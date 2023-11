Google advierte que eliminará algunas cuentas de Gmail

El que avisa, no traiciona. Google anunció que las cuentas de Gmail que no cumplan con una condición específica serán eliminadas , en el marco de una purga en la plataforma de correo electrónico . La movida, que también involucra a las herramientas Docs, Fotos y Calendar, es usual en la escena digital para barrer con los perfiles inactivos y mitigar posibles riesgos de seguridad.

A través de un comunicado, la compañía del buscador informó que comenzará a eliminar cuentas inactivas a partir de diciembre. En tanto, aquellos usuarios que deseen tener abiertos sus perfiles en los servicios de Google deberán haber iniciado sesión. Aquellos que no lo han hecho durante mucho tiempo, tendrán que ingresar antes del próximo mes. En caso contrario, perderán el acceso a esos entornos y a los datos que alojaban en ellos.

Quienes deben prestar atención a esta advertencia son los usuarios que no usaron esas plataformas durante un período de tiempo extenso. “Si una cuenta de Google no se ha utilizado o no se ha iniciado sesión durante al menos dos años, podemos eliminar la cuenta y su contenido, incluido el contenido de Google Workspace (Gmail, Docs, Drive, Meet, Calendar) y Google Fotos”, informó la empresa con sede central en Mountain View, California.

Hay que tener en cuenta que Google envía correos electrónicos a todos los afectados. “Antes de eliminar una cuenta, enviaremos varias notificaciones durante los meses previos, tanto a la dirección de correo electrónico de la cuenta como al de recuperación (si se ha proporcionado uno)”, notaron al respecto. Por lo demás, siempre que utilices tus cuentas de Gmail, Docs, Calendario y Fotos con regularidad, no tendrás que preocuparte por este paso.

Purga en las cuentas de Google: ¿por qué se realiza?

Según explicó la firma del buscador, las cuentas inactivas son más vulnerables a posibles ataques informáticos. “Es más posible que estén comprometidas (…) Esto se debe a que las cuentas olvidadas o desatendidas usualmente dependen de contraseñas antiguas o reutilizadas, que pueden haber sido hackeadas”, señaló. En ese orden, es probable que al no emplearse reciban menos controles de seguridad y no tengan habilitada la autenticación de dos factores, una medida que las robustece al enviar un mensaje a un dispositivo secundario para iniciar sesión.

De acuerdo a Google, un análisis que realizaron reveló que las cuentas sin actividad también tienen al menos 10 veces menos probabilidades que las cuentas activas de tener configurada la verificación en dos pasos. Esta tecnología dificulta las cosas a los piratas informáticos.

