Liga Nacional: Unión, obligado a ganar esta noche en el Malvicino ante Argentino

Unión de Santa Fe recibe a Argentino de Junín por la Liga Nacional de Básquet en un duelo clave para salir del fondo de la tabla. El Tatengue necesita hacerse fuerte en el Ángel Malvicino ante un rival golpeado y con cambios recientes en su plantel.

Unión afronta esta noche un compromiso determinante por la fase regular de la Liga Nacional de Básquet , cuando reciba a Argentino de Junín en el estadio Ángel Malvicino . El Tatengue llega presionado por la tabla y con la obligación de sumar tras su última caída como local.

El encuentro comenzará a las 21.00 , contará con transmisión de Básquet Pass y será arbitrado por Pablo Estévez, Alejandro Zanabone y Martín Pietromonaco . El historial marca una paridad absoluta: se enfrentaron en ocho oportunidades y registran cuatro triunfos por lado .

Unión viene de perder ante Instituto, también en Santa Fe, en un partido de dos caras. El equipo mostró buen nivel colectivo y efectividad perimetral en el primer tiempo, pero la Gloria ajustó en defensa tras el descanso y terminó imponiéndose en un juego intenso y muy físico. Con ese resultado, el conjunto rojiblanco se ubica en el puesto 16, con un récord de 5 victorias y 9 derrotas, una posición que obliga a reaccionar cuanto antes para no comprometer el desarrollo de la temporada.

Así llega Argentino de Junín para jugar ante Unión

Argentino de Junín llega a Santa Fe en un momento delicado: acumula seis derrotas consecutivas y viene de caer como local ante La Unión, por 85 a 66, en el Fortín de las Morochas. Sin embargo, en las últimas horas confirmó la incorporación de David Schriver, quien reemplazará a Aaron Pablo tras su desvinculación.

Además, el Turco tendrá una baja sensible, ya que Xavier Reyes no será de la partida por un viaje a República Dominicana por motivos personales. En ese contexto, Unión intentará aprovechar el escenario y el empuje de su gente para volver a la victoria y empezar a cambiar el rumbo en la LNB.