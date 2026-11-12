Uno Santa Fe | Información General | secuestraron

Secuestraron 1,7 kilos de cocaína en cinco allanamientos en Santa Fe: hay detenidos y aprehendidos

: Los procedimientos de la PDI se realizaron en Guadalupe Oeste, Scarafía y La Guardia. La droga estaba distribuida en dosis listas para la venta y trozos compactos. También incautaron armas de fuego, plantas de marihuana, dinero y una balanza digital.

12 de noviembre 2026 · 18:57hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Secuestraron 1

Secuestraron 1,7 kilos de cocaína en cinco allanamientos en Santa Fe: hay detenidos y aprehendidos
Secuestraron 1

Secuestraron 1,7 kilos de cocaína en cinco allanamientos en Santa Fe: hay detenidos y aprehendidos
Secuestraron 1

Secuestraron 1,7 kilos de cocaína en cinco allanamientos en Santa Fe: hay detenidos y aprehendidos

La Policía de Investigaciones (PDI) secuestró 1,7 kilos de cocaína durante cinco allanamientos realizados en distintos sectores de la ciudad de Santa Fe, en el marco de investigaciones por microtráfico. Los procedimientos se concretaron en los barrios Guadalupe Oeste y Scarafía, y en el distrito La Guardia. Como resultado, hay personas detenidas y aprehendidas.

Además de la droga, los agentes incautaron plantas de marihuana, dos armas de fuego, una balanza digital y dinero en efectivo. En uno de los domicilios también constataron dos pedidos de paradero vigentes.

El subsecretario de Investigación Criminal del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia, Rolando Galfrascoli, brindó detalles de los operativos y calificó el resultado como “un golpe fortísimo” al microtráfico. También destacó el trabajo de la PDI junto con los fiscales Eric Fernández y Arturo Aidar, de la Unidad Fiscal Especial de Microtráfico de la Fiscalía General de la Provincia.

Más de 800 dosis en Guadalupe Oeste

Galfrascoli explicó que los cinco allanamientos se realizaron de manera conjunta por razones operativas, aunque correspondían a investigaciones con distintas dinámicas de distribución de estupefacientes.

En uno de los domicilios de Guadalupe Oeste, los investigadores encontraron más de 800 dosis de cocaína preparadas para la venta. En Scarafía, en tanto, secuestraron más de 1,3 kilos de la droga distribuidos en trozos compactos y envoltorios.

“Es un acierto haber abordado, a través de la Ley de Desfederalización, el delito de microtráfico, que nos permite pegarles a los últimos eslabones de la distribución de estupefacientes en la provincia”, sostuvo el funcionario.

En ese sentido, agregó que el dinero, las armas y los demás elementos incautados serán importantes para profundizar la investigación.

Cómo sigue la causa

El subsecretario indicó que hay personas detenidas y aprehendidas y que la investigación continuará con el análisis de las pruebas reunidas durante los procedimientos.

Según explicó, la evidencia permitirá avanzar con las audiencias de imputación de cargos y de medidas cautelares. Además, afirmó que la pesquisa apunta a determinar el funcionamiento de un esquema de distribución de drogas.

secuestraron cocaína
Noticias relacionadas
Quini 6

El Quini 6 dejó dos nuevos ganadores en Santa Fe y un pozo de $7.800 millones para el domingo

Horóscopo diario

Horóscopo: predicciones signo por signo

Cuándo es el próximo feriado en Argentina y por qué diciembre tendrá un fin de semana XL

Cuándo es el próximo feriado en Argentina y por qué diciembre tendrá un fin de semana XL

El Papa León XIV viajó hacia Perú en un vuelo de Aerolíneas Argentinas.

