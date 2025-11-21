Encontró un VHS y escuchó la voz de su mamá por primera vez en 34 años

Juan Manuel Atondo perdió a su mamá cuando era un bebé. Halló una cinta oculta que le permitió “conocerla” y el video en TikTok se volvió viral

Una historia de amor filial revolucionó las redes sociales en las últimas horas. Juan Manuel Atondo, un hombre de 36 años oriundo de la zona sur del conurbano bonaerense, compartió en TikTok el momento en que pudo escuchar por primera vez la voz de su mamá , quien falleció cuando él tenía apenas dos años .

A través de un relato que fue documentado originalmente por la periodista Silvina Constenla en diario La Unión, el hallazgo se produjo de manera fortuita. Atondo, fanático del Club Temperley y exjugador de básquet de la institución, se encontraba ordenando su casa familiar en Adrogué antes de emigrar a Alemania junto a su pareja.

Juan Manuel Atondo encontró un video y una carta de su mamá que no sabía que existía: "Logré conocer sus gestos, su forma de amarme". Revolucionó las redes con su historia lomense.https://t.co/ClIz5BEl0o — Diario La Unión (@LaUnionDiario) November 20, 2025

En medio de las refacciones y la limpieza, encontró en el quincho una caja olvidada que contenía una carta manuscrita y un casete de video en formato VHS. Su padre, quien lo crio en soledad tras enviudar y falleció hace dos años, nunca le había hablado de la existencia de ese material debido al dolor que le causaba el recuerdo.

El video le mostró el amor de su mamá

"Logré conocer sus gestos, su forma de amarme", expresó Juan Manuel tras digitalizar la cinta. El video, de una hora de duración, registra momentos desde su nacimiento hasta su primer año de vida. Allí aparece Graciela Parón, su madre, interactuando con él, lo que le permitió al joven romper un silencio de más de tres décadas y conectar con la figura materna que el cáncer le arrebató prematuramente.

El protagonista reveló que su padre "se bloqueaba" al hablar de ella, pero que siempre "fue un guerrero" que rechazó darlo en adopción para criarlo él mismo. El video no solo le devolvió la voz de su madre, sino imágenes inéditas de sus abuelos y familiares que ya no están, convirtiéndose en un tesoro documental que decidió compartir en la plataforma TikTok, donde la historia alcanzó millones de reproducciones y generó una ola de empatía virtual.