Como es habitual te acercamos el horóscopo para este martes 23 de septiembre

23 de septiembre 2025 · 07:20hs
Horóscopo Libra

Horóscopo del martes 23 de septiembre de 2025

Aries (21 de marzo al 20 de abril)

El día se presenta con mucha energía. Aprovechá para dar pasos importantes en tus proyectos, pero cuidá no reaccionar con impulsividad ante críticas.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo)

Momento ideal para enfocarte en cuestiones económicas o laborales. Tu constancia será reconocida. En lo personal, necesitás un respiro y disfrutar de lo simple.

Géminis (22 de mayo al 21 de junio)

La comunicación será clave. Una conversación pendiente puede aclarar malentendidos. En lo laboral, se abren nuevas ideas y posibilidades.

Cáncer (22 de junio al 22 de julio)

Tu sensibilidad está muy activa. El martes es favorable para acercarte a tu familia y resolver tensiones emocionales. Escuchar tu intuición será fundamental.

Leo (23 de julio al 23 de agosto)

El protagonismo natural de tu signo se hará notar. Podés destacarte en reuniones o en el trabajo, pero recordá escuchar a los demás.

Virgo (24 de agosto al 23 de septiembre)

La organización será tu fuerte. Es un buen día para ordenar rutinas y avanzar en lo laboral. Evitá preocuparte demasiado por lo que no podés controlar.

Libra (24 de septiembre al 23 de octubre)

La armonía en las relaciones será lo más importante. El día invita a los acuerdos y a la diplomacia. Una charla sincera fortalecerá un vínculo clave.

Escorpio (24 de octubre al 22 de noviembre)

Tus emociones están intensas y pueden llevarte a discusiones. Canalizá esa energía en la creatividad o en proyectos personales.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre)

La jornada te impulsa a planear nuevas metas, estudiar o pensar en un viaje. La motivación y el optimismo serán tus aliados.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero)

El martes es favorable para concretar proyectos y ordenar cuestiones financieras. No descuides el tiempo de calidad con tus seres queridos.

Acuario (21 de enero al 19 de febrero)

Tu creatividad y tu originalidad brillan. Es un día ideal para compartir ideas con amigos o colegas y abrirte a propuestas nuevas.

Piscis (20 de febrero al 20 de marzo)

Tu sensibilidad se potencia. Será importante cuidar tu energía y rodearte de personas que te transmitan calma. En lo económico, moderá gastos.

