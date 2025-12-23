Uno Santa Fe | Información General | Argentino

"Héroes anónimos": el emotivo testimonio de un argentino al que le salvaron la vida en Uruguay tras ser picado por una avispa

El episodio ocurrió en José Ignacio, donde el hombre sufrió una reacción alérgica severa luego de una picadura en el labio por una avispa. Destacó la rápida respuesta del personal de salud y de quienes intervinieron en el traslado de urgencia.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

23 de diciembre 2025 · 17:43hs
El grupo de profesionales de Uruguay que le salvaron la vida al ciudadano argentino

El grupo de profesionales de Uruguay que le salvaron la vida al ciudadano argentino

Un ciudadano argentino relató el dramático momento que vivió en Uruguay, cuando una picadura de avispa derivó en una reacción alérgica extrema que lo llevó a perder el conocimiento en pocos minutos.

El hecho ocurrió en José Ignacio y requirió una inmediata intervención médica para evitar un desenlace fatal. Según contó, todo se desencadenó de manera repentina.

Tras una picadura de avispa en el labio y una reacción alérgica severa, perdí el conocimiento en cuestión de minutos y mi presión arterial descendió drásticamente”, recordó sobre los instantes previos a quedar inconsciente.

Llega el calor a Santa Fe y aparecen los infaltables alacranes: el Alassia ya atendió 300 casos

En ese contexto crítico, la atención recibida en el Policlínico de José Ignacio resultó determinante.

Allí, explicó, la rápida coordinación del equipo de salud fue clave para estabilizarlo. “Cecilia Rodríguez y Eugenia Cabelli organizaron la asistencia, mientras que la enfermera Yamila Díaz, el doctor Leonardo Falcao y el chofer Cono Menchaca actuaron con celeridad y compromiso”, destacó.

Gracias a la adrenalina y otros medicamentos administrados con urgencia, lograron estabilizarme y evitar que entrara en paro”, agregó.

El hombre también subrayó la participación de Leandro Gómez, quien estuvo presente durante el momento más delicado de la emergencia, colaborando en la asistencia inicial.

El operativo de traslado al Sanatorio Mautone de Maldonado fue posible —según relató— gracias al accionar de los inspectores Rodrigo López y Alejandro Furtado, quienes facilitaron el paso para llegar a tiempo.

A modo de cierre, el protagonista de esta historia extrema definió la experiencia como una muestra del compromiso silencioso de quienes trabajan en situaciones límite. “Esta experiencia es un testimonio del valor y la dedicación de estos héroes anónimos, que con su intervención salvaron una vida en el momento crucial”, concluyó.

Argentino Uruguay avispa
Noticias relacionadas
liga nacional: union, obligado a ganar esta noche en el malvicino ante argentino

Liga Nacional: Unión, obligado a ganar esta noche en el Malvicino ante Argentino

afa: el esquema empresarial opaco que domina la seguridad del futbol argentino

AFA: el esquema empresarial opaco que domina la seguridad del fútbol argentino

anses: cronograma de pagos del martes 23 de diciembre

Ansés: cronograma de pagos del martes 23 de diciembre

Horóscopo de Capricornio

Horóscopo: predicciones signo por signo

Lo último

Del manager al Director Deportivo: cómo se ordena el poder en el fútbol ¿Y el Secretario Deportivo?

Del manager al Director Deportivo: cómo se ordena el poder en el fútbol ¿Y el Secretario Deportivo?

Premio al buen contribuyente: cómo acceder a descuentos de hasta el 56 % en impuestos provinciales

Premio al buen contribuyente: cómo acceder a descuentos de hasta el 56 % en impuestos provinciales

Caso Trigatti: rechazaron la apelación de la defensa y el profesor condenado por abuso seguirá detenido

Caso Trigatti: rechazaron la apelación de la defensa y el profesor condenado por abuso seguirá detenido

Último Momento
Del manager al Director Deportivo: cómo se ordena el poder en el fútbol ¿Y el Secretario Deportivo?

Del manager al Director Deportivo: cómo se ordena el poder en el fútbol ¿Y el Secretario Deportivo?

Premio al buen contribuyente: cómo acceder a descuentos de hasta el 56 % en impuestos provinciales

Premio al buen contribuyente: cómo acceder a descuentos de hasta el 56 % en impuestos provinciales

Caso Trigatti: rechazaron la apelación de la defensa y el profesor condenado por abuso seguirá detenido

Caso Trigatti: rechazaron la apelación de la defensa y el profesor condenado por abuso seguirá detenido

Eric Meza y el valor del sentido de pertenencia en una visita al predio de Colón

Eric Meza y el valor del sentido de pertenencia en una visita al predio de Colón

La Justicia le ordenó al Gobierno aplicar de manera inmediata la ley de financiamiento universitario

La Justicia le ordenó al Gobierno aplicar de manera "inmediata" la ley de financiamiento universitario

Ovación
Del manager al Director Deportivo: cómo se ordena el poder en el fútbol ¿Y el Secretario Deportivo?

Del manager al Director Deportivo: cómo se ordena el poder en el fútbol ¿Y el Secretario Deportivo?

Eric Meza y el valor del sentido de pertenencia en una visita al predio de Colón

Eric Meza y el valor del sentido de pertenencia en una visita al predio de Colón

El primer mensaje de Alejandro Trionfini en Unión: Con Leo Madelón ya tenemos un pasado

El primer mensaje de Alejandro Trionfini en Unión: "Con Leo Madelón ya tenemos un pasado"

Más desgaste en la Primera Nacional: Colón recorrerá en 2026 más kilómetros que en 2025

Más desgaste en la Primera Nacional: Colón recorrerá en 2026 más kilómetros que en 2025

¿Camino liberado? Saravia vuelve al radar de Unión tras quedar al margen en Belgrano

¿Camino liberado? Saravia vuelve al radar de Unión tras quedar al margen en Belgrano

Policiales
Apareció la mujer que fue buscada por la Policía durante 36 horas después de la denuncia de su madre por su paradero

Apareció la mujer que fue buscada por la Policía durante 36 horas después de la denuncia de su madre por su paradero

Golpe al microtráfico en Sastre: dos aprehendidos y secuestro de cocaína, marihuana y armas

Golpe al microtráfico en Sastre: dos aprehendidos y secuestro de cocaína, marihuana y armas

Villa Setúbal: apresaron a un hombre denunciado por violencia de género y le secuestraron dos armas de guerra

Villa Setúbal: apresaron a un hombre denunciado por violencia de género y le secuestraron dos armas de guerra

Escenario
Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Bravos Muchachitos! festeja sus 5 años con todos los clásicos de Los Redondos y El Indio

Bravos Muchachitos! festeja sus 5 años con todos los clásicos de Los Redondos y El Indio

Los Totoras despiden el año en Santa Fe con una fiesta inolvidable

Los Totoras despiden el año en Santa Fe con una fiesta inolvidable

Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"