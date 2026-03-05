Israel amplía su ofensiva en Líbano y aumenta la tensión regional

Las autoridades del Líbano pidieron evitar una guerra abierta mientras continúan los enfrentamientos en la frontera.

El ataque de Israel con bombardeos sobre Líbano

En las últimas horas , Israel intensificó sus operaciones militares en el Líbano , en el marco de la creciente tensión regional en Medio Oriente. Los ataques incluyeron bombardeos en Beirut, el sur del país y el norte libanés.

Uno de los episodios más recientes fue un ataque con dron contra un departamento en el campo de refugiados palestinos de Beddawi , cerca de la ciudad de Trípoli. El bombardeo provocó la muerte del dirigente de Hamás Wassim Atallah al-Ali y de su esposa .

Israel Líbano

Las autoridades libanesas indicaron que el misil impactó directamente en el domicilio donde se encontraba el dirigente, causando además heridos entre los familiares presentes.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) señalaron que los bombardeos forman parte de una campaña contra organizaciones armadas vinculadas a Irán, especialmente el grupo chiita Hezbolá y militantes de Hamás presentes en territorio libanés.

Israel Líbano1

Israel sostiene que estos grupos utilizan el Líbano para lanzar misiles y drones contra su territorio, lo que motivó nuevas operaciones aéreas contra centros de mando y posiciones militares.

Según reportes internacionales, los ataques recientes provocaron decenas de muertos y cientos de heridos, además del desplazamiento de miles de civiles en varias regiones del país.

El gobierno del Líbano expresó preocupación por la escalada del conflicto. El primer ministro Nawaf Salam condenó los ataques y advirtió que el país no debe ser arrastrado a una guerra regional.

primer ministro Líbano Nawaf Salam

Al mismo tiempo, el Ejecutivo libanés criticó las acciones militares de Hezbolá desde su territorio, señalando que ningún grupo armado debería decidir unilateralmente acciones militares que pongan en riesgo al país.

Israel Líbano2

Tras una reunión de emergencia del gabinete, el gobierno anunció medidas para restringir las operaciones militares de grupos armados fuera del control del Estado y reforzar la seguridad interna.

Reacción de Hezbolá

Por su parte, Hezbolá justificó sus ataques contra Israel como una respuesta defensiva frente a los bombardeos israelíes en territorio libanés, acusando a Israel de continuar con operaciones militares pese a acuerdos de alto el fuego previos.

El grupo también advirtió que continuará respondiendo si Israel mantiene los ataques.

Riesgo de una escalada regional

La situación en el Líbano ocurre en medio de una creciente confrontación regional que involucra a Israel, Irán y otros actores del Medio Oriente.

Israel ha advertido que podría ampliar sus operaciones militares si continúan los ataques de Hezbolá, mientras que las autoridades libanesas intentan evitar que el país se convierta en un nuevo frente de guerra.