Uno Santa Fe | Santa Fe | descuentos

Premio al buen contribuyente: cómo acceder a descuentos de hasta el 56 % en impuestos provinciales

La API recordó que hay tiempo hasta el 31 de diciembre para regularizar deudas. Quienes no registren atrasos podrán acceder a importantes beneficios en el Impuesto Inmobiliario y la Patente, con múltiples combinaciones de descuentos.

23 de diciembre 2025 · 18:43hs
Premio al buen contribuyente: cómo acceder a descuentos de hasta el 56 % en impuestos provinciales

Premio al buen contribuyente: cómo acceder a descuentos de hasta el 56 % en impuestos provinciales

La Administración Provincial de Impuestos (API) recordó que los contribuyentes santafesinos tienen plazo hasta el 31 de diciembre para ponerse al día con sus obligaciones fiscales y, de ese modo, mantener los beneficios del régimen de “Buen Contribuyente” durante 2026.

Quienes no registren deudas a esa fecha accederán a un 20 % de descuento en el Impuesto Inmobiliario y, además, quedarán eximidos del pago de la sexta cuota. Estos beneficios se complementan con lo establecido en la Ley Tributaria 2026, que prevé un 35 % de descuento adicional para quienes opten por el pago total anual, alcanzando así rebajas acumuladas de hasta el 56 %.

En el caso de quienes adhieran al débito automático, el beneficio consiste en un 15 % de descuento en cada cuota, que combinado con la condición de Buen Contribuyente permite llegar a un 46 % de descuento total.

Para el Impuesto Patente Automotor, en tanto, se mantienen los beneficios vigentes durante 2025: 35 % de descuento por pago anual y 15 % por débito automático en cada cuota.

Trámites y pagos digitales

Desde la API destacaron que la liquidación de deudas del Inmobiliario o la Patente puede realizarse de manera online ingresando a www.santafe.gov.ar/api, o bien a través de www.santafe.gov.ar/apiboletas, donde se pueden descargar boletas y estados de deuda.

Además, recordaron que desde 2025 se puede abonar con cualquier billetera digital, utilizando el QR interoperable que figura en la parte inferior de las boletas.

Convenios de pago y advertencias

La formulación de convenios de pago también puede gestionarse desde la web oficial. Sin embargo, la API aclaró que quienes mantengan convenios vigentes después del 31 de diciembre no serán considerados “Buenos Contribuyentes”, por lo que no accederán al descuento del 20 %.

Canales de consulta

Ante dudas o consultas, los contribuyentes pueden acercarse personalmente a Ituzaingó 1258 en la ciudad de Santa Fe, comunicarse al 0800 888 3722 o escribir a [email protected].

En Rosario, la atención se realiza en Tucumán 1853, teléfonos (0341) 4292100 / 4721481, o al mail [email protected].

También se encuentran disponibles tutoriales paso a paso en el Instagram oficial @api_santafe, dentro del destacado “Tutoriales”.

descuentos impuestos provinciales
Noticias relacionadas
La Municipalidad y Assa abordan un proyecto de mejora integral de agua potable para Colastiné

Agua potable en Colastiné: la Municipalidad de Santa Fe y Assa abordan un proyecto de mejora del servicio

La Assal da detalles de las recomendaciones para festejar con tranquilidad y disfrutar de las comidas navideñas

Recomendaciones de Assal para garantizar la seguridad alimentaria durante las fiestas de fin de año

nuevo aumento en el costo de la construccion en santa fe: materiales y mano de obra impulsan la suba

Nuevo aumento en el costo de la construcción en Santa Fe: materiales y mano de obra impulsan la suba

Los alacranes se presentan con el calor en Santa Fe

Llega el calor a Santa Fe y aparecen los infaltables alacranes: el Alassia ya atendió 300 casos

Lo último

Del manager al Director Deportivo: cómo se ordena el poder en el fútbol ¿Y el Secretario Deportivo?

Del manager al Director Deportivo: cómo se ordena el poder en el fútbol ¿Y el Secretario Deportivo?

Premio al buen contribuyente: cómo acceder a descuentos de hasta el 56 % en impuestos provinciales

Premio al buen contribuyente: cómo acceder a descuentos de hasta el 56 % en impuestos provinciales

Caso Trigatti: rechazaron la apelación de la defensa y el profesor condenado por abuso seguirá detenido

Caso Trigatti: rechazaron la apelación de la defensa y el profesor condenado por abuso seguirá detenido

Último Momento
Del manager al Director Deportivo: cómo se ordena el poder en el fútbol ¿Y el Secretario Deportivo?

Del manager al Director Deportivo: cómo se ordena el poder en el fútbol ¿Y el Secretario Deportivo?

Premio al buen contribuyente: cómo acceder a descuentos de hasta el 56 % en impuestos provinciales

Premio al buen contribuyente: cómo acceder a descuentos de hasta el 56 % en impuestos provinciales

Caso Trigatti: rechazaron la apelación de la defensa y el profesor condenado por abuso seguirá detenido

Caso Trigatti: rechazaron la apelación de la defensa y el profesor condenado por abuso seguirá detenido

Eric Meza y el valor del sentido de pertenencia en una visita al predio de Colón

Eric Meza y el valor del sentido de pertenencia en una visita al predio de Colón

La Justicia le ordenó al Gobierno aplicar de manera inmediata la ley de financiamiento universitario

La Justicia le ordenó al Gobierno aplicar de manera "inmediata" la ley de financiamiento universitario

Ovación
Del manager al Director Deportivo: cómo se ordena el poder en el fútbol ¿Y el Secretario Deportivo?

Del manager al Director Deportivo: cómo se ordena el poder en el fútbol ¿Y el Secretario Deportivo?

Eric Meza y el valor del sentido de pertenencia en una visita al predio de Colón

Eric Meza y el valor del sentido de pertenencia en una visita al predio de Colón

El primer mensaje de Alejandro Trionfini en Unión: Con Leo Madelón ya tenemos un pasado

El primer mensaje de Alejandro Trionfini en Unión: "Con Leo Madelón ya tenemos un pasado"

Más desgaste en la Primera Nacional: Colón recorrerá en 2026 más kilómetros que en 2025

Más desgaste en la Primera Nacional: Colón recorrerá en 2026 más kilómetros que en 2025

¿Camino liberado? Saravia vuelve al radar de Unión tras quedar al margen en Belgrano

¿Camino liberado? Saravia vuelve al radar de Unión tras quedar al margen en Belgrano

Policiales
Apareció la mujer que fue buscada por la Policía durante 36 horas después de la denuncia de su madre por su paradero

Apareció la mujer que fue buscada por la Policía durante 36 horas después de la denuncia de su madre por su paradero

Golpe al microtráfico en Sastre: dos aprehendidos y secuestro de cocaína, marihuana y armas

Golpe al microtráfico en Sastre: dos aprehendidos y secuestro de cocaína, marihuana y armas

Villa Setúbal: apresaron a un hombre denunciado por violencia de género y le secuestraron dos armas de guerra

Villa Setúbal: apresaron a un hombre denunciado por violencia de género y le secuestraron dos armas de guerra

Escenario
Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Bravos Muchachitos! festeja sus 5 años con todos los clásicos de Los Redondos y El Indio

Bravos Muchachitos! festeja sus 5 años con todos los clásicos de Los Redondos y El Indio

Los Totoras despiden el año en Santa Fe con una fiesta inolvidable

Los Totoras despiden el año en Santa Fe con una fiesta inolvidable

Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"