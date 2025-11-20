Como es habitual te acercamos el horóscopo para este jueves 20 de noviembre

Aries (21 de marzo al 19 de abril)

El día trae energía renovada y claridad mental. Una decisión pendiente finalmente encuentra su camino. Confía en tu impulso, pero no descuides los detalles.

Horóscopo diario

Tauro (20 de abril al 20 de mayo)

La estabilidad será tu aliada. Un asunto económico empieza a ordenarse. En lo afectivo, una charla sincera te permitirá avanzar.

Géminis (21 de mayo al 20 de junio)

Tu comunicación estará especialmente fuerte. Ideal para entrevistas, negociaciones o diálogos claves. Evitá dispersarte: enfocarte será la clave del éxito.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

La jornada te invita a poner orden en lo emocional y en tus espacios personales. Una tarea pendiente finalmente se destraba. Sensibilidad a flor de piel.

Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Brillarás más que nunca. Un reconocimiento o gesto inesperado te dará motivación extra. Buen día para tomar la iniciativa en el trabajo o el amor.

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)

Jueves de organización y resultados concretos. Cerrás un ciclo o etapa con satisfacción. Tu intuición práctica será tu mejor herramienta.

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)

Te sentirás más equilibrado. Un acuerdo o conciliación podría destrabarse a tu favor. En lo personal, necesidad de armonía en el hogar.

Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

Jornada intensa y productiva. Algo que te preocupaba empieza a resolverse. Buen momento para hacer cambios profundos pero positivos.

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Tu espíritu aventurero se activa. Planificación de viajes, mudanzas o nuevos proyectos. Cuidado con los impulsos excesivos; medí los tiempos.

Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)

Día de avances laborales. Un superior o figura de autoridad valora tu esfuerzo. Buen momento para ordenar papeles o temas administrativos.

Acuario (20 de enero al 18 de febrero)

Sensación de apertura y movimiento. Podés recibir una propuesta inesperada. En el amor, aparece una oportunidad para acercarte a alguien.tWh9MQ

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

Día de sensibilidad y creatividad elevada. Ideal para actividades artísticas o espirituales. Una intuición fuerte te guía hacia una buena decisión.