"¡Hasta siempre, mi querida Argentina!": el Papa León XIV se despidió del país con un emotivo mensaje

Lo último

La desazón de Rondina por su mal paso por Colón: No era el momento para agarrarlo

La desazón de Rondina por su mal paso por Colón: "No era el momento para agarrarlo"

Tras semanas de crecida, el río Paraná entrará en una meseta en Santa Fe, pero prevén un nuevo repunte

Tras semanas de crecida, el río Paraná entrará en una meseta en Santa Fe, pero prevén un nuevo repunte

Controles policiales de celulares en Santa Fe: cómo funcionará el sistema de identificación por IMEI y qué pasa si alguien se niega

Controles policiales de celulares en Santa Fe: cómo funcionará el sistema de identificación por IMEI y qué pasa si alguien se niega

Último Momento
La desazón de Rondina por su mal paso por Colón: No era el momento para agarrarlo

La desazón de Rondina por su mal paso por Colón: "No era el momento para agarrarlo"

Tras semanas de crecida, el río Paraná entrará en una meseta en Santa Fe, pero prevén un nuevo repunte

Tras semanas de crecida, el río Paraná entrará en una meseta en Santa Fe, pero prevén un nuevo repunte

Controles policiales de celulares en Santa Fe: cómo funcionará el sistema de identificación por IMEI y qué pasa si alguien se niega

Controles policiales de celulares en Santa Fe: cómo funcionará el sistema de identificación por IMEI y qué pasa si alguien se niega

El nuevo horno crematorio del Cementerio Municipal comenzará a funcionar este sábado

El nuevo horno crematorio del Cementerio Municipal comenzará a funcionar este sábado

Golpeó a su pareja y la empujó por una escalera: fue condenado a seis años y medio de prisión

Golpeó a su pareja y la empujó por una escalera: fue condenado a seis años y medio de prisión

Ovación
Unión goleó a San Lorenzo y espera una mano de Racing para no descender

Unión goleó a San Lorenzo y espera una mano de Racing para no descender

La reserva de Colón cerró la temporada con una caída ante Central Córdoba en Santa Fe

La reserva de Colón cerró la temporada con una caída ante Central Córdoba en Santa Fe

Unión tiene a uno de los Sub 24 con más minutos de la Liga Profesional

Unión tiene a uno de los Sub 24 con más minutos de la Liga Profesional

La desazón de Rondina por su mal paso por Colón: No era el momento para agarrarlo

La desazón de Rondina por su mal paso por Colón: "No era el momento para agarrarlo"

Colón y la confianza de Matías Vidoz en el plantel: Se merecen cosas importantes

Colón y la confianza de Matías Vidoz en el plantel: "Se merecen cosas importantes"

Policiales
Aprehendieron a dos hombres por robos en Colastiné: uno estaba prófugo de la cárcel de Las Flores desde hacía cuatro años

Aprehendieron a dos hombres por robos en Colastiné: uno estaba prófugo de la cárcel de Las Flores desde hacía cuatro años

B° Villa del Parque: apuñalaron a un hombre e identificaron como presunto agresor a un familiar de su expareja

B° Villa del Parque: apuñalaron a un hombre e identificaron como presunto agresor a un familiar de su expareja

Noche de drama y susto en el Parque Federal: cayó un ascensor del 9° piso de un edificio con ocho personas, entre ellas dos niños

Noche de drama y susto en el Parque Federal: cayó un ascensor del 9° piso de un edificio con ocho personas, entre ellas dos niños

Los Pastillitas: cayeron presos tres ladrones que asaltaron a dos mujeres y las golpearon con una pistola de utilería

Los Pastillitas: cayeron presos tres ladrones que asaltaron a dos mujeres y las golpearon con una pistola de utilería

Cayó presa una pareja de ladrones por robos calificados y tenencia de una escopeta en San José del Rincón

Cayó presa una pareja de ladrones por robos calificados y tenencia de una escopeta en San José del Rincón

Escenario
Nace el Festival del Liso Santafesino: La Rural será sede de dos jornadas de cerveza, música y gastronomía

Nace el Festival del Liso Santafesino: La Rural será sede de dos jornadas de cerveza, música y gastronomía

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Audiostoners, el mejor homenaje a la obra de Chris Cornell, llega a Tribus con una noche llena de clásicos

Audiostoners, el mejor homenaje a la obra de Chris Cornell, llega a Tribus con una noche llena de clásicos

Nico de Tracy regresa a HUB con su aclamado show Purga

Nico de Tracy regresa a HUB con su aclamado show "Purga"

Noche de los museos en CABA: se presenta la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos Pascual Grisolía

Noche de los museos en CABA: se presenta la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos "Pascual Grisolía"