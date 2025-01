Habló el papá de la familia arrollada en Rosario: "Mi vida cambió en milésimas de segundos"

Una familia tipo debe ganar $1.024.435 por mes para no ser pobre y casi $450.000 para no caer en la indigencia

El hombre de 45 años sobrevivió de milagro. En una rápida reacción, también le salvó la vida a su hija de seis años, quien llegará a Córdoba para continuar con la recuperación.

En diálogo con el medio cordobés Arriba Córdoba, García dijo que “es inexplicable lo que pasó”, contó que su hija menor se recupera de manera favorable y pidió una pena ejemplar para Agustín Gagliasso, el conductor de 20 años que se trasladaba en el vehículo que arrolló a su familia.

“Mi prioridad ahora es Vicky (la nena de 6 años) y que ella se recupere de la mejor manera, después veremos cómo sigue todo”, afirmó el papá de la familia, y evitó recordar detalles del fatídico siniestro.

Luego, apuntó contra Agustín López Gagliasso, el joven que manejaba el Peugeot 206 a 120 kilómetros por hora, cuando se subió a la vereda en plena Costanera.

accidente pte roca03a.jpg El Peugeot 206 quedó destrozado en la costanera central. Foto: Leonardo Vincenti / La Capital

Penas de tránsito

“Un chico de 20 años que es un asesino al volante, no hay otra explicación. Hay que cambiar las penas de tránsito, que son leves en comparación del daño que causan. Mi nuevo objetivo es tratar de que lo que pasó nunca más se repita”, planteó.

En esa línea, afirmó que “cualquier pena que se le pueda dar es poco para el daño que causó”. “Lo que provocó es mucho más que pasar unos años en la cárcel... no tiene idea de lo que hizo”, añadió.

“Fue una locura lo que hizo, esa es una zona donde la gente sale a caminar, a pasear, a trotar... fue una milésima de segundo que no te da tiempo de reacción a nada. Es un milagro que nosotros dos estemos vivos. A mí esto me cambió la vida, no puedo saber qué va a pasar ni qué voy a hacer”, señaló Diego.

Por último, agradeció a la gente de Rosario que lo ayudó en tan complicado momento, estando solo con su hija, y a familiares y amigos que viajaron desde Córdoba para acompañarlo.