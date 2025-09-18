Uno Santa Fe | Información General | Horóscopo

Horóscopo: predicciones signo por signo

Como es habitual te acercamos el horóscopo para este jueves 18 de septiembre

18 de septiembre 2025 · 07:10hs
UNO Santa Fe

Horóscopo del jueves 18 de septiembrede 2025

Aries (21 de marzo al 20 de abril)

La jornada trae dinamismo, pero será clave organizar tus prioridades. Evitá la impulsividad en decisiones laborales y financieras.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo)

El día te pide serenidad frente a pequeños cambios. Podés recibir buenas noticias en lo económico o un apoyo inesperado en lo personal.

Géminis (22 de mayo al 21 de junio)

Se activa tu costado comunicador: charlas y contactos te darán ventajas. Evitá hablar de más sobre asuntos delicados.

Cáncer (22 de junio al 22 de julio)

Buen día para cuidar tu entorno afectivo y reforzar lazos. En lo laboral, tu intuición te guía mejor que la lógica.

Leo (23 de julio al 23 de agosto)

La energía acompaña tus proyectos y podés destacarte. En pareja, prestá atención a pequeños gestos, pueden decir más de lo que imaginás.

Virgo (24 de agosto al 23 de septiembre)

El orden y la planificación serán tus aliados. Oportunidad para avanzar en un proyecto personal. Cuidá el cuerpo: no exijas más de lo necesario.

Libra (24 de septiembre al 23 de octubre)

Tu capacidad para mediar y equilibrar será fundamental. Buen momento para acuerdos o reconciliaciones.

Escorpio (24 de octubre al 22 de noviembre)

Podés sentir cierta tensión en lo laboral o en vínculos. Usá tu percepción para encontrar el mejor camino. Noticias que cambian planes.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre)

La inquietud te lleva a buscar nuevas experiencias. Momento ideal para estudiar, viajar o planear un cambio. Energía positiva en el amor.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero)

Día propicio para encarar pendientes. Tus esfuerzos empiezan a rendir frutos. En lo afectivo, alguien puede pedir más cercanía de vos.

Acuario (21 de enero al 19 de febrero)

La creatividad y las ideas originales serán tu punto fuerte. Posibles propuestas inesperadas. Rodeate de gente que potencie tu entusiasmo.

Piscis (20 de febrero al 20 de marzo)

Emociones a flor de piel, pero también gran inspiración. Buen momento para actividades artísticas o introspectivas. En lo económico, prudencia.

La mirada desde el ministerio de Economía sobre el Presupuesto 2026: "Es difícil pensar en crecimiento sin inversión pública"

Medrán comienza a definir la formación de Colón para jugar ante Morón

El Senado dispuesto para rechazar el veto de Javier Milei a la ley de reparto de los ATN

La mirada desde el ministerio de Economía sobre el Presupuesto 2026: "Es difícil pensar en crecimiento sin inversión pública"

Medrán comienza a definir la formación de Colón para jugar ante Morón

El Senado dispuesto para rechazar el veto de Javier Milei a la ley de reparto de los ATN

Jueves inestable y con posibilidad de lluvias que se quedan en la ciudad de Santa Fe hasta el fin de semana

Horóscopo: predicciones signo por signo

Luciani, tras hablar con los jugadores de Colón: "Están dolidos, pero firmes en salir de esto"

Medero: "No es fácil estar en Colón, hay que bancarse los malos momentos con personalidad"

Belgrano le ganó a Newell's y se metió en semifinales de la Copa Argentina

El mensaje de Trod y Carrion en Colón: "Hay que sumar para zafar de esta situación engorrosa"

La increíble metamorfosis que experimentó Unión de la mano de Madelón

Golpazo al narcotráfico en Rosario: cayó Waldo Bilbao, el financista de la organización criminal que integraba junto a su hermano

Agenda Santa Fe: vuelve la "Noche de los Museos" y se suman diversas propuestas

Detuvieron a un hombre con 80 gramos de cocaína en Liceo Norte tras intentar huir de la Policía

Sergio Torres, la voz de la cumbia, llega a HUB

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Los Espíritus, Camionero y Hugo & Los Gemelos llegan a Tribus

En la previa de la salida de su cuarto disco, Feli Colina llega a Santa Fe

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit