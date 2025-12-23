El primer mensaje de Alejandro Trionfini en Unión: "Con Leo Madelón ya tenemos un pasado"

Alejandro Trionfini brindó su primer mensaje como DT de la Reserva de Unión tras llegar a Santa Fe, destacó su rol formativo.

Alejandro Trionfini tuvo su primer mensaje oficial en Casa Unión luego de asumir como director técnico de la Reserva de Unión. El entrenador llegó a Santa Fe el lunes 22 por la mañana y, horas después, ya trabajaba en el club, dejando definiciones claras sobre su rol y objetivos.

En declaraciones difundidas por los canales oficiales de Unión , Trionfini expresó su entusiasmo por este nuevo desafío: “Muy contento de estar en Casa Unión” , remarcó, dejando en claro el valor simbólico que tiene para él incorporarse a una institución con fuerte identidad formativa.

Su arribo fue inmediato y sin escalas. A las 6 de la mañana del lunes 22 llegó a la ciudad y, apenas cuatro horas después, ya se encontraba en Casa Unión, interiorizándose en la dinámica diaria y tomando contacto con el plantel juvenil.

El nexo entre Primera División y Divisiones Inferiores

Uno de los conceptos centrales que dejó Trionfini en su presentación fue el rol estratégico que ocupará dentro de la estructura deportiva: “La Reserva es el nexo entre el primer equipo y las divisiones inferiores”, sostuvo, marcando una línea clara de trabajo orientada al desarrollo y proyección de futbolistas.

La idea es consolidar un proceso integral, donde los juveniles comprendan las exigencias del fútbol profesional y estén preparados para dar el salto cuando el cuerpo técnico de Primera lo requiera.

Un trabajo conjunto con Leo Madelón

En su mensaje, Trionfini también se refirió al vínculo con el entrenador del plantel superior: “Con Leo Madelón ya tenemos un pasado, nos conocemos de antes”, afirmó. Esa relación previa aparece como un punto clave para garantizar coherencia futbolística y una comunicación fluida entre Reserva y Primera.

El inicio de su ciclo se da así bajo un clima de expectativa y optimismo, con un perfil alineado a la identidad de Unión y con el objetivo de potenciar el semillero tatengue, uno de los pilares históricos del club.