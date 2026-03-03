La familia de Juan Trigatti presentó una carta abierta a la Corte Suprema: "Queremos confiar en la Justicia"

Familiares, directivos escolares y el gremio Sadop se movilizaron este martes frente a Tribunales. Cuestionan la "arbitrariedad" de la condena a 12 años de prisión y piden que el máximo tribunal revise si se respetaron las garantías constitucionales.

"Queremos confiar en la Corte": el desesperado pedido de la familia de Trigatti tras cinco años de proceso.

La familia de Juan Trigatti , el profesor condenado en segunda instancia a 12 años de prisión por abuso sexual de menores, presentó este martes una carta abierta a la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe para expresar su “preocupación” por el recorrido del proceso judicial que hoy sostiene la pena sobre el maestro, pese a ser absuelto en primera instancia.

La carta, que logró más de 1.900 adhesiones, fue presentada por la esposa del profesor, Fernanda Deluca , acompañada por su familia, amigos, compañeros de trabajo, directivos de la escuela Ceferino Namuncurá –donde se originó la denuncia- y referentes de Sadop, con Pedro Bayugar a la cabeza.

Tras una movilización frente a Tribunales con carteles y vestimenta negra, Deluca leyó la carta abierta frente a los presentes y posteriormente ingresó acompañada a entregar la misiva al edificio de Casa de Justicia.

En la presentación, los firmantes expresaron su “preocupación por el recorrido de un proceso judicial que afecta la vida del profesor Juan Francisco Trigatti y su familia, pero que también interpela el funcionamiento mismo del sistema judicial santafesino”.

Además, enfatizaron que “la Corte tiene la responsabilidad institucional de determinar si, en este recorrido, se respetaron los estándares constitucionales que nuestra Provincia y nuestra Nación garantizan. No está en discusión una preferencia interpretativa, sino si el proceso observado se ajustó a los límites que la Constitución impone al poder estatal”.

La mirada de Fernanda, la pareja del docente sentenciado

En diálogo con la prensa, la esposa del profesor explicó que solicitan “que las condenas verdaderamente sean transparentes, estén sustentadas en procesos transparentes, legítimos, en donde no se encuentren cuestionados los operadores judiciales. Sobre todo donde la prueba realmente sea valorada en contraste con el testimonio y no desestimada a la luz del testimonio”.

Y lamentó: “En este doloroso proceso que lleva casi cinco años y luego de un extenso juicio que estuvo nutrido de muchísimos testigos y de muchas pruebas objetivas, donde se determinó la inexistencia de los hechos, nos encontramos con otro tribunal que realiza una valoración absolutamente diferente”.

Asimismo, Deluca desestimó que la condena en segunda instancia se haya alcanzado a partir de nuevas pruebas: “Este segundo tribunal simplemente revalorizó el testimonio o los relatos que originaron la denuncia y desestimó la prueba objetiva, en muchos casos por una arbitrariedad o capricho muy irracional”.

Y criticó: “Es atemorizante pensar que la vida de una persona está sometida al libre arbitrio de los criterios subjetivos de algunas personas de la justicia y no de verdaderos estándares establecidos para la prueba en caso de una condena”.

Cómo se encuentra Juan Trigatti

Consultada sobre cómo se encuentra Trigatti tras la ratificación de su condena, la mujer expresó: “Solamente Juan puede atravesar un proceso como el que está pasando sosteniendo aún la confianza en la justicia y sosteniendo a la vez a su familia, porque creo que su preocupación más grande estando adentro somos nosotros y no tanto él”.

Por último, depositó un voto de confianza en la Corte Suprema, que ahora deberá revisar el caso: “Nosotros queremos confiar en la corte, queremos confiar en que la justicia va a respetar los derechos y garantías y que va a condenar o absolver en base realmente a los estándares de prueba necesarios para que la ciudadanía pueda confiar en la institución más importante que tiene”.