Horóscopo: predicciones signo por signo

Como es habitual te acercamos el horóscopo para este lunes 25 de agosto

25 de agosto 2025 · 07:21hs
Horóscopo Virgo 2025

Horóscopo del lunes 25 de agosto de 2025

Aries (21 de marzo al 19 de abril)

Arrancas la semana con energía y determinación. Tus proyectos laborales se reactivan y tendrás fuerza extra para resolver pendientes. No te apures: la paciencia será tu mejor aliada.

Tauro (20 de abril al 20 de mayo)

La jornada trae calma y buenas vibraciones en lo personal. Tu creatividad se enciende, ideal para renovar espacios o iniciar un hobby. En el amor, la ternura se vuelve protagonista.

Géminis (21 de mayo al 20 de junio)

Tu mente estará inquieta, con ideas brillantes que querrás compartir. Conversaciones clave te abrirán puertas. Si necesitas negociar, el día está a tu favor.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

Las cuestiones económicas toman protagonismo. Una oportunidad inesperada puede mejorar tus ingresos. Confía en tu intuición, sabrá guiarte para tomar decisiones acertadas.

Leo (23 de julio al 22 de agosto)

La semana empieza con protagonismo para ti. Brillarás con tu carisma y atraerás apoyo en tus proyectos. En lo sentimental, alguien podría demostrarte admiración.

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)

El día invita al descanso y a la introspección. Aprovecha para organizar tu mundo interior y soltar lo que ya no necesitas. Un consejo espiritual llegará en el momento justo.

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)

Tu círculo social será clave hoy: amistades, grupos y proyectos colectivos te traerán alegría. Una conversación inesperada podría sembrar el inicio de algo grande.

Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

La energía se enfoca en lo profesional. Tu esfuerzo empieza a dar frutos, y el reconocimiento podría estar más cerca de lo que crees. Mantente firme en tus metas.

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

El lunes trae ganas de expandir horizontes. Estudiar, viajar o aprender algo nuevo estará en tu radar. Un cambio de perspectiva te dará impulso y claridad.

Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)

El día activa tu intuición y tu mundo emocional. Buen momento para hablar de temas profundos con alguien cercano. También podrás resolver un asunto financiero compartido.

Acuario (20 de enero al 18 de febrero)

Las relaciones están en el centro de la escena. Podrás reforzar un vínculo importante o abrirte a una nueva conexión. La cooperación será la clave de este lunes.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

Tu bienestar físico y mental se convierte en prioridad. Organiza rutinas saludables y busca el equilibrio entre descanso y acción. Tu cuerpo te lo agradecerá.

