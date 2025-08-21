Horóscopo del jueves 21 de agosto de 2025
Como es habitual te acercamos el horóscopo para este jueves 21 de agosto
Aries (21 de marzo al 19 de abril)
Día con mucha energía para cerrar proyectos laborales. No dejes que la ansiedad te gane. En el amor, se aclara una conversación pendiente.
Tauro (20 de abril al 20 de mayo)
Momento de calma y análisis. No tomes decisiones financieras apresuradas. Una propuesta sentimental puede sorprenderte.
Géminis (21 de mayo al 20 de junio)
Excelente jornada para comunicarte y negociar. Evitá discusiones en casa. Posibilidad de reconciliación amorosa.
Cáncer (21 de junio al 22 de julio)
Las emociones estarán a flor de piel. Prestá atención a tu salud y descanso. Buenas noticias en lo laboral hacia la tarde.
Leo (23 de julio al 22 de agosto)
La Luna te favorece para brillar en reuniones y entrevistas. No descuides a tu pareja: necesita más tiempo de vos.
Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)
Día ideal para ordenar tu rutina y poner en marcha proyectos postergados. Una charla familiar será clave.
Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)
La suerte acompaña en trámites y papeles. En el amor, alguien de tu pasado vuelve a buscarte. Cuidá tus gastos.
Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)
Te costará controlar la intensidad en tus relaciones. Buen momento para plantear cambios en el trabajo.
Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)
Un llamado inesperado cambiará tus planes. La energía del día invita a viajar o proyectar algo a futuro.
Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)
Los esfuerzos empiezan a dar frutos en lo económico. En lo afectivo, poné límites sanos para no cargar con responsabilidades ajenas.
Acuario (20 de enero al 18 de febrero)
El trabajo en equipo rinde más que nunca. En el amor, se viene un día cargado de pasión y sorpresas.
Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)
Sensibilidad extrema que puede jugarte en contra. Descansá y no absorbas problemas ajenos. Una noticia laboral trae alivio.