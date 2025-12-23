La API recordó que hay tiempo hasta el 31 de diciembre para regularizar deudas. Quienes no registren atrasos podrán acceder a importantes beneficios en el Impuesto Inmobiliario y la Patente, con múltiples combinaciones de descuentos.

Premio al buen contribuyente: cómo acceder a descuentos de hasta el 56 % en impuestos provinciales

La Administración Provincial de Impuestos (API) recordó que los contribuyentes santafesinos tienen plazo hasta el 31 de diciembre para ponerse al día con sus obligaciones fiscales y, de ese modo, mantener los beneficios del régimen de “Buen Contribuyente” durante 2026 .

Quienes no registren deudas a esa fecha accederán a un 20 % de descuento en el Impuesto Inmobiliario y, además, quedarán eximidos del pago de la sexta cuota . Estos beneficios se complementan con lo establecido en la Ley Tributaria 2026 , que prevé un 35 % de descuento adicional para quienes opten por el pago total anual , alcanzando así rebajas acumuladas de hasta el 56 % .

En el caso de quienes adhieran al débito automático, el beneficio consiste en un 15 % de descuento en cada cuota, que combinado con la condición de Buen Contribuyente permite llegar a un 46 % de descuento total.

Para el Impuesto Patente Automotor, en tanto, se mantienen los beneficios vigentes durante 2025: 35 % de descuento por pago anual y 15 % por débito automático en cada cuota.

Trámites y pagos digitales

Desde la API destacaron que la liquidación de deudas del Inmobiliario o la Patente puede realizarse de manera online ingresando a www.santafe.gov.ar/api, o bien a través de www.santafe.gov.ar/apiboletas, donde se pueden descargar boletas y estados de deuda.

Además, recordaron que desde 2025 se puede abonar con cualquier billetera digital, utilizando el QR interoperable que figura en la parte inferior de las boletas.

Convenios de pago y advertencias

La formulación de convenios de pago también puede gestionarse desde la web oficial. Sin embargo, la API aclaró que quienes mantengan convenios vigentes después del 31 de diciembre no serán considerados “Buenos Contribuyentes”, por lo que no accederán al descuento del 20 %.

Canales de consulta

Ante dudas o consultas, los contribuyentes pueden acercarse personalmente a Ituzaingó 1258 en la ciudad de Santa Fe, comunicarse al 0800 888 3722 o escribir a [email protected].

En Rosario, la atención se realiza en Tucumán 1853, teléfonos (0341) 4292100 / 4721481, o al mail [email protected].

También se encuentran disponibles tutoriales paso a paso en el Instagram oficial @api_santafe, dentro del destacado “Tutoriales”.