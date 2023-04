Día agotador arianos. Imponerse siempre desde el respeto al otro. Imposibilidad de solucionar un problema con papeles. Hay cosas que escapan a nuestra buena predisposición. Traten de resolver conflicto familiar que no cesa. Momento: de color rosa viejo.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo)

Día con plena lucidez con la que afrontarán encuentros donde deberían discutir asuntos importantes. Llamado significativo que podría abrir puertas nuevas en el área de las actividades. No desistan si los invitan a un diálogo conciliador. Momento: de color mostaza.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio)

Habría una posible nueva etapa que se decide hoy. Arriban a conclusiones interesantes respecto de si es válido o no continuar con ese tipo de actividades que les insume mucho tiempo con poca rentabilidad. Corazón acompañado. Buen momento. Momento: de color castaño.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

Escuchar a los que saben, también es sentirse ayudado. Los nervios trayendo una mala jugada que sólo logran desestabilizar más y perder claridad. Siempre la opción es calmarse. Saber que hay días felices y otros no tanto, alivia. Momento: de color verde musgo.

Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Victoriosos leoninos luego de mucho tiempo de no poder resolver una situación particularmente molesta. Se les abre una puerta nueva repleta de posibilidades para mostrar su creatividad y talento. Corazón hoy muy feliz con ganas de proyectar y concretar más cosas. Momento: de color oro rojizo.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre)

Mercurianos con plenas luces en el intelecto podrían hoy vislumbrar que pueden llegar a cumplir sus sueños. Cuando uno cede, hay situaciones que se corrigen en el acto. Más allá de a veces tener que soltar sin querer soltar. Es verdad, una de cal otra de arena. Momento: de color amatista.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre)

Librianos, más allá de no ser tan aferrados a lo material, las finanzas van en alza. Salden deudas. Dejar ir a quienes no nos pueden aportar vibraciones positivas, es deber no sólo por uno mismo sino también por esos equivocados. Todo es lección. Momento: de color beige.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre)

Sellan con su inteligencia incluso emocional contratos, acuerdos, firmas y palabras verdaderas. Sin duda una de las jornadas más productivas en el plano financiero para los escorpiones. Amor y familia con felicidad sabiendo cerrar capítulos a tiempo. Momento: de color carmín.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre)

Los oídos tienen que estar para oír cosas coherentes y respetuosas. No ceda ante la agresión de nadie. Todos tenemos que aprender cada día. Hoy trámites y arreglos que quedan pendientes. Hora de dejar de fumar no sólo por uno, sino por quienes nos aman. Momento: de color añil.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero)

Habría una energía de mucha motivación para las cabritas en esta jornada esperada en la que realizarán con éxito movimiento de dinero concretando sueños de larga data. Hay llamados pendientes que deberá realizar, familiares en espera. Momento: de color limón.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero)

Hoy piensen lo que van a decidir y hacer. Áspera situación que con la frescura típica los creativos aguateros, sabrán orientar hacia la mejor salida los problemas. No es un día apto para conversaciones donde queden con compromisos. Piensen. Momento: de color caqui.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

Respiro económico que a la vez les hará soñar de nuevo con planes que venían postergando. Madres piscianas dando cátedra de cómo se debe proceder. Brillantez y justas palabras que solucionarán situación con hijos. Intuición y amor hacia los suyos. Momento: de color durazno.