Uno Santa Fe | Información General | Horóscopo

Horóscopo: predicciones signo por signo

Como es habitual te acercamos el horóscopo para este jueves 20 de noviembre

20 de noviembre 2025 · 06:56hs
Horóscopo Escorpio

UNO Santa Fe

Horóscopo Escorpio

Horóscopo del jueves 20 de noviembre de 2025

Aries (21 de marzo al 19 de abril)

El día trae energía renovada y claridad mental. Una decisión pendiente finalmente encuentra su camino. Confía en tu impulso, pero no descuides los detalles.

horoscopo.jpg
Horóscopo diario

Horóscopo diario

Tauro (20 de abril al 20 de mayo)

La estabilidad será tu aliada. Un asunto económico empieza a ordenarse. En lo afectivo, una charla sincera te permitirá avanzar.

Géminis (21 de mayo al 20 de junio)

Tu comunicación estará especialmente fuerte. Ideal para entrevistas, negociaciones o diálogos claves. Evitá dispersarte: enfocarte será la clave del éxito.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

La jornada te invita a poner orden en lo emocional y en tus espacios personales. Una tarea pendiente finalmente se destraba. Sensibilidad a flor de piel.

Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Brillarás más que nunca. Un reconocimiento o gesto inesperado te dará motivación extra. Buen día para tomar la iniciativa en el trabajo o el amor.

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)

Jueves de organización y resultados concretos. Cerrás un ciclo o etapa con satisfacción. Tu intuición práctica será tu mejor herramienta.

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)

Te sentirás más equilibrado. Un acuerdo o conciliación podría destrabarse a tu favor. En lo personal, necesidad de armonía en el hogar.

Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

Jornada intensa y productiva. Algo que te preocupaba empieza a resolverse. Buen momento para hacer cambios profundos pero positivos.

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Tu espíritu aventurero se activa. Planificación de viajes, mudanzas o nuevos proyectos. Cuidado con los impulsos excesivos; medí los tiempos.

Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)

Día de avances laborales. Un superior o figura de autoridad valora tu esfuerzo. Buen momento para ordenar papeles o temas administrativos.

Acuario (20 de enero al 18 de febrero)

Sensación de apertura y movimiento. Podés recibir una propuesta inesperada. En el amor, aparece una oportunidad para acercarte a alguien.tWh9MQ

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

Día de sensibilidad y creatividad elevada. Ideal para actividades artísticas o espirituales. Una intuición fuerte te guía hacia una buena decisión.

Horóscopo jueves noviembre
Noticias relacionadas
Horóscopo Escorpio

Horóscopo: predicciones signo por signo

Horóscopo Escorpio

Horóscopo: predicciones signo por signo

Horóscopo Escorpio

Horóscopo: predicciones signo por signo

Horóscopo Escorpio

Horóscopo: predicciones signo por signo

Lo último

Colón: habilitados para postularse, excluidos para votar; la polémica que denuncia Ricardo Magdalena

Colón: habilitados para postularse, excluidos para votar; la polémica que denuncia Ricardo Magdalena

Reconocen al neurocirujano Pablo Mortarino por su aporte científico y su trabajo con pacientes con Parkinson

Reconocen al neurocirujano Pablo Mortarino por su aporte científico y su trabajo con pacientes con Parkinson

Argentina confirmó sus jugadores para la serie de Copa Davis ante Alemania

Argentina confirmó sus jugadores para la serie de Copa Davis ante Alemania

Último Momento
Colón: habilitados para postularse, excluidos para votar; la polémica que denuncia Ricardo Magdalena

Colón: habilitados para postularse, excluidos para votar; la polémica que denuncia Ricardo Magdalena

Reconocen al neurocirujano Pablo Mortarino por su aporte científico y su trabajo con pacientes con Parkinson

Reconocen al neurocirujano Pablo Mortarino por su aporte científico y su trabajo con pacientes con Parkinson

Argentina confirmó sus jugadores para la serie de Copa Davis ante Alemania

Argentina confirmó sus jugadores para la serie de Copa Davis ante Alemania

Unión no pudo con Peñarol y perdió en el Ángel Malvicino

Unión no pudo con Peñarol y perdió en el Ángel Malvicino

Impactante choque en el microcentro santafesino: un auto y una moto terminaron dentro de un banco

Impactante choque en el microcentro santafesino: un auto y una moto terminaron dentro de un banco

Ovación
Santa Fe ganó el clásico y es finalista del Torneo Argentino Juvenil

Santa Fe ganó el clásico y es finalista del Torneo Argentino Juvenil

Arrancaron los cuartos de final del Clausura Chijí Serenotti

Arrancaron los cuartos de final del Clausura Chijí Serenotti

Unión no pudo con Peñarol y perdió en el Ángel Malvicino

Unión no pudo con Peñarol y perdió en el Ángel Malvicino

Argentina confirmó sus jugadores para la serie de Copa Davis ante Alemania

Argentina confirmó sus jugadores para la serie de Copa Davis ante Alemania

Horacio Zeballos recibió un reconocimiento por parte de la AAT

Horacio Zeballos recibió un reconocimiento por parte de la AAT

Policiales
Villa California: vecinos redujeron al presunto pirómano y lo entregaron a la Policía

Villa California: vecinos redujeron al presunto pirómano y lo entregaron a la Policía

Detuvieron a Brian Bilbao, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe: trasladaba más de 400 kilos de cocaína

Detuvieron a Brian Bilbao, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe: trasladaba más de 400 kilos de cocaína

Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Escenario
Después de brillar en EEUU, Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando Vandalos, su último disco.

Después de brillar en EEUU, Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando "Vandalos", su último disco.

Noche de rock santafesino en Tribus: Farah e Invisibles vuelven a los escenarios

Noche de rock santafesino en Tribus: Farah e Invisibles vuelven a los escenarios

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Caras Nuevas presenta su primer disco Caos en los 20

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"

De 450 postulantes a 40 elegidos: así quedó la delegación santafesina para Cosquín 2026

De 450 postulantes a 40 elegidos: así quedó la delegación santafesina para Cosquín 2026