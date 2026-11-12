La inflación volvió a subir en octubre: fue del 2,2% y acumuló un 33,1% en los últimos doce meses

El Índice de Precios al Consumidor registró una suba de 0,3 puntos porcentuales respecto de septiembre. En los primeros diez meses de 2026, el incremento llegó al 26,3%. Vivienda y servicios encabezaron los aumentos.

La inflación de octubre fue del 2,2% y acumuló un incremento del 33,1% en los últimos doce meses, según informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). De esta manera, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una aceleración de 0,3 puntos porcentuales respecto de septiembre, cuando había alcanzado el 1,9%.

Con el resultado del décimo mes del año, la inflación acumulada durante 2026 llegó al 26,3%. El dato de octubre también quedó por encima de las principales proyecciones de las consultoras privadas y los analistas del mercado, que anticipaban una variación cercana al 2%.

La evolución de los precios mantiene una tendencia fluctuante durante los últimos meses. Luego del 3,4% registrado en marzo, el índice mostró diferentes movimientos, con un piso del 1,7% en agosto y una nueva aceleración en octubre.

#DatoINDECLos precios al consumidor (#IPC) aumentaron 2,2% en octubre de 2026 con respecto a septiembre y 33,1% interanual. Acumularon un alza de 26,3% en los primeros diez meses del año. https://t.co/SALEJKnDUT https://t.co/h5bgP6LNGt — INDEC Argentina (@INDECArgentina) November 12, 2026

Vivienda y servicios, los rubros con mayores aumentos

La división que registró el mayor incremento durante octubre fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con una suba del 4,2%. El resultado estuvo impulsado principalmente por la actualización de las tarifas de gas.

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En segundo lugar se ubicó Recreación y cultura, con un aumento del 3,3%. En el otro extremo, las menores variaciones correspondieron a Bebidas alcohólicas y tabaco, con el 0,8%, y Educación, con el 1,3%.

Por su parte, Alimentos y bebidas no alcohólicas fue uno de los rubros de mayor incidencia en el índice mensual en distintas regiones del país, entre ellas el Gran Buenos Aires, Cuyo, el Noreste, el Noroeste y la región Pampeana. Las subas en verduras, tubérculos, legumbres, pan y cereales explicaron buena parte de ese comportamiento.

En la Patagonia, en cambio, la mayor incidencia correspondió a Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, debido a los aumentos en las tarifas y los alquileres.

Qué pasó con la inflación núcleo y los precios regulados

Al analizar las distintas categorías que componen el IPC, la inflación núcleo —que excluye los precios estacionales y regulados— avanzó un 1,5% durante octubre. Dentro de este segmento se destacaron los incrementos vinculados con los alquileres de viviendas y los restaurantes.

Los precios estacionales, en tanto, tuvieron una suba del 5,5%, principalmente por los aumentos en verduras, tubérculos y legumbres. Por su parte, los precios regulados registraron una variación del 2,9%, impulsada por los ajustes en el gas y los combustibles para vehículos.

Las previsiones del mercado antes del dato oficial

Antes de la publicación del Indec, las estimaciones privadas anticipaban una inflación mensual de entre el 1,8% y el 2,1%.

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), elaborado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), había ubicado la mediana de las proyecciones en el 1,8% para octubre. En tanto, Fundación Libertad y Progreso y Equilibra también estimaban una variación del 1,8%, mientras que EconViews y C&T Asesores Económicos calculaban un 1,9%.

Otras consultoras, como Analytica e Invecq, proyectaban un registro cercano al 2%, mientras que Eco Go había estimado una suba del 2,1%. De esta manera, el resultado oficial del 2,2% terminó por encima de las previsiones relevadas.

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Como antecedente, el índice de precios de la Ciudad de Buenos Aires había registrado una variación del 1,9% en octubre, con una acumulación del 26,1% en los primeros diez meses del año y del 32,5% interanual. Sin embargo, esa medición utiliza una canasta y ponderaciones diferentes a las del indicador nacional.

Qué espera el mercado para el cierre de 2026

El nuevo dato de inflación también se incorpora a las proyecciones para el tramo final del año. Según el último relevamiento del BCRA, los analistas consultados esperaban una variación del 1,7% para noviembre y del 1,8% para diciembre.

En ese escenario, la mediana de las estimaciones ubicaba la inflación de todo 2026 en el 30,4%.

El comportamiento de los precios durante los próximos meses será clave para las negociaciones salariales, las actualizaciones de contratos y las decisiones de consumo de los hogares, además de las estrategias de precios de las empresas.