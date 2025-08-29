Como es habitual te acercamos el horóscopo para este viernes 29 de agosto

El viernes trae una dosis extra de energía. Buen momento para iniciar proyectos personales o animarte a lo que venías postergando. Evitá discusiones innecesarias en lo laboral.

horoscopo.jpg Imagen ilustrativa gentileza

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Tu paciencia se pondrá a prueba. Una conversación pendiente puede resolverse hoy si elegís el camino del diálogo sincero. Cuidá tus gastos.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Día con mucha actividad social y laboral. Las ideas fluyen y podés cerrar acuerdos importantes. En lo sentimental, prestá más atención a los pequeños detalles.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

La sensibilidad estará a flor de piel. Puede surgir nostalgia o recuerdos que te movilicen. No te encierres: compartir tus emociones hará bien.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Viernes para brillar en tu ámbito laboral o académico. Tus palabras tendrán peso y lograrás convencer. En el amor, alguien cercano busca mayor atención.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Momento ideal para ordenar pendientes y organizar la semana que viene. No te sobrecargues de tareas ajenas. Salud: cuidá el descanso.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

El equilibrio será clave hoy: puede que surjan tensiones familiares. Tu diplomacia ayudará a resolverlas. En el amor, se enciende la pasión.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Un cambio inesperado puede alterar tus planes. Adaptarte rápido será tu mejor herramienta. Buena jornada para replantearte objetivos a largo plazo.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

La energía positiva te acompaña: viernes de entusiasmo y motivación. Un viaje corto o salida espontánea te dará alegría.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

El trabajo demandará esfuerzo extra. No descuides tu bienestar físico. Buen día para planificar inversiones o revisar tus finanzas.

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Un encuentro o conversación inesperada puede abrir nuevas puertas. Tu creatividad se activa con fuerza. En el amor, evitá los celos.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Viernes de introspección y conexión emocional. Prestá atención a tus sueños, podrían darte mensajes reveladores.