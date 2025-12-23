Llega el calor a Santa Fe y aparecen los infaltables alacranes: el Alassia ya atendió 300 casos

La cifra corresponde a las atenciones realizadas en el Hospital de Niños de Santa Fe en el último año. Qué hacer ante una picadura

Llegó el verano y con él, los visitantes recurrentes y peligrosos para los vecinos de Santa Fe: alacranes . El ascenso sostenido de la temperatura y la humedad propia de la zona generan el escenario ideal para que estos arácnidos abandonen sus nidos en busca de alimento.

En este contexto, las guardias médicas ya reflejan esta realidad estacional. Según las autoridades del Hospital de Niños Orlando Alassia , el flujo de pacientes que ingresan por sospecha o confirmación de picaduras ha mostrado una tendencia creciente en las últimas semanas, lo que obliga a extremar los cuidados, especialmente en los más chicos.

Alacranes: la voz desde el Hospital de Niños Orlando Alassia

En Santa Fe, el verano no se rige por el calendario astronómico, sino por el termómetro. Con la llegada de los primeros calores intensos –que suelen adelantarse a septiembre– reaparece una preocupación constante en los hogares: los alacranes. Según datos del Hospital de Niños "Dr. Orlando Alassia", la ciudad mantiene una estabilidad preocupante con más de 300 casos registrados por año, una cifra que comienza a escalar en esta época y no da tregua hasta finales de marzo. Si bien la mayoría de los episodios se manifiestan como cuadros leves de dolor local, la disponibilidad del suero antiescorpiónico en el hospital sigue siendo el recurso vital para los casos moderados y graves que afectan, principalmente, a los más chicos.

hospital alassia hospital de niños.jpg Hospital de niños Orlando Alassia.

Pablo Ledesma, director del Hospital Alassia se refirió en Telefé Santa Fe a los casos que se presentan en el nosocomio y advirtió que "son más de 300 los casos de picaduras de alacranes registrados" y dispuso consejos para prevenir los ataques y qué hacer si ocurren.

"Llegan las épocas de verano, las altas temperaturas y particularmente en esta región del país para nosotros comienzan los primeros días de septiembre. En la primera quincena la curva de casos que llegan al hospital por este tipo de accidentes va aumentando. Y esto se prolonga hasta mediados –y dependiendo de las curvas térmicas– hasta fines de marzo del otro año", relató el director del hospital.

"Hay un alto impacto de estos accidentes, por encima de 300 casos en el año"

Y aclaró el doctor Ledesma: "La gran mayoría son casos leves, si bien es intenso el dolor, y dependiendo de la edad lo manifiestan de alguna u otra manera, no hay sintomatología, no hay clínica general. Pero los casos moderados o graves demandan la colocación del suero antiescorpiónico que revierte el cuadro clínico y hace que el paciente se pueda recuperar".

Cómo prevenir, qué cuidados tener en casa

"El alacrán es un artrópodo, un arácnido que descansa, que está al resguardo en la sombra y no ataca, sí lo hace cuando se siente agredido. Por eso al colocarse un calzado que no se revisó y se encuentra adentro ahí pica. Se alimenta de cucarachas, de arañas, con lo cual combatiendo estos insectos de alguna de manera se limita la presencia de los alacranes", destacó el doctor Ledesma.

Algunas especies de alacranes o escorpiones pueden resultar peligrosos para la salud, al momento de picar en forma accidental a una persona. Es importante aclarar que la especie más común presente en el territorio provincial resulta peligrosa, especialmente para la salud de los niños. Los envenenamientos provocados por estos animales pueden ser graves e inclusos letales, pero prevenibles y tratables.

Para evitar la posibilidad de contacto con un alacrán es necesario:

Mantener el hogar y alrededores libres de escombros, ladrillos, tejas, leña, madera.

Tapar las grietas u orificios de los revoques de paredes y techos.

Evitar caminar descalzo.

Colocar burletes o alambre tejido (mosquitero) en rejillas, puertas y ventanas.

Sellar las cámaras de las cloacas.

Colocar tapones en bidets y piletas tanto del baño como de la cocina.

Si se encontró un alacrán en su casa se debe tener mayores cuidados como revisar la cama antes de acostarse; no dejar la ropa en el suelo o sacudirla antes de utilizarla y revisar los calzados –especialmente de los niños– previo a colocárselos. Asimismo, es aconsejable retirar la cama de la pared, cubriendo la porción inferior de las patas con cinta adhesiva ancha y no dejando que sábanas y cubrecamas toquen el suelo para evitar el acceso a los alacranes.

Cómo reconocer a un alacrán

El Tityus trivittatus es la especie que con más frecuencia se encuentra en la región y la más peligrosa. Presenta una cola con aguijón y púa, pinzas alargadas y el dorso con tres rayas longitudinales oscuras.

La longitud de un ejemplar adulto de alacrán es de 60 a 65 milímetros, generalmente de color amarillento o amarillo amarronado, con tres bandas oscuras longitudinales en su dorso. Los ejemplares más jóvenes son de coloración más rojiza, tienen cuatro pares de patas y un par de pinzas.

Al ser un animal de hábitos nocturnos, como la claridad lo afecta, permanece oculto durante todo el día. Es frecuente encontrarlos en lugares habitados por el hombre, en sitios con maderas caídas, escombros, tejas, ladrillos; como así también dentro de las casas, en grietas de paredes, pisos, zócalos, huecos de revestimiento de maderas. Asimismo pueden encontrarse en desagües que conectan con cloacas, habitaciones y depósitos sin aireación, detrás de cuadros, bajo muebles o entre la ropa y calzado.

La picadura, frecuentemente sucede de noche; la población más afectada son los niños pequeños y la localización es en los miembros inferiores.

Es importante saber que existen una serie de factores que determinan la evolución, dependiendo de la persona afectada: el peso, el estado nutricional y la presencia de enfermedades previas como asma, hipertensión, patologías cardiovasculares, diabetes. En tanto, también hay variedad de factores que dependen de la especie de alacrán y de la situación en sí de picadura: el lugar del cuerpo afectado, la cantidad de picaduras efectuadas, la cantidad de veneno inyectado y la época del año.

¿Cómo actuar ante una picadura?

En caso de picadura concurrir rápidamente al hospital más cercano para su atención y tratamiento. Como produce intenso dolor, se puede colocar hielo en el sitio afectado para aliviar las molestias mientras se transporta a la persona.

Para mayor información, los interesados pueden comunicarse con el Programa Provincial de Zoonosis y Vectores , ubicado en Bulevar Gálvez 1563, 1º piso de la ciudad de Santa Fe, al teléfono 0342 4573795.