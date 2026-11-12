Uno Santa Fe | Información General | Inflación

Inflación: se conocerá el dato de octubre y según proyecciones se ubicaría por debajo del 2%

El Indec revelará el costo de vida durante el décimo mes. Las consultoras y analistas privados sostienen sus proyecciones de inflación por debajo del 2%

12 de noviembre 2026 · 10:13hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Inflación: se conoce el dato de octubre y estiman que se ubicaría por debajo del 2%

Inflación: se conoce el dato de octubre y estiman que se ubicaría por debajo del 2%

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos dará a conocer el dato del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre, que se mantendría sin variaciones a la de los últimos meses, en torno al 2%. El Indec informará la inflación a las 16, y el foco esta puesto en si los precios siguen la senda alcista.

La expectativa gubernamental es que se ubique debajo del 2%.

La variación de los precios se fue desacelerando desde abril, pero desde julio se vienen intercalando meses de aceleración con otros de ralentización en el ritmo del IPC. En octubre se habría producido una leve desaceleración tras el avance de septiembre, según las consultoras relevadas.

Entre 1,8% y 2,1%

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), que elabora el Banco Central sobre la base de las estimaciones privadas, previó que la inflación del décimo mes de 2026 habría sido del 1,8% y espera que la inflación interanual alcance el 30,4% a fin de año.

  • La Fundación Libertad y Progreso calculó la inflación de octubre en el 1,8%. Con este resultado, la inflación acumulada en el año alcanzaría el 25,9%, mientras que la variación interanual se ubicaría en el 32,7%.
  • Desde Equilibra calcularon que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) se ubicó en el 1,8% en el décimo mes del año, lo que implica un descenso de 0,1 puntos porcentuales respecto de septiembre, y proyectaron una leve baja de la inflación núcleo al 1,6% (–0,1 puntos). También prevén un avance de la inflación subyacente al 1,9%. Al explicar el resultado del mes, indicaron que “los precios estacionales liderarían por segundo mes consecutivo (+2,7%) impulsados por verduras (5,4%)” y agregaron que “los regulados subieron 1,8%, con transporte público (+3,3%) por encima del resto”.
  • En sintonía con otros índices, la medición de C&T Asesores Económicos precisó que el IPC tuvo un alza del 1,9%, “influido por los productos estacionales, que subieron muy por encima del promedio”. La inflación núcleo se redujo levemente al 1,8%.
  • Por su parte, Analytica estima que la inflación nacional en octubre pasado fue del 2%, una leve aceleración respecto al 1,9% registrado en septiembre. La principal presión sobre el índice proviene del rubro de alimentos y bebidas.
  • Solamente EcoGo proyecta un avance mayor en los precios minoristas, siendo del 2,1% para el décimo mes. Al explicar el dato, indicó que “la aceleración del índice general respondió al comportamiento de los rubros regulados (3,1%) y estacionales (3,7%)”.

Como referencia, la inflación de la Ciudad de Buenos Aires, que sirve como anticipo del dato nacional, subió al 1,9% en octubre, acelerándose levemente respecto de septiembre (1,8%) y sumando el segundo mes consecutivo en ascenso.

La variación de la inflación en el año, mes a mes

  • Enero: 2,9%.
  • Febrero: 2,9%.
  • Marzo: 3,4%.
  • Abril: 2,6%.
  • Mayo: 2,1%.
  • Junio: 1,9%.
  • Julio: 2,1%.
  • Agosto: 1,7%.
  • Septiembre: 1,9%.
Inflación Indec IPC precios
Noticias relacionadas
Cuándo es el próximo feriado en Argentina y por qué diciembre tendrá un fin de semana XL

Cuándo es el próximo feriado en Argentina y por qué diciembre tendrá un fin de semana XL

El Papa León XIV viajó hacia Perú en un vuelo de Aerolíneas Argentinas.

