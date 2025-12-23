Del manager al Director Deportivo: cómo se ordena el poder en el fútbol ¿Y el Secretario Deportivo?

La profesionalización del fútbol redefine funciones clave. Manager, Director Deportivo y Secretario Deportivo: qué hace cada uno y qué poder tiene.

La Asociación del Fútbol Argentino decidió avanzar hacia una reorganización estructural del área de fútbol , redefiniendo funciones y jerarquías. El objetivo es claro: terminar con la improvisación , profesionalizar la gestión deportiva y fortalecer figuras clave como el Director Deportivo, eje del proyecto futbolístico de los clubes.

Uno de los principales fundamentos de AFA es la necesidad de poner fin a los proyectos cortoplacistas , atados a resultados inmediatos o decisiones políticas. Durante años, muchos clubes funcionaron sin una conducción deportiva clara, con cambios permanentes de entrenadores, mercados erráticos y juveniles desconectados del primer equipo.

La creación de un Director Deportivo con poder real apunta a garantizar continuidad, identidad y planificación, independientemente de quién ocupe la presidencia o del resultado de un fin de semana.

Manager deportivo: una figura histórica pero insuficiente

El manager deportivo fue durante décadas un rol flexible y no reglamentado. Actuaba como intermediario entre dirigentes, plantel y cuerpo técnico, con participación en el mercado de pases y negociaciones, pero sin autoridad estructural garantizada. Para AFA, este modelo quedó obsoleto: dependía demasiado de vínculos personales y carecía de responsabilidad institucional sostenida, lo que derivó en proyectos frágiles y contradictorios.

Director deportivo: el eje del proyecto integral

El Director Deportivo es la respuesta estructural al diagnóstico de AFA. Su función no se limita a elegir jugadores: define el modelo de club, la línea futbolística, la política de juveniles, el scouting, y coordina Primera, Reserva e Inferiores bajo una misma idea.

Desde la mirada dirigencial, esta figura permite ordenar decisiones, reducir errores costosos y construir procesos de mediano y largo plazo, incluso en contextos adversos.

Errores que AFA busca corregir

Entre los problemas detectados que impulsaron el cambio se destacan:

Contrataciones sin coherencia deportiva

Falta de continuidad entre divisiones

Decisiones urgentes que hipotecan el futuro

Desconexión entre dirigencia y área fútbol

La AFA entiende que muchos conflictos deportivos y económicos nacieron de no tener una conducción profesional del fútbol, algo que el Director Deportivo viene a subsanar.

Secretario deportivo: clave para evitar sanciones y conflictos

En este nuevo esquema, el Secretario Deportivo cumple un rol complementario pero decisivo. Es quien ejecuta lo planificado, gestiona contratos, inscripciones, reglamentos y documentación nacional e internacional.

AFA también pone el foco acá: errores administrativos derivaron en quitas de puntos, inhibiciones y sanciones, daños que hoy se consideran evitables con perfiles formados y roles bien definidos.

Formación: una exigencia implícita del nuevo modelo

Aunque no exige títulos específicos, el modelo que impulsa AFA eleva el estándar profesional. La gestión deportiva moderna requiere conocimiento en reglamentación, derecho deportivo, administración y planificación, áreas que ya no admiten improvisación.

Los clubes más ordenados priorizan perfiles capacitados, entendiendo que la profesionalización no es un gasto, sino una inversión institucional.

Un esquema pensado para sostener proyectos

El modelo que promueve AFA es claro:

La Comisión Directiva gobierna

El Director Deportivo conduce el proyecto futbolístico

El Secretario Deportivo garantiza la operatividad

El entrenador trabaja dentro de ese marco

En un fútbol cada vez más exigente, ordenar el poder deportivo dejó de ser una opción. Para AFA, es la única forma de construir clubes más estables, previsibles y competitivos.