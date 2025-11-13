Uno Santa Fe | Información General | calendario

Feriados 2026 en Argentina: venció el plazo para definir el calendario y aún no está anunciado

Por ley, el Ejecutivo debe anunciar el calendario no menos de 50 días antes de terminar el año, período que se completó hoy

13 de noviembre 2025 · 13:29hs
El calendario de feriados aún no está definido por el Gobierno Nacional

ChatGPT

El calendario de feriados aún no está definido por el Gobierno Nacional

Hoy, 12 de noviembre de 2025, se cumplió el plazo para que el Poder Ejecutivo nacional defina y comunique el calendario de feriados 2026 en Argentina, y aún no fue publicado. El artículo 7 de la Ley 27.399 sobre “feriados y fines de semana largos” establece que debe anunciarlos 50 días antes de la finalización del año.

Por lo general, esa regla no se cumple. A fines de 2023, con la gestión del presidente Javier Milei recién asumida, el cronograma de 2024 se comunicó recién el 29 de diciembre. Y los feriados de 2025 se informaron también en los últimos días del año anterior.

feriados.jpg

Se espera que este año se conozca el esquema de 2026 con mayor anticipación, a fin de programar actividades o incluso definir vacaciones de verano conforme a los días no laborables, además de contar el sector turístico con una mayor previsión.

Los once feriados nacionales inamovibles en Argentina

  • Año Nuevo (1 de enero)
  • Lunes y martes de Carnaval (en 2026, caen 16 y 17 de febrero)
  • Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia (24 de marzo)
  • Viernes Santo (en 2026 cae 3 de abril)
  • Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (2 de abril)
  • Día del Trabajo (1 de mayo)
  • Día de la Revolución de Mayo (25 de mayo)
  • Día de la Bandera (20 de junio)
  • Día de la Independencia (9 de julio)
  • Día de la Inmaculada Concepción de María (8 de diciembre)
  • Navidad (25 de diciembre)

Los cuatro feriados nacionales trasladables en Argentina

En tanto, hay cuatro feriados trasladables, que por lo general se corren al lunes o al viernes más cercano cuando no caen esos días. Son los siguientes:

  • Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (17 de junio)
  • Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (17 de agosto)
  • Día del Respeto a la Diversidad Cultural (12 de octubre)
  • Día de la Soberanía Nacional (20 de noviembre)

Días no laborables y fines de semana largos

La ley señala que el Ejecutivo podrá fijar anualmente hasta tres días feriados o no laborables destinados a promover la actividad turística, que deberán coincidir con los días lunes o viernes.

No obstante, el almanaque de 2025 no presenta tantos feriados inamovibles en días que propicien el agregado de los llamados feriados puente. Igual, habrá varios fines de semana largos.

Los asegurados

  • Febrero: Carnaval, con los feriados del lunes 16 y el martes 17
  • Marzo: el 24 (Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia) cae lunes
  • Abril: con Semana Santa en el primer fin de semana
  • Mayo: el 1 (Día del Trabajo) es viernes y el 25 (Revolución de Mayo), lunes
  • Junio: el 17 (Güemes) cae miércoles; podría adelantarse al lunes 15 o correrse al viernes 19 para empalmarlo con el feriado del 20 (Día de la Bandera), que cae sábado
  • Julio: el 9 (Día de la Independencia) cae jueves y podría definirse el viernes 10 como no laborable
  • Agosto: el 17 (San Martín) cae lunes
  • Octubre: el 12 (Diversidad Cultural) cae lunes
  • Noviembre: el 20 (Soberanía Nacional) cae viernes
  • Diciembre: el 8 (Inmaculada Concepción de María) cae lunes; y Navidad, el 25, es viernes
calendario feriados Argentina no laborables
Noticias relacionadas
Los hogares hacen malabares para alimentar a los niños y mantener la casa

Uno de cada tres hogares con chicos restringe comidas y gastos básicos

Ansés informó el cronograma de pagos del aguinaldo 2025

Ansés paga el aguinaldo de diciembre 2025: quiénes lo cobran, montos y calendario de pago

Resultados del Quini 6 del día miércoles 12 de noviembre

Quini 6 récord: crece la expectativa por el pozo vacante más alto de la historia

Un nuevo tratamiento contra el cáncer de colon, por científicos del Conicet y la Fundación Instituto Leloir

Científicos argentinos desarrollaron un virus que ataca el cáncer colorrectal y sus células resistentes

Lo último

Mataron a Acaí, la yaguareté que era buscada en Chaco: localizaron su collar satelital y se confirmó su muerte

Mataron a Acaí, la yaguareté que era buscada en Chaco: localizaron su collar satelital y se confirmó su muerte

Feriados 2026 en Argentina: venció el plazo para definir el calendario y aún no está anunciado

Feriados 2026 en Argentina: venció el plazo para definir el calendario y aún no está anunciado

Se abren las inscripciones a las carreras a distancia de la UNL

Se abren las inscripciones a las carreras a distancia de la UNL

Último Momento
Mataron a Acaí, la yaguareté que era buscada en Chaco: localizaron su collar satelital y se confirmó su muerte

Mataron a Acaí, la yaguareté que era buscada en Chaco: localizaron su collar satelital y se confirmó su muerte

Feriados 2026 en Argentina: venció el plazo para definir el calendario y aún no está anunciado

Feriados 2026 en Argentina: venció el plazo para definir el calendario y aún no está anunciado

Se abren las inscripciones a las carreras a distancia de la UNL

Se abren las inscripciones a las carreras a distancia de la UNL

Arcor sufrió un derrumbe millonario de sus ganancias por la caída del consumo

Arcor sufrió un derrumbe millonario de sus ganancias por la caída del consumo

Colón, atento: en Ecuador se insiste con el interés de Delfín por Medrán

Colón, atento: en Ecuador se insiste con el interés de Delfín por Medrán

Ovación
El director deportivo que estaría en la mira de la lista Tradición Sabalera

El director deportivo que estaría en la mira de la lista Tradición Sabalera

Marcos Díaz: Me tienen cansado los guapos detrás de una pantalla

Marcos Díaz: "Me tienen cansado los guapos detrás de una pantalla"

Colón, atento: en Ecuador se insiste con el interés de Delfín por Medrán

Colón, atento: en Ecuador se insiste con el interés de Delfín por Medrán

Se presentó oficialmente una nueva edición del Seven de la República

Se presentó oficialmente una nueva edición del Seven de la República

Colón se renueva en la Liga Argentina y apunta a su primer triunfo en La Rioja

Colón se renueva en la Liga Argentina y apunta a su primer triunfo en La Rioja

Policiales
Detuvieron a Brian Bilbao, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe: trasladaba más de 400 kilos de cocaína

Detuvieron a Brian Bilbao, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe: trasladaba más de 400 kilos de cocaína

Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Asesinato en Recreo: un hombre fue ejecutado de un balazo en la cabeza y hay dos detenidos

Asesinato en Recreo: un hombre fue ejecutado de un balazo en la cabeza y hay dos detenidos

Escenario
Últimas entradas: Luciano Pereyra llega a Santa Fe con su tour Te sigo amando

Últimas entradas: Luciano Pereyra llega a Santa Fe con su tour "Te sigo amando"

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Caras Nuevas presenta su primer disco Caos en los 20

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"

Cielo Razzo vuelve a Tribus con su show Canciones de cerca

Cielo Razzo vuelve a Tribus con su show "Canciones de cerca"

Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando Vandalos, su último disco.

Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando "Vandalos", su último disco.