"¡Hasta siempre, mi querida Argentina!": el Papa León XIV se despidió del país con un emotivo mensaje

El papa León XIV en Devoto envió un mensaje a los presos

El emotivo encuentro del Papa con los presos: el mensaje del Pontífice en la cárcel de Devoto

Las palabras de León XIV para Argentina: Siempre hay un lugar en la mesa para el que llega

Las palabras de León XIV para Argentina: "Siempre hay un lugar en la mesa para el que llega"

Lo último

Estados Unidos: al menos ocho muertos por el derrumbe de un edificio en Brooklyn

Estados Unidos: al menos ocho muertos por el derrumbe de un edificio en Brooklyn

La Cámara de Apelaciones redujo la condena del muralista Niño de Cobre y ahora buscan que quede detenido

La Cámara de Apelaciones redujo la condena del muralista "Niño de Cobre" y ahora buscan que quede detenido

Scaloni tiene varias dudas para el clásico: la posible formación de Argentina ante Uruguay

Scaloni tiene varias dudas para el clásico: la posible formación de Argentina ante Uruguay

Último Momento
Estados Unidos: al menos ocho muertos por el derrumbe de un edificio en Brooklyn

Estados Unidos: al menos ocho muertos por el derrumbe de un edificio en Brooklyn

La Cámara de Apelaciones redujo la condena del muralista Niño de Cobre y ahora buscan que quede detenido

La Cámara de Apelaciones redujo la condena del muralista "Niño de Cobre" y ahora buscan que quede detenido

Scaloni tiene varias dudas para el clásico: la posible formación de Argentina ante Uruguay

Scaloni tiene varias dudas para el clásico: la posible formación de Argentina ante Uruguay

Manchester United despidió a Carrick y Mauricio Pochettino aparece como su posible reemplazante

Manchester United despidió a Carrick y Mauricio Pochettino aparece como su posible reemplazante

Alto Verde: un perro Dogo atacó a su dueño y le provocó heridas en el rostro y los brazos

Alto Verde: un perro Dogo atacó a su dueño y le provocó heridas en el rostro y los brazos

Ovación
Scaloni tiene varias dudas para el clásico: la posible formación de Argentina ante Uruguay

Scaloni tiene varias dudas para el clásico: la posible formación de Argentina ante Uruguay

Colón afronta la última fecha del Torneo Proyección ante Central Córdoba

Colón afronta la última fecha del Torneo Proyección ante Central Córdoba

Scaloni prepara una conferencia clave y esta cada vez mas cerca de confirmar su continuidad en la Selección

Scaloni prepara una conferencia clave y esta cada vez mas cerca de confirmar su continuidad en la Selección

Colón, ante un Midland convulsionado: el entrenador ya tendría fecha de salida

Colón, ante un Midland convulsionado: el entrenador ya tendría fecha de salida

Unión cerró su gira con otro triunfo en La Rioja superando a Riachauelo

Unión cerró su gira con otro triunfo en La Rioja superando a Riachauelo

Policiales
Aprehendieron a dos hombres por robos en Colastiné: uno estaba prófugo de la cárcel de Las Flores desde hacía cuatro años

Aprehendieron a dos hombres por robos en Colastiné: uno estaba prófugo de la cárcel de Las Flores desde hacía cuatro años

B° Villa del Parque: apuñalaron a un hombre e identificaron como presunto agresor a un familiar de su expareja

B° Villa del Parque: apuñalaron a un hombre e identificaron como presunto agresor a un familiar de su expareja

Noche de drama y susto en el Parque Federal: cayó un ascensor del 9° piso de un edificio con ocho personas, entre ellas dos niños

Noche de drama y susto en el Parque Federal: cayó un ascensor del 9° piso de un edificio con ocho personas, entre ellas dos niños

Los Pastillitas: cayeron presos tres ladrones que asaltaron a dos mujeres y las golpearon con una pistola de utilería

Los Pastillitas: cayeron presos tres ladrones que asaltaron a dos mujeres y las golpearon con una pistola de utilería

Cayó presa una pareja de ladrones por robos calificados y tenencia de una escopeta en San José del Rincón

Cayó presa una pareja de ladrones por robos calificados y tenencia de una escopeta en San José del Rincón

Escenario
Nace el Festival del Liso Santafesino: La Rural será sede de dos jornadas de cerveza, música y gastronomía

Nace el Festival del Liso Santafesino: La Rural será sede de dos jornadas de cerveza, música y gastronomía

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Audiostoners, el mejor homenaje a la obra de Chris Cornell, llega a Tribus con una noche llena de clásicos

Audiostoners, el mejor homenaje a la obra de Chris Cornell, llega a Tribus con una noche llena de clásicos

Nico de Tracy regresa a HUB con su aclamado show Purga

Nico de Tracy regresa a HUB con su aclamado show "Purga"

Noche de los museos en CABA: se presenta la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos Pascual Grisolía

Noche de los museos en CABA: se presenta la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos "Pascual Grisolía"