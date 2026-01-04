Uno Santa Fe | Información General | Horóscopo

Horóscopo: predicciones signo por signo

Como es habitual te acercamos el horóscopo para este domingo 4 de enero

4 de enero 2026 · 08:30hs
UNO Santa Fe

Horóscopo del domingo 4 de enero de 2026

Aries (21 de marzo al 19 de abril)

Día ideal para bajar el ritmo y priorizar descanso. En lo laboral, mejor no tomar decisiones apresuradas. En el amor, una charla pendiente trae alivio y claridad.

Tauro (20 de abril al 20 de mayo)

Clima armónico en familia y entorno cercano. En el dinero, estabilidad con tendencia al orden. En los vínculos, gestos simples fortalecen la confianza.

Géminis (21 de mayo al 20 de junio)

Posibilidad de reencuentros o mensajes inesperados. En el trabajo, surge una idea interesante para la semana entrante. En el amor, evitá responder en caliente.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

Energía introspectiva y emocional. Buen momento para el hogar y el cuidado personal. En lo económico, prudencia con gastos impulsivos.

Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Jornada activa y social. En lo laboral, llega reconocimiento a un esfuerzo reciente. En el amor, plan compartido que llena de entusiasmo.

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)

Necesidad de orden y planificación. En el dinero, mejora una gestión atrasada. En el afecto, conversaciones calmas evitan malos entendidos.

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)

Búsqueda de equilibrio y armonía en los vínculos. En el trabajo, cooperación y buen clima. En el amor, sintonía y acuerdos.

Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

Emociones profundas pero productivas. En lo económico, conviene analizar cada movimiento. En los vínculos, la sinceridad abre nuevas etapas.

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Buen ánimo y planes al aire libre. En lo laboral, aparece una oportunidad o contacto clave. En el amor, complicidad y expansión.

Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)

Día para balance y proyección personal. En el dinero, organización y mirada a mediano plazo. En el amor, estabilidad y apoyo mutuo.

Acuario (20 de enero al 18 de febrero)

Creatividad y ganas de cambiar rutinas. En el trabajo, una propuesta alternativa cobra fuerza. En los vínculos, apertura y cercanía.__IP__

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

Sensibilidad y conexión espiritual. En lo laboral, mejor avanzar paso a paso. En el amor, ternura y contención emocional.

