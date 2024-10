"Estaba super borracho": el testimonio de la fan que vio a Liam Payne minutos antes de su muerte

El cantante Liam Payne, ex miembro de la banda One Direction, falleció tras caer de un tercer piso de un hotel ubicado en el barrio porteño de Palermo, Buenos Aires . Aún se desconocen las causas que lo llevaron a su triste final, pero testigos del hotel y el llamado al 911 sostienen que el cantante estaba “agresivo” y que parecía estar bajo los efectos del alcohol y estupefacientes.

Una usuaria de TikTok publicó en su cuenta un video de ella llorando y lamentando la muerte del ex One Directio n, revelando que lo conoció horas antes de su accidente. En el video, que dura 2:33 minutos, @carolagaunaa reconoce que Liam estaba “borracho y drogado”.

ay no chicas se me parte el alma esta chica estuvo unaa horas antes con el y dice que estaba muy drogado y borracho :( pic.twitter.com/WdeFnFsgHy — colo (@hrryppers) October 17, 2024

“Fui una de las últimas personas en hablar con Liam Payne (esta foto la tomé horas antes de su fallecimiento)”, escribió al comienzo de su TikTok. “En 40 minutos me mandaron dos mil mensajes. Estaba superborracho el chabon, estaba drogado y me pareció que estaba medio de joda”, confesó

“Fui, una de las últimas personas con las que habló. Pasó de ser el día más feliz de mi vida a uno de los más tristes”, se lamentó y agregó: “No me manden mensajes, no me llamen, tengan decencia. Cómo no me voy a enterar si fue en mi laburo gente”.

“Quizás fui la última persona que lo escuchó cantar, estoy destruida. Me siento tan mal, tengo su perfume encima todavía, es una locura. Sé que era famoso y yo no le importaba, pero me pone la piel de gallina”, cerró.

Por otra parte, la fanática había grabado un video contando como conoció al cantante horas antes del trágico final. En el epígrafe del video escribió: “Acá les iba a compartir cómo lo había conocido. Tengo el corazón roto gente", junto a un emoji del mismo.

