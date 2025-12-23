"Héroes anónimos": el emotivo testimonio de un argentino al que le salvaron la vida en Uruguay tras ser picado por una avispa

El episodio ocurrió en José Ignacio, donde el hombre sufrió una reacción alérgica severa luego de una picadura en el labio por una avispa. Destacó la rápida respuesta del personal de salud y de quienes intervinieron en el traslado de urgencia.

El grupo de profesionales de Uruguay que le salvaron la vida al ciudadano argentino

Un ciudadano argentino relató el dramático momento que vivió en Uruguay , cuando una picadura de avispa derivó en una reacción alérgica extrema que lo llevó a perder el conocimiento en pocos minutos .

El hecho ocurrió en José Ignacio y requirió una inmediata intervención médica para evitar un desenlace fatal. Según contó, todo se desencadenó de manera repentina.

“Tras una picadura de avispa en el labio y una reacción alérgica severa, perdí el conocimiento en cuestión de minutos y mi presión arterial descendió drásticamente”, recordó sobre los instantes previos a quedar inconsciente.

En ese contexto crítico, la atención recibida en el Policlínico de José Ignacio resultó determinante.

Allí, explicó, la rápida coordinación del equipo de salud fue clave para estabilizarlo. “Cecilia Rodríguez y Eugenia Cabelli organizaron la asistencia, mientras que la enfermera Yamila Díaz, el doctor Leonardo Falcao y el chofer Cono Menchaca actuaron con celeridad y compromiso”, destacó.

“Gracias a la adrenalina y otros medicamentos administrados con urgencia, lograron estabilizarme y evitar que entrara en paro”, agregó.

El hombre también subrayó la participación de Leandro Gómez, quien estuvo presente durante el momento más delicado de la emergencia, colaborando en la asistencia inicial.

El operativo de traslado al Sanatorio Mautone de Maldonado fue posible —según relató— gracias al accionar de los inspectores Rodrigo López y Alejandro Furtado, quienes facilitaron el paso para llegar a tiempo.

A modo de cierre, el protagonista de esta historia extrema definió la experiencia como una muestra del compromiso silencioso de quienes trabajan en situaciones límite. “Esta experiencia es un testimonio del valor y la dedicación de estos héroes anónimos, que con su intervención salvaron una vida en el momento crucial”, concluyó.