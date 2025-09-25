Unión y un desafío más por cumplir para ser el mejor equipo

Unión visitará este viernes a Banfield con el desafío de sumar su cuarto triunfo que le daría la chance de ser el equipo del fútbol argentino con más puntos como visitante

Si Unión le gana a Banfield será el equipo que más puntos sume en condición de visitante.

Unión jugará este viernes ante Banfield desde las 19. El primer desafío que enfrenta el Tate es el mantener la racha positiva y obtener un triunfo para continuar siendo el único líder en la Zona A.

Y es que el Tate suma 16 puntos y una victoria le permitiría mantener esa posición de privilegio sin que ningún otro equipo pueda alcanzarlo.

Pero además, el Rojiblanco tiene por delante otro desafío y el mismo indica que en caso de ganar, el equipo dirigido por Leonardo Madelón será el que más puntos sumó en condición de visitante.

LEER MÁS: La reserva de Unión entró en un bache, empató con Aldosivi y quedó lejos de la cima

En lo que va del campeonato, Unión cosechó 10 puntos y se ubica por debajo de Barracas Central que suma 11 en esa condición. Por lo cual, si el Tate gana, cosechará 13 unidades como visitante.

En consecuencia, seguirá siendo el líder de su zona y al mismo tiempo el equipo del fútbol argentino que más puntos obtuvo en condición de visitante.