Uno Santa Fe | Unión | Alejandro Trionfini

El primer mensaje de Alejandro Trionfini en Unión: "Con Leo Madelón ya tenemos un pasado"

Alejandro Trionfini brindó su primer mensaje como DT de la Reserva de Unión tras llegar a Santa Fe, destacó su rol formativo.

Ovación

Por Ovación

23 de diciembre 2025 · 18:05hs
El primer mensaje de Alejandro Trionfini en Unión: Con Leo Madelón ya tenemos un pasado

Alejandro Trionfini tuvo su primer mensaje oficial en Casa Unión luego de asumir como director técnico de la Reserva de Unión. El entrenador llegó a Santa Fe el lunes 22 por la mañana y, horas después, ya trabajaba en el club, dejando definiciones claras sobre su rol y objetivos.

Alejandro Trionfini, nuevo DT de la Reserva de Unión

En declaraciones difundidas por los canales oficiales de Unión, Trionfini expresó su entusiasmo por este nuevo desafío: “Muy contento de estar en Casa Unión”, remarcó, dejando en claro el valor simbólico que tiene para él incorporarse a una institución con fuerte identidad formativa.

Su arribo fue inmediato y sin escalas. A las 6 de la mañana del lunes 22 llegó a la ciudad y, apenas cuatro horas después, ya se encontraba en Casa Unión, interiorizándose en la dinámica diaria y tomando contacto con el plantel juvenil.

LEER MÁS: Unión convoca a asamblea ordinaria para definir el balance y memoria del último ejercicio

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/clubaunion/status/2003484860565061826?s=20&partner=&hide_thread=false

El nexo entre Primera División y Divisiones Inferiores

Uno de los conceptos centrales que dejó Trionfini en su presentación fue el rol estratégico que ocupará dentro de la estructura deportiva: “La Reserva es el nexo entre el primer equipo y las divisiones inferiores”, sostuvo, marcando una línea clara de trabajo orientada al desarrollo y proyección de futbolistas.

La idea es consolidar un proceso integral, donde los juveniles comprendan las exigencias del fútbol profesional y estén preparados para dar el salto cuando el cuerpo técnico de Primera lo requiera.

LEER MÁS: El camino al 2026: Unión definió su pretemporada y viajará a Uruguay

Un trabajo conjunto con Leo Madelón

En su mensaje, Trionfini también se refirió al vínculo con el entrenador del plantel superior: “Con Leo Madelón ya tenemos un pasado, nos conocemos de antes”, afirmó. Esa relación previa aparece como un punto clave para garantizar coherencia futbolística y una comunicación fluida entre Reserva y Primera.

El inicio de su ciclo se da así bajo un clima de expectativa y optimismo, con un perfil alineado a la identidad de Unión y con el objetivo de potenciar el semillero tatengue, uno de los pilares históricos del club.

Alejandro Trionfini Unión leo madelon Casa Unión
Noticias relacionadas
Imagen de la última asamblea ordinaria de Unión, realizada en el estadio Ángel Malvicino, en una jornada clave de participación institucional y debate entre socios.

Unión convoca a asamblea ordinaria para definir el balance y memoria del último ejercicio

el camino al 2026: union definio su pretemporada y viajara a uruguay

El camino al 2026: Unión definió su pretemporada y viajará a Uruguay

¿camino liberado? saravia vuelve al radar de union tras quedar al margen en belgrano

¿Camino liberado? Saravia vuelve al radar de Unión tras quedar al margen en Belgrano

Unión adquirió el 80% de la ficha de Diego Díaz, quien sería cedido a préstamo a otro equipo.

La decisión de Unión respecto al futuro de Diego Armando Díaz

Lo último

Del manager al Director Deportivo: cómo se ordena el poder en el fútbol ¿Y el Secretario Deportivo?

Del manager al Director Deportivo: cómo se ordena el poder en el fútbol ¿Y el Secretario Deportivo?

Premio al buen contribuyente: cómo acceder a descuentos de hasta el 56 % en impuestos provinciales

Premio al buen contribuyente: cómo acceder a descuentos de hasta el 56 % en impuestos provinciales

Caso Trigatti: rechazaron la apelación de la defensa y el profesor condenado por abuso seguirá detenido

Caso Trigatti: rechazaron la apelación de la defensa y el profesor condenado por abuso seguirá detenido

Último Momento
Del manager al Director Deportivo: cómo se ordena el poder en el fútbol ¿Y el Secretario Deportivo?

Del manager al Director Deportivo: cómo se ordena el poder en el fútbol ¿Y el Secretario Deportivo?

Premio al buen contribuyente: cómo acceder a descuentos de hasta el 56 % en impuestos provinciales

Premio al buen contribuyente: cómo acceder a descuentos de hasta el 56 % en impuestos provinciales

Caso Trigatti: rechazaron la apelación de la defensa y el profesor condenado por abuso seguirá detenido

Caso Trigatti: rechazaron la apelación de la defensa y el profesor condenado por abuso seguirá detenido

Eric Meza y el valor del sentido de pertenencia en una visita al predio de Colón

Eric Meza y el valor del sentido de pertenencia en una visita al predio de Colón

La Justicia le ordenó al Gobierno aplicar de manera inmediata la ley de financiamiento universitario

La Justicia le ordenó al Gobierno aplicar de manera "inmediata" la ley de financiamiento universitario

Ovación
Del manager al Director Deportivo: cómo se ordena el poder en el fútbol ¿Y el Secretario Deportivo?

Del manager al Director Deportivo: cómo se ordena el poder en el fútbol ¿Y el Secretario Deportivo?

Eric Meza y el valor del sentido de pertenencia en una visita al predio de Colón

Eric Meza y el valor del sentido de pertenencia en una visita al predio de Colón

El primer mensaje de Alejandro Trionfini en Unión: Con Leo Madelón ya tenemos un pasado

El primer mensaje de Alejandro Trionfini en Unión: "Con Leo Madelón ya tenemos un pasado"

Más desgaste en la Primera Nacional: Colón recorrerá en 2026 más kilómetros que en 2025

Más desgaste en la Primera Nacional: Colón recorrerá en 2026 más kilómetros que en 2025

¿Camino liberado? Saravia vuelve al radar de Unión tras quedar al margen en Belgrano

¿Camino liberado? Saravia vuelve al radar de Unión tras quedar al margen en Belgrano

Policiales
Apareció la mujer que fue buscada por la Policía durante 36 horas después de la denuncia de su madre por su paradero

Apareció la mujer que fue buscada por la Policía durante 36 horas después de la denuncia de su madre por su paradero

Golpe al microtráfico en Sastre: dos aprehendidos y secuestro de cocaína, marihuana y armas

Golpe al microtráfico en Sastre: dos aprehendidos y secuestro de cocaína, marihuana y armas

Villa Setúbal: apresaron a un hombre denunciado por violencia de género y le secuestraron dos armas de guerra

Villa Setúbal: apresaron a un hombre denunciado por violencia de género y le secuestraron dos armas de guerra

Escenario
Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Bravos Muchachitos! festeja sus 5 años con todos los clásicos de Los Redondos y El Indio

Bravos Muchachitos! festeja sus 5 años con todos los clásicos de Los Redondos y El Indio

Los Totoras despiden el año en Santa Fe con una fiesta inolvidable

Los Totoras despiden el año en Santa Fe con una fiesta inolvidable

Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"