Uno Santa Fe | Información General | Flecha Bus

Grupo Flecha incorpora más de 170 nuevas unidades para sus servicios

Las empresas líderes en el transporte terrestre refuerzan su compromiso sumando más de 170 micros 0 km a sus flotas, que se suman a los ya incorporados durante 2025

11 de septiembre 2025 · 07:55hs
Grupo Flecha incorpora más de 170 nuevas unidades para sus servicios

gentileza

Grupo Flecha incorpora más de 170 nuevas unidades para sus servicios

Flecha Bus, Chevallier, Urquiza y La Veloz del Norte continúan apostando por la seguridad, el confort y la innovación tecnológica, incorporando servicios de última generación como conexión satelital Starlink, sistema de geolocalización en tiempo real y entretenimiento a bordo con PinTV, para asegurar viajes más cómodos, conectados y eficientes.

nueva flota coches colectivos flecha bus 2
Grupo Flecha incorpora más de 170 nuevas unidades para sus servicios

Grupo Flecha incorpora más de 170 nuevas unidades para sus servicios

A bordo, los pasajeros disfrutan de butacas amplias y reclinables, con generoso espacio para las piernas, diseñadas para que cada kilómetro se recorra con total comodidad, ya sea para descansar, trabajar o simplemente disfrutar del paisaje.

Con Club Recorrer, cada viaje suma puntos que luego pueden canjearse por pasajes, descuentos y beneficios exclusivos, haciendo que la experiencia de viajar con el Grupo Flecha sea aún más conveniente.

Estas nuevas unidades recorren destinos clave como Posadas, Bariloche, Neuquén, Salta, Colón, Santa Fe, Rosario, entre otros, reforzando la presencia del Grupo en los principales corredores turísticos del país.

Además, viajar con el Grupo Flecha es más fácil que nunca: múltiples medios de pago, promociones especiales y la posibilidad de financiar pasajes en cuotas sin interés permiten que todos puedan disfrutar de una experiencia de viaje completa, segura y accesible.

Grupo Flecha: tecnología, confort y beneficios para que cada viaje sea único.

Más información:

www.flechabus.com.ar

www.nuevachevallier.com

www.generalurquiza.com.ar

www.lavelozdelnorte.com.ar

Flecha Bus micros servicios 0 km
Noticias relacionadas
Quini 6

Un rosarino se llevó más de $1.000 millones en el Quini 6

Horóscopo Virgo 2025

Horóscopo: predicciones signo por signo

Milei también vetó la Ley de Emergencia Pediátrica

El gobierno también vetó en su totalidad la Ley de Emergencia Pediátrica

El Gobierno reflotó el Ministerio del Interior y asignó a Lisandro Catalán al frente

El Gobierno reflotó el Ministerio del Interior y asignó a Lisandro Catalán al frente

Lo último

Independiente vuelve al Libertadores de América pero con sanciones de Aprevide

Independiente vuelve al Libertadores de América pero con sanciones de Aprevide

Quiénes son los Bilbao: los hermanos prófugos por los que ofrecen $100 millones de recompensa en Santa Fe

Quiénes son los Bilbao: los hermanos prófugos por los que ofrecen $100 millones de recompensa en Santa Fe

Comienza el Mundial de Vóley en Filipinas: Argentina debuta ante Finlandia

Comienza el Mundial de Vóley en Filipinas: Argentina debuta ante Finlandia

Último Momento
Independiente vuelve al Libertadores de América pero con sanciones de Aprevide

Independiente vuelve al Libertadores de América pero con sanciones de Aprevide

Quiénes son los Bilbao: los hermanos prófugos por los que ofrecen $100 millones de recompensa en Santa Fe

Quiénes son los Bilbao: los hermanos prófugos por los que ofrecen $100 millones de recompensa en Santa Fe

Comienza el Mundial de Vóley en Filipinas: Argentina debuta ante Finlandia

Comienza el Mundial de Vóley en Filipinas: Argentina debuta ante Finlandia

Se realizó el sorteo para los partidos de la serie entre Argentina y Países Bajos

Se realizó el sorteo para los partidos de la serie entre Argentina y Países Bajos

Para el gremio Sadop, el caso Trigatti modificó prácticas habituales en los jardines de infantes

Para el gremio Sadop, el caso Trigatti modificó prácticas habituales en los jardines de infantes

Ovación
Se completó la primera fecha del Torneo Clausura Chijí Serenotti

Se completó la primera fecha del Torneo Clausura Chijí Serenotti

La formación de Los Pumas para la revancha en Sydney

La formación de Los Pumas para la revancha en Sydney

Se realizó el sorteo para los partidos de la serie entre Argentina y Países Bajos

Se realizó el sorteo para los partidos de la serie entre Argentina y Países Bajos

Comienza el Mundial de Vóley en Filipinas: Argentina debuta ante Finlandia

Comienza el Mundial de Vóley en Filipinas: Argentina debuta ante Finlandia

Mundial 2026: los cuatro horarios confirmados de los partidos

Mundial 2026: los cuatro horarios confirmados de los partidos

Policiales
La policía frustró el robo en un kiosco y detuvo al sospechoso dentro del hospital Cullen

La policía frustró el robo en un kiosco y detuvo al sospechoso dentro del hospital Cullen

Amenazaron a un joven con un machete y terminaron detenidos en barrio Brigadier López

Amenazaron a un joven con un machete y terminaron detenidos en barrio Brigadier López

Escalada de violencia: un brutal tiroteo en barrio Loyola Norte dejó dos heridos y dos policías baleados

Escalada de violencia: un brutal tiroteo en barrio Loyola Norte dejó dos heridos y dos policías baleados

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Avalancha celebra los 30 años del disco más importante de Héroes del Silencio

Avalancha celebra los 30 años del disco más importante de Héroes del Silencio

Nueva función: El Sueño de los Elefantes, experiencia multisensorial, llega a HUB con Cuerpo Adentro

Nueva función: El Sueño de los Elefantes, experiencia multisensorial, llega a HUB con "Cuerpo Adentro"

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional