Caso Francisco Villagoiz: dictaron prisión preventiva para los tres acusados del crimen en Sauce Viejo

Tras una extensa audiencia de más de tres horas, la Justicia dictó la medida cautelar de máxima para los imputados. Enfrentan una acusación por homicidio "criminis causae" y robo agravado, delito que contempla una pena única de prisión perpetua. La recompensa del Gobierno fue clave para romper el pacto de silencio.

A ocho meses del brutal asesinato que conmocionó a la ciudad de Sauce Viejo, la investigación por el crimen de Francisco Villagoiz dio un paso fundamental hacia el juicio oral. Tras una extensa audiencia de tres horas y media, el juez interviniente dictó la prisión preventiva efectiva para los tres imputados en la causa, haciendo lugar al pedido conjunto de la fiscalía y la querella, representada por el abogado Alejandro Otte.

Mientras que uno de los acusados ya había prestado su consentimiento para continuar el proceso tras las rejas, la situación de los otros dos sospechosos fue el eje de un duro debate técnico en el recinto de Tribunales, el cual concluyó con la detención de la totalidad de la banda.

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La peor calificación legal: prisión perpetua

Los tres detenidos enfrentan cargos provisorios bajo una de las figuras más severas del Código Penal Argentino: homicidio criminis causae (Artículo 80, inciso 7), en concurso real con robo agravado. Esta calificación legal se aplica cuando se mata para preparar, facilitar, consumar u ocultar otro delito, o bien —como ocurrió en este caso— ante la frustración de no haber podido lograr el objetivo inicial.

“Lo que se ha tenido en cuenta fue la frustración del hecho principal (el robo) y, como consecuencia de esa frustración, se habría llevado adelante el homicidio”, detalló el Dr. Otte respecto de la hipótesis que maneja la querella y la fiscalía.

Las investigaciones preliminares determinaron que existió una clara división de funciones entre los tres involucrados para ejecutar el violento asalto y posterior asesinato, lo que los coloca a todos en un plano de coautoría con una escala penal única: la prisión perpetua.

El rol de la recompensa pública y las pruebas técnicas

El avance de la causa penal, de alta complejidad, demandó ocho meses de trabajo silencioso y sumó herramientas fundamentales para desactivar el estancamiento del expediente:

Información de calidad: el letrado querellante destacó el impacto que tuvo el ofrecimiento de una recompensa pública por parte del Gobierno provincial. El incentivo económico resultó vital para quebrar el silencio y canalizar datos precisos y corroborables.

La huella digital y tecnológica: entre las pruebas que la fiscalía mantiene bajo reserva se destacan los impactos de antenas telefónicas (que ubican las líneas de los sospechosos en la escena y hora del crimen), testimonios clave y peritajes sobre elementos objetivos hallados en el lugar del hecho.

Silencio en el recinto

Durante el desarrollo de la jornada judicial, los tres imputados hicieron uso de su derecho constitucional de no prestar declaración. Por su parte, los familiares de Francisco Villagoiz prefirieron no presenciar la audiencia de manera directa debido al profundo impacto emocional que atraviesan, delegando la representación total en el equipo legal.

Si bien la resolución consolida la hipótesis principal con tres personas tras las rejas, desde los tribunales santafesinos advirtieron que la investigación sigue abierta. Con varias medidas técnicas pendientes, las autoridades no descartan que puedan surgir nuevos partícipes o encubridores vinculados al trágico suceso.