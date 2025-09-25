Como es habitual te acercamos el horóscopo para este jueves 25 de septiembre

La energía del día te impulsa a tomar decisiones rápidas. Podrías sentir cierta tensión en lo laboral, pero si mantenés la calma vas a salir fortalecido. Cuidá los gastos impulsivos.

horoscopo.jpg Imagen ilustrativa gentileza

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Se abre una oportunidad para resolver un malentendido con alguien cercano. El clima astral favorece los acuerdos. Buen día para enfocarte en tu bienestar físico.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Tu mente estará muy activa y creativa. Pueden surgir propuestas inesperadas en el trabajo. Evitá dispersarte para no perder de vista lo esencial.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Los asuntos familiares cobrarán protagonismo. Será importante escuchar antes de reaccionar. Un reconocimiento laboral puede sorprenderte hacia la tarde.

Leo (23 de julio – 22 de agosto) Te sentirás con más claridad para encarar proyectos que estaban demorados. Tu carisma atraerá buenas conexiones. Atendé señales de cansancio físico.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Jornada favorable para ordenar cuentas y planificar lo económico. Una charla franca con alguien cercano puede darte tranquilidad.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

La Luna potencia tu sensibilidad y capacidad de diálogo. Buen día para afianzar vínculos afectivos. En lo laboral, tu creatividad será muy valorada.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Es momento de confiar en tu intuición. No fuerces situaciones, dejá que las cosas fluyan. Podría llegar un ingreso inesperado o una buena noticia económica.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

El día favorece actividades sociales y contactos nuevos. Tu entusiasmo contagia, pero cuidá de no asumir más compromisos de los que podés cumplir.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Responsabilidades extra pueden cargarte de presión, pero sabrás cómo organizarte. En lo personal, necesitás tiempo para vos: hacelo valer.

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

La energía astral te impulsa a expandir horizontes. Pueden aparecer propuestas relacionadas con estudios, viajes o proyectos grupales.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Día ideal para cerrar ciclos y soltar cargas emocionales. En lo económico, cuidá detalles en trámites o papeles. La tarde trae calma y alivio.