Reforma laboral: oficializaron las modificaciones en convenios, sindicatos y plataformas digitales

El Gobierno nacional reglamentó aspectos centrales de la ley de reforma laboral N.º 27.802 sancionada en febrero pasado por el Congreso Nacional mediante el Decreto 407/2026 publicado en el Boletín Oficial , que incorpora cambios en convenios colectivos , sindicatos, registración laboral, plataformas digitales y servicios eventuales.

La medida fue oficializada con la firma del presidente Javier Milei y establece que la Secretaría de Trabajo deberá convocar en un plazo de 30 días la renegociación de los convenios colectivos de trabajo vencidos. También fija criterios para considerar alcanzados por esa situación a acuerdos que no cuenten con una fecha expresa de finalización.