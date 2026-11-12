: Los procedimientos de la PDI se realizaron en Guadalupe Oeste, Scarafía y La Guardia. La droga estaba distribuida en dosis listas para la venta y trozos compactos. También incautaron armas de fuego, plantas de marihuana, dinero y una balanza digital.

Secuestraron 1,7 kilos de cocaína en cinco allanamientos en Santa Fe: hay detenidos y aprehendidos

Secuestraron 1,7 kilos de cocaína en cinco allanamientos en Santa Fe: hay detenidos y aprehendidos

Secuestraron 1,7 kilos de cocaína en cinco allanamientos en Santa Fe: hay detenidos y aprehendidos

La Policía de Investigaciones (PDI) secuestró 1,7 kilos de cocaína durante cinco allanamientos realizados en distintos sectores de la ciudad de Santa Fe , en el marco de investigaciones por microtráfico. Los procedimientos se concretaron en los barrios Guadalupe Oeste y Scarafía, y en el distrito La Guardia. Como resultado, hay personas detenidas y aprehendidas.

Además de la droga, los agentes incautaron plantas de marihuana, dos armas de fuego, una balanza digital y dinero en efectivo. En uno de los domicilios también constataron dos pedidos de paradero vigentes.

El subsecretario de Investigación Criminal del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia, Rolando Galfrascoli, brindó detalles de los operativos y calificó el resultado como “un golpe fortísimo” al microtráfico. También destacó el trabajo de la PDI junto con los fiscales Eric Fernández y Arturo Aidar, de la Unidad Fiscal Especial de Microtráfico de la Fiscalía General de la Provincia.

Más de 800 dosis en Guadalupe Oeste

Galfrascoli explicó que los cinco allanamientos se realizaron de manera conjunta por razones operativas, aunque correspondían a investigaciones con distintas dinámicas de distribución de estupefacientes.

En uno de los domicilios de Guadalupe Oeste, los investigadores encontraron más de 800 dosis de cocaína preparadas para la venta. En Scarafía, en tanto, secuestraron más de 1,3 kilos de la droga distribuidos en trozos compactos y envoltorios.

“Es un acierto haber abordado, a través de la Ley de Desfederalización, el delito de microtráfico, que nos permite pegarles a los últimos eslabones de la distribución de estupefacientes en la provincia”, sostuvo el funcionario.

En ese sentido, agregó que el dinero, las armas y los demás elementos incautados serán importantes para profundizar la investigación.

Cómo sigue la causa

El subsecretario indicó que hay personas detenidas y aprehendidas y que la investigación continuará con el análisis de las pruebas reunidas durante los procedimientos.

Según explicó, la evidencia permitirá avanzar con las audiencias de imputación de cargos y de medidas cautelares. Además, afirmó que la pesquisa apunta a determinar el funcionamiento de un esquema de distribución de drogas.