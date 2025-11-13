Feriados 2026 en Argentina: venció el plazo para definir el calendario y aún no está anunciado

Por ley, el Ejecutivo debe anunciar el calendario no menos de 50 días antes de terminar el año, período que se completó hoy

El calendario de feriados aún no está definido por el Gobierno Nacional

Hoy, 12 de noviembre de 2025 , se cumplió el plazo para que el Poder Ejecutivo nacional defina y comunique el calendario de feriados 2026 en Argentina , y aún no fue publicado. El artículo 7 de la Ley 27.399 sobre “feriados y fines de semana largos” establece que debe anunciarlos 50 días antes de la finalización del año.

Por lo general, esa regla no se cumple. A fines de 2023, con la gestión del presidente Javier Milei recién asumida, el cronograma de 2024 se comunicó recién el 29 de diciembre. Y los feriados de 2025 se informaron también en los últimos días del año anterior.

feriados.jpg

Se espera que este año se conozca el esquema de 2026 con mayor anticipación, a fin de programar actividades o incluso definir vacaciones de verano conforme a los días no laborables, además de contar el sector turístico con una mayor previsión.

Los once feriados nacionales inamovibles en Argentina

Año Nuevo (1 de enero)

Lunes y martes de Carnaval (en 2026, caen 16 y 17 de febrero)

Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia (24 de marzo)

Viernes Santo (en 2026 cae 3 de abril)

Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (2 de abril)

Día del Trabajo (1 de mayo)

Día de la Revolución de Mayo (25 de mayo)

Día de la Bandera (20 de junio)

Día de la Independencia (9 de julio)

Día de la Inmaculada Concepción de María (8 de diciembre)

Navidad (25 de diciembre)

Los cuatro feriados nacionales trasladables en Argentina

En tanto, hay cuatro feriados trasladables, que por lo general se corren al lunes o al viernes más cercano cuando no caen esos días. Son los siguientes:

Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (17 de junio)

Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (17 de agosto)

Día del Respeto a la Diversidad Cultural (12 de octubre)

Día de la Soberanía Nacional (20 de noviembre)

Días no laborables y fines de semana largos

La ley señala que el Ejecutivo podrá fijar anualmente hasta tres días feriados o no laborables destinados a promover la actividad turística, que deberán coincidir con los días lunes o viernes.

No obstante, el almanaque de 2025 no presenta tantos feriados inamovibles en días que propicien el agregado de los llamados feriados puente. Igual, habrá varios fines de semana largos.

Los asegurados

Febrero: Carnaval, con los feriados del lunes 16 y el martes 17

Marzo: el 24 (Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia) cae lunes

Abril: con Semana Santa en el primer fin de semana

Mayo: el 1 (Día del Trabajo) es viernes y el 25 (Revolución de Mayo), lunes

Junio: el 17 (Güemes) cae miércoles; podría adelantarse al lunes 15 o correrse al viernes 19 para empalmarlo con el feriado del 20 (Día de la Bandera), que cae sábado

Julio: el 9 (Día de la Independencia) cae jueves y podría definirse el viernes 10 como no laborable

Agosto: el 17 (San Martín) cae lunes

Octubre: el 12 (Diversidad Cultural) cae lunes

Noviembre: el 20 (Soberanía Nacional) cae viernes