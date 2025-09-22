Uno Santa Fe | Información General | Horóscopo

Horóscopo: predicciones signo por signo

Como es habitual te acercamos el horóscopo para este lunes 22 de septiembre

22 de septiembre 2025 · 07:00hs
UNO Santa Fe

Horóscopo del lunes 22 de septiembre de 2025

Aries (21 de marzo al 20 de abril)

La semana comienza con energía, pero será clave mantener el foco en lo prioritario. Evitá discusiones en el trabajo: tu liderazgo habla por sí solo.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo)

Se activa tu costado práctico y podés resolver pendientes económicos. En lo personal, buscá más calma: no todo requiere respuesta inmediata.

Géminis (22 de mayo al 21 de junio)

El lunes te trae movimiento y contactos útiles. Una charla laboral o académica abre puertas. En lo sentimental, aparece la necesidad de mayor claridad.

Cáncer (22 de junio al 22 de julio)

La semana arranca con emociones fuertes. Prestá atención a tu intuición: puede guiarte en decisiones importantes. Cuidá tu descanso.

Leo (23 de julio al 23 de agosto)

Tu carisma se potencia y podés destacarte en reuniones o presentaciones. En pareja, se pide más paciencia y menos orgullo.

Virgo (24 de agosto al 23 de septiembre)

Es momento de poner orden en proyectos y rutinas. Buen día para organizar papeles o cerrar temas pendientes. En lo físico, prestá atención a tu energía.

Libra (24 de septiembre al 23 de octubre)

El lunes trae oportunidades de acuerdos y negociaciones. En lo personal, alguien cercano puede sorprenderte con un gesto afectuoso.

Escorpio (24 de octubre al 22 de noviembre)

Arranca la semana con intensidad: poné tu energía en objetivos claros. Evitá choques con superiores o figuras de autoridad.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre)

El día favorece el aprendizaje y las nuevas ideas. Podés recibir una propuesta que te entusiasme. En el amor, la comunicación sincera mejora todo.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero)

La semana comienza con foco en el trabajo y la economía. Podés resolver un asunto pendiente que te daba preocupación. En lo personal, más demostración de afecto.

Acuario (21 de enero al 19 de febrero)

El lunes impulsa tu creatividad y te abre a contactos nuevos. En pareja o amistades, será clave hablar desde la sinceridad.

Piscis (20 de febrero al 20 de marzo)

La sensibilidad marca tu inicio de semana, pero también tu intuición. Buen momento para actividades artísticas o espirituales. Cuidá tu economía.

