Familiares de víctimas del fentanilo piden declarar la emergencia sanitaria y suspender el uso de esa droga

Alejandro Ayala hizo el pedido tras mantener una reunión con las diputadas del PRO Silvana Guidice, Sabrina Ajchemet y el libertario Nicolás Mayoraz.

12 de agosto 2025 · 18:02hs
Familiares de las victimas del fentanilo reclamaron hoy en el Congreso declarar la emergencia sanitaria y prohibir el uso del fentanilo de los laboratorios HLB Pharma, que debido a su contaminación provocó la muerte de mas de 90 personas.

Alejandro Ayala, hermano de una de las víctimas, aseguró que “hay que activar una emergencia sanitaria para que el fentanilo en este momento no se esté usando” y pidió acelerar la constitución de una comisión investigadora para saber .

Ocho víctimas fatales en la ciudad de Santa Fe por fentanilo contaminado: la historia de Matías Vaca, un joven que murió en el Cullen

Ayala formuló declaraciones a los periodistas, entre los que se encontraba Noticias Argentinas, tras mantener una entrevista con la diputada del PRO, Silvana Guidici, quien es autora de un proyecto para crear una comisión investigadora.

Fentanilo contaminado: son 90 las víctimas fatales

Ya son 90 los fallecidos por la inoculación de fentanilo contaminado, producido por los laboratorio HLB Pharma y Ramallo, según informaron fuentes del caso a la agencia Noticias Argentinas.

En la investigación ya se incautaron más de 100 mil ampollas del opioide, al tiempo que el pasado viernes 8 de agosto se llevó a cabo un allanamiento en la clínica Vélez Sarsfield, en la provincia de Córdoba, donde se secuestraron historias clínicas.

El procedimiento fue ordenado luego de la notificación de cuatro casos en el nosocomio cuando se habrían usado 1.693 ampollas contaminadas.

Dicha institución médica había estado en el centro de la polémica en las últimas semanas debido a que un bebé recién nacido resultó intoxicado con fentanilo.

Los investigadores tratan de determinar la trazabilidad de los decesos.

Debate de la autonomía municipal en el Concejo: este miércoles habrá 64 oradores en la audiencia pública

La industria santafesina en alerta: advierten pérdida de empleo y una competencia despareja con importaciones

Comesaña sigue incrementando sus premios en Cincinnati

Debate de la autonomía municipal en el Concejo: este miércoles habrá 64 oradores en la audiencia pública

La industria santafesina en alerta: advierten pérdida de empleo y una competencia despareja con importaciones

Comesaña sigue incrementando sus premios en Cincinnati

Cardozo la rompe en Belgrano: Unión ya es parte de mi pasado

Microbasurales en Santa Fe: el municipio carga hasta ocho camiones por día de residuos recolectados de distintos barrios

Ya está el árbitro del cotejo entre Instituto y Unión por la fecha 5

Se confirmó el árbitro del duelo entre San Telmo y Colón de la fecha 27 del grupo B

Colón y el fantasma del descenso: lo que le queda a CADU y Talleres (RE)

Lo que dejó en números el debut de Solari con Unión

Cardozo la rompe en Belgrano: Unión ya es parte de mi pasado

B° René Favaloro: balazos, persecución policial con cuatro aprehendidos y el secuestro de un revólver cargado

Ataque a balazos en Santo Tomé: un joven fue herido y detuvieron a tres sospechosos en el rulo de Cilsa

Cayó Pan Casero, el delincuente que sembraba temor entre comerciantes del norte santafesino

Alfredo Casero y Fabio Alberti presentan Celebrando Cha Cha Cha en HUB

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

La Casa Invita: Vale Acevedo regresa a Santa Fe presentando Un día para Valentina y todos sus éxitos

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: Dinosaurios y Dragones, misión jurásica

Pedro Capó, en exclusiva con UNO: Argentina siempre me ha abrazado

