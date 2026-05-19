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La Federación Santafesina de Básquet recuperó su afiliación a la CAB

En la Confederación Argentina se aprobó la reafiliación de la Federación Santafesina durante la Asamblea General Ordinaria realizada en el Auditorio CAB

Ovación

Por Ovación

19 de mayo 2026 · 19:45hs
La Federación Santafesina de Básquet recuperó su afiliación a la CAB

En la Confederación Argentina de Básquet se aprobó oficialmente la reafiliación de la Federación Santafesina durante la Asamblea General Ordinaria realizada en el Auditorio CAB, en un paso institucional de enorme relevancia para el desarrollo y la integración del básquet argentino.

La Federación Santafesina vuelve a la CAB

La decisión fue aprobada por unanimidad por las federaciones afiliadas y el Consejo Directivo, luego de que la Federación de Santa Fe cumpliera con los requisitos establecidos en el Estatuto Social CAB, vinculados a la adecuación estatutaria y la normalización institucional.

La reincorporación de Santa Fe representa una noticia de gran impacto para el ecosistema del básquet nacional. Con más de 15.800 jugadores y jugadoras registrados y más de 141 clubes afiliados, la provincia concentra el 14,4% de la estructura federativa del país, consolidándose como una de las plazas históricas y estratégicas del básquet argentino.

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Además de su peso cuantitativo, Santa Fe ha sido históricamente cuna de clubes emblemáticos, competencias de referencia y generaciones de jugadores/as, entrenadores/as y dirigentes que marcaron el crecimiento del deporte a nivel nacional e internacional.

Marcelo Turcato, presidente de la Federación santafesina, manifestó: "Para quienes representamos al básquet de la Provincia de Santa Fe, está reafiliación no solo es un volver a empezar, es también establecer un punto final a una clase de dirigencia que puso sus intereses por delante de los verdaderos valores: históricos, deportivos e institucionales de la Federación de Básquetbol de la Provincia de Santa Fe. Estamos agradecidos a la Confederación Argentina y a todas las entidades afiliadas por este respaldo y por entender que, en Santa Fe, también se pueden hacer las cosas como corresponden".

La reafiliación permitirá fortalecer nuevamente el trabajo conjunto entre CAB y la Federación santafesina en áreas vinculadas al desarrollo deportivo, competencias, formación, arbitraje, minibásquet, infraestructura y políticas federativas, así como también las sinergias correspondientes con las asociaciones locales y las Regiones Deportivas de la zona.

"Para la Confederación Argentina de Básquet, la reafiliación de Santa Fe es una noticia muy importante y profundamente significativa. Estamos hablando de una de las provincias más representativas de nuestro básquet. Valoramos el trabajo realizado para alcanzar la normalización institucional y celebramos poder volver a construir juntos", concluyó Sergio Gatti, Presidente de CAB.

Federación Santafesina CAB
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