Se agotó el libro de Marta Torres, la mujer con parálisis cerebral que emocionó a León XIV

La autobiografía de la residente del Cottolengo Don Orione, que se la entregó al Sumo Pontífice durante su visita a la Argentina, ya no tiene ejemplares

El libro de Marta Griselda Torres, la mujer con parálisis cerebral que le contó su historia a León XIV durante su visita al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, se agotó. La institución confirmó que ya trabaja en una reedición de la autobiografía y que comunicará cuándo volverán a estar disponibles los ejemplares.

"Informamos al público que el libro de Marta Griselda Torres 'Mi vida, un milagro de Dios' se encuentra actualmente AGOTADO" , anunció el Cottolengo Don Orione Claypole.

La obra se titula "Mi vida, un milagro de Dios. El amor en el dolor", tiene 114 páginas y salió en noviembre de 2026. En sus capítulos, Marta reconstruye su historia desde la infancia en María Grande, Entre Ríos, hasta su llegada al Cottolengo, donde vive desde 1969.

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Nacida el 12 de noviembre de 1948, Marta fue la menor de ocho hermanos. Desde pequeña atravesó tratamientos médicos, internaciones y rehabilitaciones por la parálisis cerebral y las dificultades visuales con las que nació.

Uno de los episodios más dolorosos de su infancia ocurrió el 11 de noviembre de 1955. Su madre, Celia, se fue de su casa y nunca regresó. Desde entonces, su padre y sus hermanos se hicieron cargo de ella.

La autobiografía organiza ese recorrido en tres partes: "Los días en casa", "Un lugar donde vivir" y "Carta a mamá". En el cierre, la autora incluye una carta de perdón dirigida a su madre.

Con el libro, Marta buscó compartir su experiencia para acompañar a otras personas que atraviesan situaciones de soledad o discapacidad: "Quiero que puedan servir a otras personas que viven en una situación parecida, que sepan que no están solas. Que tienen derecho a ser recibidas, amadas y respetadas".

El encuentro de Marta Torres con León XIV

La historia de Marta alcanzó una mayor repercusión durante la visita del papa León XIV al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, el pasado lunes 9 de noviembre. La residente fue elegida para hablar en representación de las personas que viven en la institución y preparó su testimonio con el acompañamiento de su psicopedagoga.

Durante el encuentro, le entregó personalmente un ejemplar de su autobiografía al Pontífice. "Santo Padre, hoy le entrego este libro que es parte de mi vida", le dijo.

Marta también explicó el sentido de ese gesto y vinculó la publicación con su deseo de agradecer y transmitir un mensaje de esperanza: "Se lo entrego como agradecimiento a Dios por haberme regalado tantas cosas. Muchas cruces, sí, pero muchos regalos".

León XIV recibió el libro y le entregó un rosario. "Su vida es un milagro de Dios... Muchas gracias", respondió el Papa.