialmente. La definición por el segundo ascenso quedaría entonces extendida hasta el 19 de diciembre.

Para Colón, el posible cambio supondría una espera más larga antes del inicio de los partidos decisivos, pero no alteraría el objetivo inmediato: cerrar la fase regular con una victoria, mejorar su posición y llegar preparado a una instancia en la que cada resultado puede marcar el destino de la temporada.

Primero estará Defensores de Belgrano. Después, con la tabla definitiva y el calendario confirmado, comenzará la cuenta regresiva para el Reducido.