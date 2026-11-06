Uno Santa Fe | Ovación | Racing

Racing cerró un 2026 para el olvido con una derrota ante Barracas Central

Racing perdió por 2 a 0 ante Barracas Central como visitante por la fecha 16 del Clausura y en una temporada para el olvido

6 de noviembre 2026 · 17:23hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Racing cerró un 2026 para el olvido con una derrota ante Barracas Central

Racing perdió por 2 a 0 ante Barracas Central como visitante en un duelo correspondiente a la decimosexta fecha del Torneo Clausura y dejó muy complicado a Independiente para la clasificación a la Copa Sudamericana 2027.

Con los goles de Nicolás Orsini a los 43 minutos de la primera etapa y de Norberto Briasco a los 32 del complemento, Barracas se mantiene firme dentro de los ocho clasificados a los playoffs mientras que la "Academia" cerró un año para el olvido.

En el complemento, la Academia careció de peso ofensivo y profundidad, desaprovechando incluso las lesiones que obligaron a variantes en el local, como las de Dardo Miloc y el propio Espínola.

El arquero Facundo Cambeses evitó la caída en un mano a mano ante Bogarín, pero sobre el final del encuentro, Norberto Briasco concretó una gran triangulación con Facundo Bruera y sacudió frente al arco para estampar el 2 a 0 definitivo.

Con este resultado, el equipo de Avellaneda finalizó su participación anual lejos de los puestos de vanguardia, mientras que Barracas Central festejó un triunfo clave que le permite disputar los playoffs y alimentar su sueño continental.

Síntesis de Barracas Central y Racing

Barracas Central: Juan Espínola; Rafael Barrios, Nicolás Capraro, Yonatthan Rak, Rodrigo Insúa; Iván Tapia, Dardo Miloc; Rodrigo Bogarín, Tomás Porra, Enzo Taborda; Nicolás Orsini. DT: Damián Ayude.

Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Matías Pérez, Gonzalo Escudero, Ignacio Rodríguez; Gastón Lodico, Matías Kranevitter, Alejandro Tello; Matías Zaracho, Elías Torres, Tomás Conechny. DT: Sebastián Romero.

Goles en el primer tiempo: 43m Nicolás Orsini (BC).

Goles en el segundo tiempo: 32m Norberto Briasco (BC).

Cambios en el primer tiempo: 45m Esteban Rolón por Miloc (BC); 14m Adrián Fernández por Conechny (R); Lautaro Díaz por Torres (R); 15m Francisco Fraga por Tello (R); 16m Norberto Briasco por Porra (BC); Elías Pereyra por Insua (BC); 24m Juan Insua por Espínola (BC); Facundo Bruera por Orsini (BC); 28m Ulises Ortegoza por Zaracho (R).

Estadio: Claudio Fabián Tapia.

Árbitro: Darío Herrera.

VAR: Fabrizio Llobet.

Racing Barracas Central Clausura
Noticias relacionadas
aldosivi descendio y acompana a estudiantes (rc) nuevamente a la primera nacional

Aldosivi descendió y acompaña a Estudiantes (RC) nuevamente a la Primera Nacional

racing busca cerrar un ano para el olvido ante un aldosivi que se juega la permanencia

Racing busca cerrar un año para el olvido ante un Aldosivi que se juega la permanencia

racing se inquieta por la deuda con union y teme que el reclamo por nardoni llegue al tas

Racing se inquieta por la deuda con Unión y teme que el reclamo por Nardoni llegue al TAS

Los Pumas sufrieron una amplia derrota ante Irlanda en la vuelta del Nations Championship.

Los Pumas sufrieron un dura derrota frente a Irlanda en Dublin

Lo último

Los Pumas sufrieron un dura derrota frente a Irlanda en Dublin

Los Pumas sufrieron un dura derrota frente a Irlanda en Dublin

El color de la hinchada de Unión en el partido crucial ante Vélez en el 15 de Abril

El color de la hinchada de Unión en el partido crucial ante Vélez en el 15 de Abril

La pobreza subió al 34,4% en Argentina y casi 800 mil personas cayeron en esa condición en un año

La pobreza subió al 34,4% en Argentina y casi 800 mil personas cayeron en esa condición en un año

Último Momento
Los Pumas sufrieron un dura derrota frente a Irlanda en Dublin

Los Pumas sufrieron un dura derrota frente a Irlanda en Dublin

El color de la hinchada de Unión en el partido crucial ante Vélez en el 15 de Abril

El color de la hinchada de Unión en el partido crucial ante Vélez en el 15 de Abril

La pobreza subió al 34,4% en Argentina y casi 800 mil personas cayeron en esa condición en un año

La pobreza subió al 34,4% en Argentina y casi 800 mil personas cayeron en esa condición en un año

Gana y reza: Unión es letal en Santa Fe, supera 2-0 a Vélez y va por más en el complemento

Gana y reza: Unión es letal en Santa Fe, supera 2-0 a Vélez y va por más en el complemento

Un gol, un contrato y una promesa en Colón: el gesto de Buosi que conquistó la pensión

Un gol, un contrato y una promesa en Colón: el gesto de Buosi que conquistó la pensión

Ovación
El color de la hinchada de Unión en el partido crucial ante Vélez en el 15 de Abril

El color de la hinchada de Unión en el partido crucial ante Vélez en el 15 de Abril

Todo listo para el comienzo de la fiesta del rugby en el Hipódromo de Rosario

Todo listo para el comienzo de la fiesta del rugby en el Hipódromo de Rosario

Colón ya tiene día y horario para enfrentar a Midland en el Reducido

Colón ya tiene día y horario para enfrentar a Midland en el Reducido

Los Pumas sufrieron un dura derrota frente a Irlanda en Dublin

Los Pumas sufrieron un dura derrota frente a Irlanda en Dublin

Colapinto terminó noveno y undécimo en las dos primeras prácticas libres del GP de Brasil

Colapinto terminó noveno y undécimo en las dos primeras prácticas libres del GP de Brasil

Policiales
Cayó preso por amenazar a su pareja y le secuestraron un arsenal de armas y municiones

Cayó preso por amenazar a su pareja y le secuestraron un arsenal de armas y municiones

Realizaron 16 allanamientos por microtráfico, abuso de armas y tentativa de homicidio en Santa Fe y Santo Tomé

Realizaron 16 allanamientos por microtráfico, abuso de armas y tentativa de homicidio en Santa Fe y Santo Tomé

B° 12 de Octubre: asesinaron a un hombre a balazos, hirieron a un niño de 10 años y aprehendieron a dos personas

B° 12 de Octubre: asesinaron a un hombre a balazos, hirieron a un niño de 10 años y aprehendieron a dos personas

Escenario
Nace el Festival del Liso Santafesino: La Rural será sede de dos jornadas de cerveza, música y gastronomía

Nace el Festival del Liso Santafesino: La Rural será sede de dos jornadas de cerveza, música y gastronomía

La XII edición del Festival de Blues en Santa Fe llega a HUB con un line up de lujo

La XII edición del Festival de Blues en Santa Fe llega a HUB con un line up de lujo

Flavio Mendoza: Santa Fe, los llevo en el corazón

Flavio Mendoza: "Santa Fe, los llevo en el corazón"

Nepal llega a Tribus celebrando 40 años junto al metal

Nepal llega a Tribus celebrando 40 años junto al metal

Noche de los museos en CABA: se presenta la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos Pascual Grisolía

Noche de los museos en CABA: se presenta la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos "Pascual Grisolía"