Doble femicidio: la madre de Laurta confirmó que se puso a disposición para cuidar a su nieto si no hay tutor

Estrella, la mamá del acusado del doble femicidio, secuestro y posible crimen de un remisero, expresó que nunca más volverá a hablarle a su hijo.

La madre de Laurta confirmó que se puso a disposición para cuidar a su nieto si no hay tutor

La madre de Pablo Laurta , el hombre detenido acusado de doble femicidio en Córdoba , de secuestrar a su hijo y hasta asesinar a un remisero en Entre Ríos, confirmó que se puso a disposición de la Justicia para cuidar a su nieto si es que no hay ningún tutor disponible y expresó que nunca más volverá a hablarle a su hijo.

“Mucha gente en redes dijo que yo pretendía de mi nieto y no es así. Simplemente me puse a disposición si es que no hay tutor para el niño” , contó Estrella en diálogo con el periodista Antonio Fernández Llorente en radio Splendid AM990.

En su relato, la mujer señaló que hasta hace un tiempo mantenía contacto con el menor hasta que su hijo “le llenó la cabeza a la madre (Luna) de que yo le iba a sacar al niño”.

“Trataré de buscar un documento en el que yo le mandé un mensaje a Luna (Giardina) en el que decía que jamás iba a hacer una cosa así”, sumó.

Además, otro recuerdo que añadió respecto al trato de Laurta con ella, es que hace un tiempo él le dijo que “su familia era Luna (víctima), Mariel Zamudio (víctima) y P. (menor), y que yo ya no lo era”.

Al ser consultada sobre si sospechó en algún momento de este desgarrador desenlace, Estrella manifestó: “Nunca me imaginé que esto podía ocurrir. No pienso hablar con Pablo nunca más”.

Aunque nada justifica el accionar del acusado, la mujer indicó que “el detonante fue porque no le dieron la tenencia de P. en Uruguay”.

• LEER MÁS: Doble femicidio: hallaron un cuerpo en Entre Ríos e investigan si es el remisero que trasladó a Pablo Laurta