Uno Santa Fe | Información General | mamá

Encontró un VHS y escuchó la voz de su mamá por primera vez en 34 años

Juan Manuel Atondo perdió a su mamá cuando era un bebé. Halló una cinta oculta que le permitió “conocerla” y el video en TikTok se volvió viral

21 de noviembre 2025 · 10:57hs
El hombre pudo comprobar

El hombre pudo comprobar, tras 34 años, el amor que le prodigaba su mamá

Una historia de amor filial revolucionó las redes sociales en las últimas horas. Juan Manuel Atondo, un hombre de 36 años oriundo de la zona sur del conurbano bonaerense, compartió en TikTok el momento en que pudo escuchar por primera vez la voz de su mamá, quien falleció cuando él tenía apenas dos años.

A través de un relato que fue documentado originalmente por la periodista Silvina Constenla en diario La Unión, el hallazgo se produjo de manera fortuita. Atondo, fanático del Club Temperley y exjugador de básquet de la institución, se encontraba ordenando su casa familiar en Adrogué antes de emigrar a Alemania junto a su pareja.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/LaUnionDiario/status/1991609109096104353&partner=&hide_thread=false

En medio de las refacciones y la limpieza, encontró en el quincho una caja olvidada que contenía una carta manuscrita y un casete de video en formato VHS. Su padre, quien lo crio en soledad tras enviudar y falleció hace dos años, nunca le había hablado de la existencia de ese material debido al dolor que le causaba el recuerdo.

El video le mostró el amor de su mamá

"Logré conocer sus gestos, su forma de amarme", expresó Juan Manuel tras digitalizar la cinta. El video, de una hora de duración, registra momentos desde su nacimiento hasta su primer año de vida. Allí aparece Graciela Parón, su madre, interactuando con él, lo que le permitió al joven romper un silencio de más de tres décadas y conectar con la figura materna que el cáncer le arrebató prematuramente.

El protagonista reveló que su padre "se bloqueaba" al hablar de ella, pero que siempre "fue un guerrero" que rechazó darlo en adopción para criarlo él mismo. El video no solo le devolvió la voz de su madre, sino imágenes inéditas de sus abuelos y familiares que ya no están, convirtiéndose en un tesoro documental que decidió compartir en la plataforma TikTok, donde la historia alcanzó millones de reproducciones y generó una ola de empatía virtual.

Embed
@juanma.atondo Les dejo un pequeño recorte del video VHS que pude arreglar. Ella es, fue y sera mi mama, Graciela Paron. Llevo horas y horas mirandolo, una y otra vez. Por fin, a mis 36 años, logre conocer la voz d mi mama, sus gestos, su forma de amarme. #mother #family #video #memories #love original sound - Karens - CarLine

mamá TikTok voz hombre amor Redes Sociales
Noticias relacionadas
anses: a quienes les corresponde cobrar el aguinaldo

Ansés: a quiénes les corresponde cobrar el aguinaldo

Horóscopo Escorpio

Horóscopo: predicciones signo por signo

La Justicia impuso nuevas restricciones a la prisión domiciliaria y Cristina Kirchner apuntó contra Javier Milei. 

Tras la foto con nueve economistas en su casa, imponen nuevas restricciones a Cristina Kirchner

En Casa Rosada están tranquilos ante las repercuciones de las declaraciones de Diego Spagnuelo ante la Justicia

En Casa Rosada dicen que no "temen" por la declaración de Diego Spagnuolo: confían en la Justicia

Lo último

Ángel Di María ya hablaba de un título que la AFA oficializó después y generó un fuerte revuelo

Ángel Di María ya hablaba de un título que la AFA oficializó después y generó un fuerte revuelo

Caso Kunz: apelan la condena a prisión perpetua por el homicidio del chofer del Liceo

Caso Kunz: apelan la condena a prisión perpetua por el homicidio del chofer del Liceo

Encontró un VHS y escuchó la voz de su mamá por primera vez en 34 años

Encontró un VHS y escuchó la voz de su mamá por primera vez en 34 años

Último Momento
Ángel Di María ya hablaba de un título que la AFA oficializó después y generó un fuerte revuelo

Ángel Di María ya hablaba de un título que la AFA oficializó después y generó un fuerte revuelo

Caso Kunz: apelan la condena a prisión perpetua por el homicidio del chofer del Liceo

Caso Kunz: apelan la condena a prisión perpetua por el homicidio del chofer del Liceo

Encontró un VHS y escuchó la voz de su mamá por primera vez en 34 años

Encontró un VHS y escuchó la voz de su mamá por primera vez en 34 años

Abraham expuso que la comisión de Godano se negó a una investigación interna como la de Lerche

Abraham expuso que la comisión de Godano se negó a una investigación interna como la de Lerche

Vignatti rompió el silencio y dijo que Colón descendió por responsabilidad de Godano

Vignatti rompió el silencio y dijo que Colón descendió por responsabilidad de Godano

Ovación
Ángel Di María ya hablaba de un título que la AFA oficializó después y generó un fuerte revuelo

Ángel Di María ya hablaba de un título que la AFA oficializó después y generó un fuerte revuelo

Franco Colapinto terminó 16º en la práctica libre 2 del GP de Las Vegas

Franco Colapinto terminó 16º en la práctica libre 2 del GP de Las Vegas

Colapinto: Me cuesta tener buenas sensaciones con el coche

Colapinto: "Me cuesta tener buenas sensaciones con el coche"

Recopa de Campeones: la nueva competencia de AFA para 2026

Recopa de Campeones: la nueva competencia de AFA para 2026

Marcelo Bielsa afirmó que no renunciará al cargo de DT de la selección uruguaya

Marcelo Bielsa afirmó que no renunciará al cargo de DT de la selección uruguaya

Policiales
Hallaron una avioneta boliviana abandonada en un campo de Curupaity, en el departamento San Cristóbal

Hallaron una avioneta boliviana abandonada en un campo de Curupaity, en el departamento San Cristóbal

Buscan a un camionero que atropelló a dos motociclistas y se dio a la fuga en una zona de alto tránsito

Buscan a un camionero que atropelló a dos motociclistas y se dio a la fuga en una zona de alto tránsito

Detuvieron a ladrones que entraron a robar en dos escuelas: uno en Laguna Paiva y otro en Santa Fe

Detuvieron a ladrones que entraron a robar en dos escuelas: uno en Laguna Paiva y otro en Santa Fe

Escenario
Más de 6 mil espectadores ya eligieron el show de Flavio Mendoza Una Mágica Navidad

Más de 6 mil espectadores ya eligieron el show de Flavio Mendoza "Una Mágica Navidad"

Después de brillar en EEUU, Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando Vandalos, su último disco.

Después de brillar en EEUU, Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando "Vandalos", su último disco.

Noche de rock santafesino en Tribus: Farah e Invisibles vuelven a los escenarios

Noche de rock santafesino en Tribus: Farah e Invisibles vuelven a los escenarios

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Caras Nuevas presenta su primer disco Caos en los 20

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"