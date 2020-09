Extraña la escuela entonces hizo un mástil e iza la bandera todos los días en su casa

Este año, empezó el tercer grado. “Fui un tiempo a la escuela pero después ya no pude volver. Los días que fui fueron muy lindos porque tengo muchos amigos. En mi grado somos 24 alumnos y además están las seños Vanesa y Viviana”, contó el pequeño a Infobae.

La vida en la granja familiar

La familia de Valentín cosecha frutas cítricas y realizan trabajos de agricultura en una granja. “Ya aprendí a hacer los cambios y manejar el tractor”, dice y asegura: “Cuando sea grande quiero trabajar en la quinta porque ya aprendí a manejar el tractor con los cambios y porque me gusta el trabajo que hace mi papá y también ayudar a los empleados cuando cosechan las frutas”. Pero sin embargo su ansia en este momento es que retornen las clases.

Claudia –mamá del niño– filmó un video con el chico en su ritual de izar la enseña patria. “Esta semana estábamos haciendo un trabajito para la Feria de Ciencias y la maestra dijo que les saquemos a los nenes fotos con el guardapolvo y Valentín me pidió: «¡Mami, sacame foto con la bandera para mandarle a la seño!», lo filmé con la idea de mandarle el video a su querida seño, pero ella se lo pasó a la directora que después lo subió a la página de Facebook de la escuela y ahí se empezó a viralizar de a poco”.

Respecto a la cuarentena, Claudia cuenta que a todos los niños del grado, en especial a su hijo, “les cuesta entender esto que está pasando”. “Con Valentín hablo mucho porque, al igual que todos los nenes, está cansado del encierro, de no ver a sus amigos, de estar lejos de todo el entorno porque esto implica tener que cuidarnos al punto de no poder ver a nuestras familias. Y eso los nene no siempre lo entienden. Por eso le explico a él que hay que tener paciencia porque, por el momento, no hay otra solución más que cuidarnos y que esto ya pasará. Que solo es cuestión de esperar”.

valentin corrientes 2.jpg El 9 de julio pasado convirtió un palo en un mástil y ató en lo más alto la bandera argentina. Captura Video

De las clases virtuales que tiene el menor de sus hijos, Claudia cuenta que todas son por WhatsApp porque por la zona en la que viven “no todos los chicos tienen acceso a internet”.

“La seño manda las actividades por WhatsApp, se las devolvemos por la misma vía y a algunas de ellas las suben al Facebook de la escuela, como pasó con el video de Valentín izando la bandera, para que los demás vean a sus compañeros al menos por esa página”, detalla la mujer.

Por su parte, Marcela Liliana Chaparro, directora de la escuela a la que asiste Valentín manifestó en las redes de la institución que ver el video del niño “nos emocionó muchísimo por la actitud de Valentín y de sus padres" ya que “se ve reflejada la necesidad de estar en la escuela y de compartir tantos momentos que esta pandemia les y nos ha quitado”.

Además expresó su deseo: “Ojalá pronto esa Enseña Patria pueda ser izada en todas las escuelas”.