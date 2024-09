GNC: Enargás implementó una nueva oblea para los cilindros, qué dicen los referentes de la industria

GNC.pdf

En su primer artículo, la medida instruye a la Gerencia de Gas Natural Vehicular a desarrollar registros adicionales para los cilindros nuevos que se instalen en los vehículos. Este permitirá un seguimiento más exhaustivo, facilitando así la trazabilidad y control a lo largo de su vida útil.

Los usuarios no deberán pagar nada de la nueva oblea

Además, se ha ordenado la elaboración de un procedimiento específico para la venta de estas obleas. “Los nuevos costos, asignables a cada nueva oblea de cilindros, sean solventados únicamente por la industria de fabricantes e importadores, no implicando una erogación extra para los usuarios finales”, establece la resolución.

Otra de las medidas destacadas es la creación de un procedimiento para la asignación de un código de identificación único para cada oblea (QR). Este código será clave para el cumplimiento de la normativa, permitiendo un control riguroso y la posibilidad de rastrear cada cilindro a lo largo de toda su cadena de suministro.

La integración de estas obleas en el Sistema Informático Centralizado para Gas Natural Comprimido (SICGNC) es otro paso relevante en este proceso. Este sistema permitirá que toda la información relacionada con los cilindros esté centralizada y sea accesible para las entidades correspondientes, facilitando la fiscalización y control por parte de los organismos reguladores.

La resolución también establece la notificación obligatoria de este acto a diversas entidades claves del sector, como las licenciatarias del servicio de distribución de gas natural, quienes a su vez deberán informar a las estaciones de carga de GNC en sus respectivas áreas licenciadas. Además, se ha dispuesto la notificación a los organismos de certificación y a las cámaras y federaciones del sector, garantizando que todos los actores involucrados estén al tanto de las nuevas disposiciones.

Finalmente, los importadores de vehículos propulsados por GNC también serán notificados de esta resolución, quienes tendrán la responsabilidad de informar a los centros de verificación y comercialización vinculados con ellos.

Con el uso de la nueva oblea para GNC, qué dicen los fabricantes de cilindros

Luego de que el Enargás dispuso nuevas obleas obligatorias para los equipos de GNC, que no tendría costo para los usuarios ni para los estacioneros, los talleristas y fabricantes del rubro expresaron la necesidad de saldar incertidumbre sobre la efectividad de la medida y la forma en que se va a llevar adelante.

De acuerdo a lo que detalla la Resolución 472/2024, se busca reforzar la seguridad y la trazabilidad en el uso de estos componentes esenciales para las unidades propulsadas a gas.

Sin embargo, desde la Cámara de Fabricantes de Equipos (Capec) manifestaron algunas preocupaciones sobre el tema. Consideran que esta nueva oblea no responde a los reclamos que vienen realizando, en particular sobre la proliferación de equipos de origen desconocido o aquellos cuya fecha de vencimiento se han perdido.

"Hay cilindros circulando en las calles sin control alguno y esta medida que se implementará en los equipos recién fabricados no influye en la solución a este problema crónico“, afirmó un dirigente de Capec. “Queremos que Enargás nos explique certeramente cuál es el objeto de esta decisión“, sentenció.

Sin nuevas normas para las estaciones de servicio

Esta reciente decisión no implicaría algún trabajo adicional para los empleados de Estaciones de Servicio o los propietarios de las mismas, ya que se trata de una oblea que no necesita ser revisada por el playero para efectuar la carga de GNC y no guarda relación alguna con la tradicional que se adhiere al parabrisas.

oblea GNC gas Enargás .jpg Esta es la oblea visible para poder cargar GNC en los vehículos

Desde Capec adelantaron que en la reunión con Enargás, los empresarios del sector plantearán los posibles inconvenientes que esta medida puede generar durante la instalación de los cilindros.

Como las obleas vienen adheridas de fábrica, nada asegura que al momento de instalar las válvulas y asentar el cilindro en el vehículo, el adhesivo quede de manera visible y accesible para su control.

Este aspecto técnico podría generar complicaciones tanto para los instaladores como para los usuarios finales, que deberán verificar la correcta accesibilidad de la información requerida en todo momento.

“Esperamos que el diálogo con los funcionarios permita esclarecer los motivos de esta medida y ajustar los detalles necesarios para evitar conflictos operativos y administrativos, asegurando que las nuevas disposiciones no perjudiquen la operatividad ni la seguridad de la actividad”, finalizó un directivo de la cámara de fabricantes.

