Glaciares, presupuesto y reforma laboral: el Gobierno convocó a sesiones extraordinarias

El oficialismo busca aprobar proyectos sobre el régimen de impuestos, los modos de trabajo y la preservación de glaciares, entre otros. Diputados y senadores deberán extender su labor hasta el 30 de diciembre

9 de diciembre 2025 · 09:05hs
El oficialismo quiere tratar en tandas las principales reformas y proyectos de ley.  

Mediante el Decreto 865/2025, el gobierno nacional formalizó la convocatoria a sesiones extraordinarias en el Congreso hasta el 30 de diciembre. El plazo de extensión comienza el 10 con la asunción de los nuevos legisladores. Además del Presupuesto 2026, el oficialismo busca aprobar proyectos de gran impacto como reformas laborales, tributarias, penales y ambientales.

La “ley de leyes”, como se llama al Presupuesto, resultará determinante para la planificación de cualquier política pública el año que viene, de ahí su mote, su importancia y la tensión y expectativa que genera entre los distintos bloques.

El Congreso también deberá abocarse a la discusión de la ley de Inocencia Fiscal, un proyecto orientado a modificar el régimen impositivo vigente, así como la denominada ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria.

Otro de los puntos centrales es el proyecto de ley de Modernización Laboral, cuyo texto será enviado por el Poder Ejecutivo Nacional para su consideración. La reforma busca actualizar el marco regulatorio del empleo, generando debates sobre flexibilización y derechos laborales. Si bien han trascendido versiones y borradores, aún no se conoce la letra oficial de la propuesta libertaria.

En materia judicial, el temario extraordinario incorpora la propuesta de reforma del Código Penal, que prevé ajustar definiciones y penas para diversos delitos conforme a los estándares contemporáneos reclamados por el Poder Ejecutivo.

El paquete de temas incluye además el proyecto de ley de adecuación del Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, que revisa la Ley 26.639 vigente. Las autoridades ambientales advirtieron sobre el impacto potencial de estas modificaciones en la protección de los ecosistemas de alta montaña.

