La situación económica podría complicarse si no toman las precauciones necesarias con respecto a sus gastos. Una interesante y provechosa conversación con alguien con quien se encuentran les hace recordar que las casualidades no existen. Momento de color: zafiro.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo)

No tomen determinaciones arrebatadas con respecto a un negocio que les ofrecen y parece claro. No siempre la gente dice la verdad; saberlo es importante no para desconfiar de todos sino para ser precavido. Analicen. Momento de color: caoba.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio)

Una nueva posibilidad en el plano de las actividades que les daría la oportunidad de cambiar de zona de residencia. Traten de conectarse con la realidad profunda de lo que desea decidir. Partir del respeto a nuestras decisiones. Momento de color: marrón dorado.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

El sueño laboral estaría a punto de concretarse. Lo importante es saber que hay cosas que ustedes esperan que por el momento al nivel que desean no podría darse. Pero darle tiempo incluso al tiempo. Todo se acomoda. Momento de color: magenta.

Leo (23 de julio al 22 de agosto)

No se predispongan mal antes de vivir la situación. Las cuestiones del corazón necesitan de la confianza y de la ilusión cuando el deseo es mutuo. La derrota es parte de la vida pero no es la vida toda. Miren adelante. Momento de color: granada.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre)

Sentirán un intenso cansancio físico, deberían tomar una medida al respecto para que no pase a mayores. Intervalo de tiempo en esa relación que creen terminada, puede haber una vuelta. Depende de que sepan esperar. Momento de color: granate.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre)

Verán los frutos de esfuerzos suyos por lograr que les reconozcan ciertas cosas en sus lugares de trabajo. Aprenden a descubrir a raíz de ello más cosas de lo que suponen en un principio. La alegría de ver los resultados al luchar sin dudar. Momento de color: turquesa.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre)

Analizarán la posibilidad de realizar un viaje de placer. Estaría a su alcance antes de lo que suponen si logran equilibrar su economía. Consiguen establecer una importante relación de trabajo. Saber relacionarse da sus frutos positivos. Momento de color: bígaro.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre)

La relación con las personas del entorno laboral puede mejorar. Traten de no ser tan emocionales y de aceptar las reglas del juego en ciertos aspectos. La condescendencia siempre es positiva; hoy debieran demostrarla. Momento de color: esmeralda.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero)

Una mayor concentración requerirá de ustedes por un asunto de papeles. La importancia sería dejar las cosas en claro y por escrito. Noticias afectivas que los conmueven. Ordenarse pero con un poco más de plasticidad. Momento de color: frutilla.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero)

Día interesante en el trabajo, con novedades y cambios positivos. No es para que teman sino para lucirse. Un insólito planteo por parte de alguien que conocen les cambiará el humor. Cosas que ocurrirían imprevistas. Tranquilos. Momento de color: verde bosque.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

Un momento adecuado para adoptar como hábito alguna actividad física. Somos una integridad, cuidarnos es ocuparnos. Demostración de cariño de alguien que los quiere de verdad. Valorar las buenas actitudes, asumirlas, hacerlas. Momento de color: turquesa.