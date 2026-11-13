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Explosión en Remedios de Escalada: un muerto, dos desaparecidos y siete heridos graves

Lo confirmó el Municipio de Lanús a través de un nuevo comunicado oficial.

13 de noviembre 2026 · 18:10hs
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Explosión en Remedios de Escalada: un muerto, dos desaparecidos y siete heridos graves

El Municipio de Lanús confirmó este viernes la primera muerte por la explosión y el posterior incendio en la localidad bonaerense de Remedios de Escalada. Además, hay 30 heridos, siete de ellos de gravedad, y dos desaparecidos.

El episodio se registró en el centro de Remedios de Escalada, en el partido de Lanús. La explosión se originó en la calle Beltrán, una de las arterias céntricas con gran cantidad de locales comerciales. Tras la detonación, el fuego se extendió y los bomberos trabajaron en la zona para controlarlo. Las imágenes difundidas desde el lugar mostraban llamas de gran intensidad.

El estado de los heridos

Según el último comunicado oficial, difundido durante la tarde en las redes sociales, las víctimas fueron trasladadas por los Servicios de Emergencias del Municipio. De ese total:

  • 7 están graves: seis fueron derivados al Hospital Evita y uno al Hospital Narciso López.
  • 13 permanecen en observación, fuera de peligro.
  • 10 ya recibieron el alta.

Detenciones

En paralelo, el Municipio informó que la Fiscalía Descentralizada N.° 6 de Lanús ordenó la detención de dos directivos de Metrogas.

Los vecinos describieron el impacto de la explosión. Walter, un comerciante con local a tres cuadras, contó que escuchó una fuerte detonación y señaló que una empresa distribuidora de gas realizaba un cambio de medidores en el área. Ariana, otra vecina, dijo que las calles estaban cortadas por tareas sobre caños de gas y que el estruendo “se sintió como un trueno muy fuerte”. También destacó la rápida llegada de los bomberos.

Entre los vecinos circula la versión de que la explosión se produjo por la rotura de una cañería de gas. Esa hipótesis no fue confirmada oficialmente, y tampoco se precisó si los trabajos mencionados tuvieron relación con lo ocurrido.

Fuego controlado

Desde el Municipio indicaron que todos los vecinos de la zona ya fueron evacuados y que el fuego está controlado. Sin embargo, todavía se espera que Metrogas corte el suministro de gas para poder extinguirlo por completo y realizar una evaluación integral de los daños.

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