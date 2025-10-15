Uno Santa Fe | Información General | Justicia

Habló Laurta por primera vez y dijo que todo "fue por justicia"

El impulsor de Varones Unidos fue trasladado desde Gualeguaychú hasta Concordia para ser indagado.

15 de octubre 2025 · 10:22hs
Habló Pablo Laurta

captura video

Habló Pablo Laurta, acusado por doble femicidio, homicidio y secuestro

Pablo Laurta, el hombre detenido acusado de doble femicidio, de secuestrar a su hijo y de asesinar a un remisero, será indagado en Concordia y durante su traslado habló por primera vez y dijo que todo “fue por justicia”.

Pablo Laurta

Hablo en detenido por el doble femicidio y secuestro de su hijo, Pablo Laurta

Este miércoles el impulsor de Varones Unidos fue derivado desde Gualeguaychú hasta Concordia se expresó ante la prensa y expuso: “Todo fue por justicia”, haciendo referencia a los tres crímenes.

En este sentido, la fiscal Daniela Montangie le tomará declaración indagatoria al acusado por el homicidio del remisero Martín Sebastián Palacio. Por el momento, las autoridades no informaron de manera oficial si el cuerpo hallado descuartizado pertenece al chofer.

Se espera que luego de dicha testimonial "quede alojado en una alcaidía o en un lugar más seguro", informaron fuentes a la agencia Noticias Argentinas.

Luego, será derivado hasta Córdoba para que se lo indague por el femicidio de Luna Giardina y Mariel Zamudio.

• LEER MÁS: Doble femicidio: la madre de Laurta confirmó que se puso a disposición para cuidar a su nieto si no hay tutor

Justicia Pablo Laurta Concordia Gualeguaychú traslado
Noticias relacionadas
Horóscopo Libra

Horóscopo: predicciones signo por signo

el gobierno fijo el fin de las cabinas de peaje y la implementacion del nuevo sistema: de que se trata

El Gobierno fijó el fin de las cabinas de peaje y la implementación del nuevo sistema: de qué se trata

La madre de Laurta confirmó que se puso a disposición para cuidar a su nieto si no hay tutor

Doble femicidio: la madre de Laurta confirmó que se puso a disposición para cuidar a su nieto si no hay tutor

Al adquirir deudas con tarjetas de crédito, que normativas existen

Deudas de tarjetas de crédito: la ley establece cuándo prescriben y qué pueden reclamar los bancos

Lo último

Pullaro: Me preocupó que Trump condicionara la ayuda a un resultado electoral

Pullaro: "Me preocupó que Trump condicionara la ayuda a un resultado electoral"

Cuál es la deuda que tiene Colón con los jugadores del plantel

Cuál es la deuda que tiene Colón con los jugadores del plantel

Homicidio de Nora Dalmasso: absolvieron al único sospechoso del caso porque prescribió la causa

Homicidio de Nora Dalmasso: absolvieron al único sospechoso del caso porque prescribió la causa

Último Momento
Pullaro: Me preocupó que Trump condicionara la ayuda a un resultado electoral

Pullaro: "Me preocupó que Trump condicionara la ayuda a un resultado electoral"

Cuál es la deuda que tiene Colón con los jugadores del plantel

Cuál es la deuda que tiene Colón con los jugadores del plantel

Homicidio de Nora Dalmasso: absolvieron al único sospechoso del caso porque prescribió la causa

Homicidio de Nora Dalmasso: absolvieron al único sospechoso del caso porque prescribió la causa

Habló Laurta por primera vez y dijo que todo fue por justicia

Habló Laurta por primera vez y dijo que todo "fue por justicia"

El taxista que llevó al acusado del doble femicidio a Entre Ríos contó cómo fue el viaje: Me dijo que tuvo problemas con la señora

El taxista que llevó al acusado del doble femicidio a Entre Ríos contó cómo fue el viaje: "Me dijo que tuvo problemas con la señora"

Ovación
Colón (SJ) goleó a Unión y es puntero del Clausura de Liga Santafesina

Colón (SJ) goleó a Unión y es puntero del Clausura de Liga Santafesina

La Sub 20 buscará ante Colombia meterse en la final del Mundial de Chile

La Sub 20 buscará ante Colombia meterse en la final del Mundial de Chile

Brillante actuación de Academia GT en el Torneo Nacional de Ladies y Veteranos en Córdoba

Brillante actuación de Academia GT en el Torneo Nacional de Ladies y Veteranos en Córdoba

Colón volvió a perder pero dejó una buena imagen hacia el inicio de la Liga Argentina

Colón volvió a perder pero dejó una buena imagen hacia el inicio de la Liga Argentina

Cuándo y contra quién vuelve a jugar la Selección Argentina antes de fin de año

Cuándo y contra quién vuelve a jugar la Selección Argentina antes de fin de año

Policiales
Murió un motociclista al chocar con un camión en la esquina de Peñaloza y Alberti

Murió un motociclista al chocar con un camión en la esquina de Peñaloza y Alberti

Detuvieron a un hombre de 43 años con un arma de guerra cargada con cinco balas en bulevar Pellegrini y 25 de Mayo

Detuvieron a un hombre de 43 años con un arma de guerra cargada con cinco balas en bulevar Pellegrini y 25 de Mayo

Terror en Villa Hipódromo: 26 disparos contra una vivienda ubicada a metros del Comando Radioeléctrico

Terror en Villa Hipódromo: 26 disparos contra una vivienda ubicada a metros del Comando Radioeléctrico

Escenario
Laura Azcurra se presenta en Santa fe con Frida Viva la vida

Laura Azcurra se presenta en Santa fe con "Frida Viva la vida"

An Espil & Cirilo Fernández llegan a HUB con toda la sensibilidad del jazz, pop y r&b

An Espil & Cirilo Fernández llegan a HUB con toda la sensibilidad del jazz, pop y r&b

Últimas entradas: El Cumbión de la Delio Valdez llega a HUB con toda su fiesta presentando El Desvelo

Últimas entradas: El Cumbión de la Delio Valdez llega a HUB con toda su fiesta presentando "El Desvelo"

Bravos Muchachitos! celebra el día de la Lealtad Ricotera en Tribus

Bravos Muchachitos! celebra el día de la Lealtad Ricotera en Tribus

Los Rancheros llegan a Santa Fe presentando su último disco En la Radio junto a todos sus éxitos

Los Rancheros llegan a Santa Fe presentando su último disco "En la Radio" junto a todos sus éxitos